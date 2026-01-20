【TOKYO VEGAN BAKES】今年初登場！“ リボンデニッシュ ” 発売決定

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社INFINIX HOLDINGS (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) が展開するヴィーガンベーカリー「TOKYO VEGAN BAKES (トウキョーヴィーガンベイクス) 」より、「Te cor gentil (テコールジャンティ) 」にて毎年ご好評をいただいている人気商品「リボンデニッシュ」を、今年も期間限定で発売いたします。

今年は、「抹茶クリーム」のリボンデニッシュが登場。

本商品は、同社が手がけるスイーツブランド「Te cor gentil (テコールジャンティ) 」にて毎年登場する、リボン型の愛らしいフォルムが特徴のヴィーガンデニッシュ。

見た目の華やかさと、植物性素材のみで仕上げたやさしい味わいから、発売のたびに多くのお客様に支持され、例年完売が続く人気アイテムです。

サクッと軽やかな食感のデニッシュ生地は、バターや卵、乳製品を一切使用せず、素材本来の風味を活かして丁寧に焼き上げました。ヴィーガンの方はもちろん、食の選択肢を問わず、どなたにも楽しんでいただける仕上がりとなっています。

リボンをモチーフにしたデザインは、季節のギフトや自分へのご褒美にも最適。思わず手に取りたくなるビジュアルと、TOKYO VEGAN BAKESならではのこだわりが詰まった一品です。

今年も数量限定での販売となるため、なくなり次第終了予定です。

毎年楽しみにしてくださっている方はもちろん、初めての方もぜひこの機会にお楽しみください。

過去のリボンデニッシュ情報一覧

いちごクリームのリボンデニッシュ

https://www.instagram.com/reels/DFpWPGVTjUK/

桜とグリオットチェリーのリボンデニッシュ

https://www.instagram.com/reels/C5QSzYFRMbK/

マンゴーパッションクリームのリボンデニッシュ

抹茶クリームのリボンデニッシュ

https://www.instagram.com/reels/DMU1HupTqx8/

販売情報

商品名：リボンデニッシュ 抹茶クリーム

販売店舗：TOKYO VEGAN BAKES

※「Te cor gentil」では販売いたしません。

発売開始日：1月21日 (水) ～1月25日 (日)

営業時間

09:00～17:00

数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

イベント期間中は混雑が予想されますので、お早めにご来店くださいませ。

ご予約

お電話でのご予約は承っておりません。

パンのお取り置きアプリ「sacri」よりご予約が可能です。

ブランドの想い

Te cor gentilは、「やさしさを、当たり前に。」をミッションに掲げ、“地球と身体にやさしい”をコンセプトとしたヴィーガンベーカリーとして2022年10月に誕生しました。

VEGAN is not a trend - it’s the future.



私たちは、ヴィーガンを一時的な流行ではなく、地球と人が共に生きる未来の“あたりまえ”へと育てていきます。

創業のきっかけは、創業者とその家族に受け継がれた“パンづくりの原点”でした。

一度は失われた家業を、未来の地球のためにもう一度この手で復活させる--。

そんな想いから生まれたのが、Te cor gentilです。

これからのTe cor gentil、3年という節目を経て、私たちはこれからも“やさしさの連鎖”を広げていきます。動物にも、人にも、地球にもやさしい「食文化」を根づかせ、未来の子どもたちに美しい地球をつなぐことを約束します。

店舗情報Te cor gentil(テコールジャンティ)

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目18-8

アクセス：東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」1番出口から徒歩3分

営業時間：10:00～18:00

定休日：Instagramの営業日カレンダーをご確認ください

Instagram： @tecorgentil

https://www.instagram.com/tecorgentil/

TOKYO VEGAN BAKES(トーキョーヴィーガンベイクス)

所在地：〒155-0031

東京都世田谷区北沢3丁目19－20 reload内 2階 10区画

アクセス：小田急電鉄小田原線・京王井の頭線「下北沢駅」より徒歩4分

営業時間：10:00～18:00

定休日：月曜日・火曜日

Instagram： @tokyoveganbakes

https://www.instagram.com/tokyoveganbakes/

株式会社N Vec

“ VEGAN is not a trend ー it’s the future. ”

株式会社N Vecは、このビジョンを掲げ、ヴィーガンを一過性の流行ではなく、未来のスタンダードとして広げていくことを目指しています。食の多様性や環境への配慮が求められる今、私たちは“選択肢のひとつ”としてのヴィーガンではなく、“当たり前”のライフスタイルへと変えていく存在でありたいと考えています。持続可能な地球を守り、すべての人が笑顔で生きられる未来のために。株式会社N Vecは、明るく元気な地球を次世代へつなぐ道を切り拓いていきます。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社N Vec

担当：四宮

TEL：090-6061-9791 (平日：10:00~19:00)

Email：tecorgentil@gmail.com