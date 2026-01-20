ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ÖTOKYOÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤Ëfabula³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ºÎÂò
¡È¥´¥ß¤«¤é´¶Æ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ²½¤ËÄ©¤àfabula³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄ¹ÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥µー¥â¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦³¤³°ÅÔ»Ô²ÝÂê²ò·è¥³ー¥¹ ¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥ÒーÃê½Ð¤«¤¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è½Û´Ä·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
fabula¤Ï¡É¥´¥ß¤«¤é´¶Æ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥³ー¥Òー¤«¤¹¡¢¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡¢ÃãÍÕ¤Ê¤É¤òÁÇºà²½¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤äÃÏ°è½Û´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶Àè¿ÊÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ë¥á»Ô¤Ï¡¢ÇÑ´þÊªºï¸º¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂåÉ½ÅªÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥«¥Õ¥§¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡È»ÔÆâ¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ñ¸»¤ò¡¢»ÔÆâ¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡É ¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÆâ´°·ë·¿¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Â»ÜÍ½ÄêÆâÍÆ
»ö¶È´ü´ÖÃæ¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥³ー¥ÒーÃê½Ð¤«¤¹¤Î²ó¼ý¡Ê¥Þ¥ë¥á»ÔÆâ¡Ë
»ÔÆâ¤Î¥«¥Õ¥§Åù¡¢¥³ー¥Òー´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥ÒーÃê½Ð¤«¤¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
£². ÃÏ°èÆâ¤Ç¤ÎÁÇºà²Ã¹©
²ó¼ý¤·¤¿¥³ー¥ÒーÃê½Ð¤«¤¹¤òÃÏ°èÆâ¤Î²Ã¹©µòÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢fabulaÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤È²ÁÃÍ²½¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ½Û´Ä¥¹¥Èー¥êー¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀ©ºî¡¦Ç¼ÉÊ
fabulaÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¥É¥ê¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀ©ºî¡£
²ó¼ý¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¤ä»ÔÌ±¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õー¥É¥Ûー¥ë¤ØÇ¼ÉÊ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿È¶á¤ÊÇÑ´þÊª¤¬Æü¾ï¤Ø¤È´Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
- ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³ー¥ÒーÃê½Ð¤«¤¹¤ÎÃÏ°èÆâ½Û´Ä¤Î¼Â¸½
- °û¿©Å¹¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¼Â¾Ú
- ÅÔ»Ô²ÝÂê¡ÊÇÑ´þÊªºï¸º¡¦»ñ¸»½Û´Ä¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð
- fabula¤ÎÁÇºà³«È¯µ»½Ñ¡¦»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ
¢£ fabula³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2021Ç¯10·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÅìµþÂç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Î¡Èfabula¡É¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡ÖÊª¸ì¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÍ×¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë¥´¥ß¤Ë¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂ³¤¤òËÂ¤®¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢100¡ó¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤Î¤ß¤Ç¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤è¤ê¤â¶¯¤¤¿·ÁÇºà¤ò¤Ä¤¯¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¡¢»¨²ß¤«¤é²È¶ñ¡¦½º´ï¡¢·úºà¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥´¥ß¤«¤é´¶Æ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤ä¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÍ³Íè¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ fabula³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä®ÅÄ¹ÉÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¤¢¤é¤æ¤ëÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤«¤é²È¶ñ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿·ÁÇºà¤ò³«È¯¡£
URL¡§https://fabulajp.com/
