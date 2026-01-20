セザンヌからドクダミエキス*やアゼライン酸*配合の1枚2役つるん肌マスクが登場！2026年3月上旬より新発売
株式会社セザンヌ化粧品（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、ドクダミエキス・ツボクサエキス・アゼライン酸など、計5種の美容保湿成分を配合の「ナチュラルクリアマスク」を2026年3月上旬より新発売いたします。
*美容保湿成分
商品概要
■ 「セザンヌ ナチュラルクリアマスク」
7枚入（美容液130ｍL）
税込\660
「セザンヌ ナチュラルクリアマスク」は、ドクダミエキス・ツボクサエキス・アゼライン酸など、計5種の美容保湿成分を配合の新フェイスマスク。
季節の変わり目や、乾燥によるゆらぎ肌にうるおいを与えます。
＜商品特長＞
●1枚2役！つるん肌マスク
1枚で水分パックと角質ケアができる2WAYシートを採用。
1：お肌に密着するフラット面で3分パック。
うるおいを与え、みずみずしいお肌に。
2：ざらつきをオフするメッシュ面で、余分な古い角質や汚れをオフ。
ざらつきの気にならない、透明感のあるお肌へ。
●5種の美容保湿成分配合
ドクダミエキス・ツボクサエキス・アゼライン酸・ヒアルロン酸Na・加水分解コラーゲン
●うるおいチャージ！さらっとテクスチャー
美容液成分98%**がお肌の角質層までうるおいをチャージ。
さらっとしたテクスチャーで、べたつきにくく、うるおいが続きます。
**水を含む
●スキなし！こだわり形状
「小鼻」や「目のキワ」までしっかりカバーするぴたっとスキなし形状。すみずみまで無駄なく保湿！
●天然精油を使用した爽やかな香り
●合成香料不使用・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー
How To Use
セザンヌのシートマスクの選び方
「セザンヌ 濃密ハイドロマスク」
美容液をたっぷり含んだぷるぷるっジェルシートマスク。とろっとしたテクスチャーで、保湿ケアをしたい方、ハリつや肌になりたい方におすすめ。
「セザンヌ ナチュラルクリアマスク」
1枚で水分パックと、ふき取り角質ケアができる
2WAYシートマスク。さっぱりとしたテクスチャーで、素肌の引き締めをしたい方、つるんとしたお肌になりたい方におすすめ。
セザンヌについて
ずっと安心、ずっとキレイ。
セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。
セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。
パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。
※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。
【商品に関するお問い合わせ】
株式会社セザンヌ化粧品 https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi
TEL：0120-55-8515（月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）