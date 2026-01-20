【TOKYO VEGAN BAKES】今年初登場！“ リボンデニッシュ ” 発売決定
株式会社INFINIX HOLDINGS (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) が展開するヴィーガンベーカリー「TOKYO VEGAN BAKES (トウキョーヴィーガンベイクス) 」より、「Te cor gentil (テコールジャンティ) 」にて毎年ご好評をいただいている人気商品「リボンデニッシュ」を、今年も期間限定で発売いたします。
今年は、「抹茶クリーム」のリボンデニッシュが登場。
本商品は、同社が手がけるスイーツブランド「Te cor gentil (テコールジャンティ) 」にて毎年登場する、リボン型の愛らしいフォルムが特徴のヴィーガンデニッシュ。
見た目の華やかさと、植物性素材のみで仕上げたやさしい味わいから、発売のたびに多くのお客様に支持され、例年完売が続く人気アイテムです。
サクッと軽やかな食感のデニッシュ生地は、バターや卵、乳製品を一切使用せず、素材本来の風味を活かして丁寧に焼き上げました。ヴィーガンの方はもちろん、食の選択肢を問わず、どなたにも楽しんでいただける仕上がりとなっています。
リボンをモチーフにしたデザインは、季節のギフトや自分へのご褒美にも最適。思わず手に取りたくなるビジュアルと、TOKYO VEGAN BAKESならではのこだわりが詰まった一品です。
今年も数量限定での販売となるため、なくなり次第終了予定です。
毎年楽しみにしてくださっている方はもちろん、初めての方もぜひこの機会にお楽しみください。
過去のリボンデニッシュ情報一覧
いちごクリームのリボンデニッシュ
https://www.instagram.com/reels/DFpWPGVTjUK/
桜とグリオットチェリーのリボンデニッシュ
https://www.instagram.com/reels/C5QSzYFRMbK/
マンゴーパッションクリームのリボンデニッシュ
抹茶クリームのリボンデニッシュ
https://www.instagram.com/reels/DMU1HupTqx8/
販売情報
商品名：リボンデニッシュ 抹茶クリーム
販売店舗：TOKYO VEGAN BAKES
※「Te cor gentil」では販売いたしません。
発売開始日：1月21日 (水) ～1月25日 (日)
営業時間
09:00～17:00
数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
イベント期間中は混雑が予想されますので、お早めにご来店くださいませ。
ご予約
お電話でのご予約は承っておりません。
パンのお取り置きアプリ「sacri」よりご予約が可能です。
ブランドの想い
Te cor gentilは、「やさしさを、当たり前に。」をミッションに掲げ、“地球と身体にやさしい”をコンセプトとしたヴィーガンベーカリーとして2022年10月に誕生しました。
VEGAN is not a trend - it’s the future.
私たちは、ヴィーガンを一時的な流行ではなく、地球と人が共に生きる未来の“あたりまえ”へと育てていきます。
創業のきっかけは、創業者とその家族に受け継がれた“パンづくりの原点”でした。
一度は失われた家業を、未来の地球のためにもう一度この手で復活させる--。
そんな想いから生まれたのが、Te cor gentilです。
これからのTe cor gentil、3年という節目を経て、私たちはこれからも“やさしさの連鎖”を広げていきます。動物にも、人にも、地球にもやさしい「食文化」を根づかせ、未来の子どもたちに美しい地球をつなぐことを約束します。
店舗情報
Te cor gentil
(テコールジャンティ)
所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目18-8
アクセス：東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」1番出口から徒歩3分
営業時間：10:00～18:00
定休日：Instagramの営業日カレンダーをご確認ください
Instagram： @tecorgentil
https://www.instagram.com/tecorgentil/
TOKYO VEGAN BAKES
(トーキョーヴィーガンベイクス)
所在地：〒155-0031
東京都世田谷区北沢3丁目19－20 reload内 2階 10区画
アクセス：小田急電鉄小田原線・京王井の頭線「下北沢駅」より徒歩4分
営業時間：10:00～18:00
定休日：月曜日・火曜日
Instagram： @tokyoveganbakes
https://www.instagram.com/tokyoveganbakes/
株式会社N Vec
“ VEGAN is not a trend ー it’s the future. ”
株式会社N Vecは、このビジョンを掲げ、ヴィーガンを一過性の流行ではなく、未来のスタンダードとして広げていくことを目指しています。食の多様性や環境への配慮が求められる今、私たちは“選択肢のひとつ”としてのヴィーガンではなく、“当たり前”のライフスタイルへと変えていく存在でありたいと考えています。持続可能な地球を守り、すべての人が笑顔で生きられる未来のために。株式会社N Vecは、明るく元気な地球を次世代へつなぐ道を切り拓いていきます。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社N Vec
担当：四宮
TEL：090-6061-9791 (平日：10:00~19:00)
Email：tecorgentil@gmail.com