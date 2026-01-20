LAスタイルのポキ専門店『SCALES 中目黒』、2月限定でUberEats「グ～ッと、お得メニュー」参画 - 対象3商品30％OFF＆出前館では店舗価格キャンペーンも実施

ジーグロウ株式会社CLASSIC SALMON POKE

■ LAスタイルの“野菜たっぷりポキ”を日本へ

SCALESは、LAスタイルポキをテーマにした中目黒のポキ専門店です。

一般的に知られる“ハワイアンポキ”がマグロやアボカドが主役なのに対し、LAスタイルは野菜をふんだんに使用し、ヘルシーで栄養バランスに優れたボウルが特徴です。

また、野菜・魚・グリル肉の組み合わせはプロテイン補給にも適しており

トレーニング中・ダイエット中の方にも理想的なヘルシーボウルとして人気です。

さらに、生魚が苦手な方向けにマグロ・サーモンのグリルメニューやチキンなども用意しており、幅広い方にお楽しみいただけます。



イートインもテイクアウトもOKLAスタイルPOKE

■ ブランドメッセージ｜「新ファストフード」という提案

SCALESが目指すのは、“ヘルシーフード”でも“ジャンクなファストフード”でもない

新しい選択肢です。

美味しさや楽しさはそのままに、気持ちもお腹もヘルシーに満たすことを大切にしています。

ファストフードで、気持ちもお腹もヘルシーに満たす。

ファストフードは、美味しくて楽しい。

でもどこか、罪悪感がつきまとう。

ヘルシーフードは、頑張ってる感はあるけど

なにかもの足りない。

SCALES（スケール）は、ポキボウル専門店。

新鮮で豊富な生野菜と生魚

アボカドにスパイス、多彩なフレーバーソース。

好きな味、好きなスタイルで、自分らしくカスタムしながらしっかりプロテインも摂れる。

ストイックな方も、食を楽しみたい方も。

食べ応えとヘルシーを満たす

新ファストフードです。

■出前館限定で“店舗価格”キャンペーン｜2月末まで

より多くの方へSCALESを知っていただくため、出前館限定で以下のキャンペーンを実施しています。

【例】

クラシックポキ（通常2120円 → 1380円）【35％OFF】

そのほかのメニューも店舗と同一価格で提供

実施期間：2026年2月28日まで

デリバリーでこれほど大幅な価格メリットが出るのは非常に珍しく、初めてポキを試す方にも最適なキャンペーンとなっています。

出前館で注文する :https://demae-can.com/shop/menu/3043065/13113015000

■ 2月限定｜UberEats「グ～ッと、お得メニュー」参画で人気3商品が30％OFF

SCALES 中目黒は、2026年2月1日～2月28日にUberEatsで開催される「グ～ッと、お得メニューキャンペーン」に参画します。期間中は、該当する対象商品3点が30％OFFとなり、よりお得にLAスタイルポキをお楽しみいただけます。

実施期間：2026年2月1日 ～ 2月28日

実施媒体：UberEats

内容：対象3商品が30％OFF

【対象商品】

クラシックポキ（CLASSIC POKE） 通常 \2,120→\1,484クラシックMIXポキ（CLASSIC MIX POKE）通常 \2,370→\1,659クラシックシーフードMAXポキ（CLASSIC SEAFOOD MAX POKE） 通常 \2,750→\1,925

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

※対象商品・割引適用条件はUberEatsアプリ上の表示をご確認ください。

UberEatsで注文する :https://www.ubereats.com/jp-en/store/scales%E4%B8%AD%E7%9B%AE%E9%BB%92-%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%82%A6%E3%83%AB%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%82%BF%26%E3%83%9B%E3%82%B1-healthy-poke-bowl/2Ri4YfmNTMa6-3BHouFQaQ?srsltid=AfmBOoqaKp_QrlvXdBAjMpH2jcnVk1N_-fVO95JIGeuMxHpB0-kZTh8z

■ 各デリバリーサイトでも高評価を獲得

SCALESはデリバリーに強いブランドとして、UberEatsでも高く評価されています。

中目黒で7年目の老舗ポキ専門店

5000件以上のレビューで★4.7以上をキープ

UberEats社内イベントへ“優良店舗”として選出された実績

出前館主催イベント、DeAwardへ“優良店舗”として選出された実績

味・品質・オペレーションの3点で高い評価を獲得し、SNS・口コミでも人気が広がっています。

■ 都内主要エリア・中目黒からLAポキ文化を発信

ポキは日本ではまだ知名度が高いとは言えず、「ハワイアンポキのみをイメージする」という声が多いのが現状です。

SCALESは、主要エリアである中目黒から**“野菜を中心としたLAスタイルのポキ”**を発信することで、より多くの人にそのヘルシーさ・魅力を届けていきます。

CLASSIC MIX POKE

■【SCALESのフランチャイズ店舗について】

SCALESは現在、大阪でも心斎橋と北浜にて2店舗を展開（飲食店内ゴーストレストラン）しております。Uberなどのデリバリーはもちろんイートイン・テイクアウトも可能です。

今後も全国へLAスタイルのヘルシーポキが広がるよう取り組んでまいります

SCALES 中目黒本店公式サイト :https://scales.jp/

【運営者コメント】

「SCALESでは、ポキを“ヘルシーで日常的な選択肢”として広めたいと考えています。特にLAスタイルは野菜が多く栄養バランスに優れ、日本の食シーンにとても合うスタイルです。今回の出前館キャンペーンを通じて、より多くの方に気軽に試していただけるきっかけになれば嬉しいです。」

【店舗情報】

店名：SCALES（スケール）

所在地：東京都目黒区上目黒3-7-8世拡ビル1階

アクセス：中目黒駅より徒歩１分

業態：LAスタイルポキ専門店

デリバリー：出前館 / UberEats / Wolt / menu / Rocket Now

テイクアウトOK モバイルオーダーあり

モバイルオーダーはこちら :https://scales.mo-order.com/



出前館キャンペーン期間：2026年2月28日まで

公式サイト：https://scales.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/scales.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

SCALES 中目黒本店

担当：西川

運営：ジーグロウ株式会社

メール：info@scales.jp