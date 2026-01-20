(株)ストライクのコンテンツ『ご成約インタビュー』150本目を公開！

株式会社ストライク

M&A仲介の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、M&Aをご成約いただいた企業の経験談を紹介するインタビュー企画「ご成約インタビュー」の公開本数が150本に到達したことをお知らせします。

記念すべき公開150本目は広島県福山市にある石岡鉄工所様のインタビューでした！(写真中央) 前代表取締役 石岡 洋三氏

■150本目インタビューは「創業100年の老舗製缶メーカー」の再生と承継の物語

記念すべき150本目は、広島の株式会社石岡鉄工所様。 数億円の負債から高収益企業へV字回復させた石岡洋三氏（前代表取締役、現顧問）は、「会社なんて売れるわけがない」との思いを乗り越え、造船関連企業である株式会社大晃ソレイユホールディングス様への譲渡を決断しました。「陸の製缶」と「海の造船」が生むシナジーと、ドラマチックな事業承継の背景に迫ります。

【記事タイトル】 「会社なんて売れるわけがない」数億円の借金を乗り越えた社長の転機 創業100年の製缶メーカーが紡ぐ新たな物語

記念すべき150本目はコチラから！ :https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_150.html

『ご成約インタビュー』について

当社の「ご成約インタビュー」は、2012年4月、広報誌「SMART」(現「STRIKE」)に掲載したのがはじまりです。これまで多くのご成約者様からいただいた貴重な体験談を通じ、M&Aを決断されるまでの背景や、その後の成果をリアルにお届けすることができました。

インタビュー実施当初はM&Aで会社を譲渡する、ということにネガティブなイメージを持つ方が多い中で、M&Aを実行された経営者自らがその経験談を話すというのは珍しいものでした。

以来、インタビュー記事を通じてご経験者様の生の声をお届けすることで、会社の譲渡・譲受を検討されている経営者様の不安や疑問点の解消の一助になることを目的としてまいりました。

■多様な象徴的案件で映し出す“M&Aの広がり”

【ご成約インタビューNo.108 株式会社トミオカ薬局 様】(写真中央右)株式会社トミオカ薬局 取締役 富岡 伸夫 氏(中央左)トミオカ薬局の2代目・清氏 (写真左)株式会社タウンメディカル 代表取締役 今泉 勝氏

地元住民に長く親しまれてきた老舗薬局 同業とタッグを組むことで新たな事業展開を模索

埼玉県熊谷市で愛される老舗薬局が、同県内の「株式会社タウンメディカル」へ株式譲渡。後継者問題や経営環境の変化に対し、屋号と雇用を守りながら、在宅医療など新たなサービス展開を目指す未来を見据えた事業承継です。

URL:https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_108.html(https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_108.html)

【ご成約インタビューNo.133 LocationMind株式会社 様】

東大発スタートアップLocationMindが、米国の位置情報企業を買収

東京大学発の位置情報AIスタートアップが、米国企業Irys社を買収した稀有な事例。自前のデータ基盤獲得により世界150カ国での展開を加速させる、日本のスタートアップによる果敢な海外M&A戦略について伺いました。

URL：https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_133.html(https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_133.html)

(写真中央左)LocationMind株式会社 桐谷直毅代表取締役CEO、(写真左)小川竜馬取締役CFO【ご成約インタビューNo.137 株式会社吉祥吉ホールディングス 様】(写真中央)株式会社吉祥吉ホールディングス 代表取締役会長 赤木 清美氏

神戸牛専門店「吉祥吉」、Lキャタルトンとの資本提携で世界へ

神戸牛専門店として約50店舗を展開する吉祥吉が、ルイ・ヴィトンなどを傘下に持つLVMH系列の投資会社「Lキャタルトン」と資本提携。インバウンド需要を取り込み、神戸牛ブランドを世界展開するための成長戦略型M&Aです。

URL：https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_137.html(https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_137.html)

【ご成約インタビューNo.141 サイボウズ株式会社 様】

愛媛県創業の地への恩返し サイボウズが19年ぶりのM&Aで挑む地方創生とスポーツDX革命

「kintone」などを展開するIT企業サイボウズが、プロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」を子会社化。創業の地・愛媛への恩返しと、スポーツビジネスへのDX導入による組織変革を目指す、新たな挑戦の舞台裏です。

URL：https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_141.html(https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_141.html)

（写真左から）サイボウズ青野 慶久社長、同社中根 弓佳 執行役員 人事本部長兼チームワークあふれるまちづくり室長、エヒメスポーツエンターテイメント北野 順哉社長、同社河原 成紀副会長【ご成約インタビューNo.147 竹下製菓株式会社 様】（写真右）竹下製菓株式会社 代表取締役社長 竹下 真由氏

佐賀発「ブラックモンブラン」竹下製菓が描くM&A 地域と未来への挑戦

創業130年を超える老舗・竹下製菓が、後継者不在の地元パンメーカーをグループに迎え入れた事例。「ブラックモンブラン」ブランドを守りながら、M&Aを通じて地域経済と雇用を支える同社の「地域への想い」を語っていただきました。

URL：https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_147.html(https://www.strike.co.jp/case/interviews/detail_147.html)

当社では今後も「世界を変える仲間をつくる。」というミッションのもと、お客様の声を発信し、企業成長を支援する価値ある情報提供を続けると共に、事業承継や経営課題を抱えている経営者様や、成長加速のためにM&Aを検討されている経営者様にとって参考になるような事例のご紹介に努めてまいります。

