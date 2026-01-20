全国１万店舗でトップバリュ厳選８４品目を期間限定増量

イオン株式会社

イオンは１月２１日より順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など、全国約１０,０００店舗にて増量企画を実施します。物価高騰で節約志向が続く中、日常の食卓や家事に欠かせない商品を中心に期間・数量限定で増量し“お買い得感”をお届けします。

日々の買い物を通じて支出への関心が高まるなか、家計負担を意識し、これまで以上に計画的に商品を選ぶ動きが広がっています。こうした中イオンは、日常の食卓や家事に欠かせない商品を中心に「少しでも家計のお役に立ちたい」「いつもの商品が増量というちょっとした楽しみをご提案したい」「トップバリュ商品をお試しいただいたことのない方に、商品を知っていただくきっかけにしてほしい」という思いを込め、期間・数量限定で増量します。

イオンは、これからもお客さまの暮らしに寄り添い、価値ある商品のご提供を続けてまいります。

※１：対象商品の詳細は店頭にてお知らせします。店舗により商品の取り扱いが異なります。

※２：展開時期は商品により異なります。

※３：店舗により販売価格が異なる場合があります。税込価格は単品で購入した場合、小数点以下が切り捨てになります。