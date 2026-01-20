【銀座コージーコーナー】苺づくしの春パフェ＆ワッフルサンド、春野菜を楽しむパスタ2品の提供を開始

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、カフェ・レストラン併設店にて、2026年1月23日（金）～5月21日（木）の期間限定で、旬の素材を使用した春限定メニューを販売します。

旬の恵みと相性のよい素材同士から生まれる、春の味わい

立春より一足早く、カフェ・レストランで春メニューの提供が始まります。

デザートは旬の苺を主役に、カスタードやキャラメル、抹茶や小豆あんなど相性のよい素材を組み合わせたパフェ2品とワッフルサンド1品。

パスタは、もちもち食感の生パスタを使用し、菜の花、筍などの春野菜に「桜えび」と「イベリコ豚」をそれぞれ組み合わせた2品をご用意しました。 「桜えび」と「イベリコ豚」の旨味に春の食材の心地よい“苦み”がアクセントになり、春を感じさせるパスタです。

旬の素材と相性のよい素材の組み合わせから生まれるおいしさを、カフェ・レストランのゆったりとした空間の中でお楽しみください。

＜スイーツ3品の販売店舗＞

銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、

イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店

※銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になります。

＜パスタ2品の販売店舗＞

銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店

※銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になります。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/84552.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/84552.html)

苺の春パフェ カスタード＆キャラメルソース

価格：1,255円（税込1,380円）

販売：1月23日（金）～5月21日（木）

特長：苺パフェにカスタードクリームとキャラメルを加えた、プリンも一緒に楽しんでいるような欲張りなパフェ。

苺の春パフェ モンブラン仕立て

価格：1,255円（税込1,380円）

販売：1月23日（金）～5月21日（木）特長：苺ジェラートや甘ずっぱい苺などを重ねて、苺風味のなめらかなモンブランクリームを絞って仕上げた苺づくしの贅沢なパフェ。

抹茶と苺のワッフルサンド

価格：1,255円（税込1,380円）

販売：1月23日（金）～5月21日（木）

特長：甘ずっぱい苺、宇治抹茶使用の抹茶ムース、やさしい甘さの小豆あんを組み合わせた、甘さとほろ苦さが心地よいワッフルサンド。

パスタメニュー

桜えびと春野菜のパスタ

価格：1,255円（税込1,380円）

販売：1月23日（金）～5月21日（木）

特長：お店仕込みの桜えびペーストをソースに使用。春野菜の甘みとともに、桜えびの豊かな旨味と香ばしさが広がります。

春野菜とイベリコ豚の醤油バター

価格：1,255円（税込1,380円）

販売：1月23日（金）～5月21日（木）

特長：イベリコ豚の旨味と春野菜の豊かな香味を、和風出汁を加えた醤油バターソースで仕上げた一皿です。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。