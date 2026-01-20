防災を特別な備えから日常の選択肢へ　株式会社パレット、防災インテリア「OKOMO」のコンセプトサイトを公開

株式会社パレット

株式会社パレット（本社：福岡県福岡市、代表取締役：干場佳南大）は、防災シェルター販売専門ECサイト「HANARE（ハナレ）」の運営を背景に、初のオリジナル製品となる防災インテリア「OKOMO（オコモ）」のコンセプトサイトを公開しました。

OKOMOは、日常的に使う家具が、非常時の居場所にもなりうるという発想から生まれた防災インテリアです。

非常時に備えて「しまっておくもの」とされがちな防災を、日常の中で使い続けられる”居場所”として捉え直しています。防災を特別なものとして切り離すのではなく、暮らしの中に自然に組み込むことを目指し、インテリアとしての佇まいや使い心地を重視しています。

本発表では、1～2人掛け相当のソファータイプ「OKOMO NEST（オコモネスト）」と、2～3人で使えるベッドタイプの「OKOMO SUITE（オコモスイート）」の2つのモデルを初公開します。

開発背景｜防災を「特別な備え」から「日常の選択肢」へ

近年、地震や自然災害が各地で相次ぐ中で、防災は「非常時のためだけの備え」ではなく、日常の暮らしの中でどう備え、どう共存するかが問われるテーマになりつつあります。

防災シェルターを扱う中で、パレットは、防災への関心が高まる一方で、日常の暮らしに無理なく取り入れることができる選択肢は、まだ限られているのではないかと考えるようになりました。

防災シェルターや耐震設備は、非常時の安全性を高める役割を担う一方で、日常空間とは切り離され「いざという時のためのもの」として扱われるケースも少なくありません。そのため、防災は後回しにされやすく、暮らしの中で無理なく継続的に備えることは容易ではありません。

防災は必要だと感じていても、日常の暮らしとどう両立させればよいのかイメージできず、十分な備えに踏み切れない--こうした課題は、防災をめぐる一般的な文脈においても指摘されています。

OKOMOは、こうした背景のもと、防災を“後から足すもの”ではなく、暮らしの中で使い続けられるものとして組み込むという発想から生まれました。防災を特別な備えとして切り離すのではなく、日常の延長線上に置くことで、「無理なく備え続けられる防災」のあり方を提案します。

製品概要

OKOMOは、住宅のリビングや寝室に限らず、オフィスや宿泊施設など、多様な空間での設置を想定しています。日本の住空間に馴染むスケール感と、北欧家具に通じるシンプルで抜けのあるデザインを掛け合わせ、日常のインテリアとして違和感なく置ける佇まいを追求しています。

日常の暮らしの中で使われ続ける家具でありながら、地震発生時には、家屋や家具の倒壊、落下物などが起こり得る状況下で、余震が収まるまで待機するための空間としての利用を想定しています。

1）おこもりソファーシェルター「OKOMO NEST」

日常的に使うソファーが、防災の選択肢に。

リビングやオフィスの共用空間などでの使用を想定した、コンパクトソファータイプのモデルです。日常では座ってくつろぐための空間として利用いただけます。

主な仕様（コンセプトモデル／オーダーメイド製造）

- 素材：積層木構造- サイズ：H1400 × W1500 × D900- 収容人数：1～2人- 重量：約100kg- 想定耐荷重：30トン（構造計算上の設計。自社試験による実証は未実施）- 価格：フレーム \2,000,000～（オプションは要相談）- コンセプトページ：https://www.hanare-shelter.com/lp/okomo_nest

2）おこもりボックス型シェルター「OKOMO SUITE」

より大きなサイズで、空間として備える。

日常では横になって休息したり、寝室や宿泊施設の客室などで常設されることを想定しています。ソファーとしても横になって使える、ベッドサイズのモデルです。

OKOMO SUITEは、家具という枠を超え、空間そのものとして暮らしに組み込まれることを目指しています。

主な仕様（コンセプトモデル／オーダーメイド製造）

- 素材：木 or アルミ- サイズ：H1600 × W2000 × D1200- 収容人数：2～3人- 重量：約200kg- 想定耐荷重：50トン（構造計算上の設計。自社試験による実証は未実施）- 価格：フレーム \3,000,000～（オプションは要相談）- コンセプトページ：https://www.hanare-shelter.com/lp/okomo_suite

今後の展開

「OKOMO」は現在コンセプトモデルとして展開しており、問い合わせや反応を踏まえながら、実際の製品化・検証について検討していきます。また、照明や収納、非常用品の保管など、防災に関連する機能をモジュールとして追加していく構想も描いており、暮らしや用途に合わせて柔軟に組み合わせられる防災のあり方を模索していきます。

提供方法・問い合わせ

「OKOMO」はオーダーメイド製造を前提としています。

現在、発売に向けた開発段階として、実際の設置環境や使い方に関するご意見を伺いながら仕様検討を進めるための導入相談（ウェイティングリスト）を受け付けています。

購入検討やカスタマイズに関するご相談は、製品サイトの「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム :https://www.hanare-shelter.com/contact

代表者：代表取締役 干場 佳南大

事業内容：多目的防災シェルターのECサイト「HANARE」の開発・運営 防災インテリアシェルター「OKOMO」シリーズの企画・開発・販売

HANARE：https://www.hanare-shelter.com/