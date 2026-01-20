二酸化炭素センサ 及び HSシリーズ 無線化ユニットのご案内。コンパクト設計で設置場所を選びません。また長距離無線通信にも対応しました。
HMTテクノロジーズ合同会社（静岡市葵区馬場町115番地の1-301号、代表社員 原口康史）は、コンパクトで設置が容易な二酸化炭素濃度計測器と無線化ユニットをリリースしました。
シビアな二酸化炭素濃度が管理が重要視される近年のスマート農業やグリーンプラント、またオフィスの環境測定においてコンパクトに設置できる二酸化炭素濃度センサを開発しました。
また、PCの設置が困難な場所や大きな工場で長距離の通信をしたい場合など、本ユニットを用いることにより弊社のHSシリーズのセンサ（気温・湿度・気圧・酸素濃度・二酸化炭素濃度）を全て920MHzの周波数帯で無線化し、データの収集を行うことができます。
クレジットカードとのサイズ比較
HSDI-1111
測定・表示対象
・二酸化炭素濃度 ・気温
・気圧 ・湿度
用途：農業における生育管理、オフィスなどの環境モニタリングなど
製品ページはこちら(https://www.hmt-tech.co.jp/hsdi-1111/)
クレジットカードとのサイズ比較
HSWL-01
下記HSシリーズを全て無線化可能です。
通信距離：数百m～数km
HSTI-1111
（気温・湿度・気圧・露点）
HSCI-1111
（気温・湿度・気圧・露点・結露アラート）
HSOI-1111
（気温・湿度・気圧・酸素濃度）
HSDI-1111
（気温・湿度・気圧・二酸化炭素濃度）
製品ページはこちら(https://www.hmt-tech.co.jp/hswl-01-%e7%84%a1%e7%b7%9a%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%83%e3%83%88/)
お問い合わせ先
本社
〒420-0867
静岡市葵区馬場町115番地の1-301号
担当：原口
k.haraguchi@hmt-tech.co.jp
西日本 Office
〒573-0122
大阪府枚方市津田東町1-20-1
担当：田中
E-mail: t.tanaka@hmt-tech.co.jp