2025年にColorSingから誕生したオリジナル楽曲は全60曲！ColorSingプライズでオリジナル楽曲制作権を獲得し、のべ60名がチャンスを勝ち取りました

　ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」において、2025年中にColorSingから誕生したオリジナル楽曲は60曲でした。2024年の29曲と比較して約200％の伸長となり、オリジナル楽曲制作の取り組みが大きく拡大しています。


　全楽曲は、各種の音楽ストリーミングサービスにて視聴、ダウンロードが可能です。


　2026年はさらに多くのLシンガーにオリジナル楽曲制作のチャンスを掴んでもらえるよう、また、より輝く存在になってもらえるよう、様々なプライズの拡充やイベントの企画・運営を行ってまいります。





　当社は「歌の力を最大化し、人生に彩りを」のミッションのもと、ライブ配信枠を歌に特化したアプリ「ColorSing」を2023年7月に提供開始しました。2025年12月時点でLシンガーの月間配信者数は約5,000人に達しています。


　ColorSingでは、毎月「パール杯」というイベントを開催しています。パール杯とは、歌配信をリスナーが視聴し、コメントやギフトアイテムを送ることでLシンガーの順位・スコアが上がり、パールを獲得できる仕組みのイベントです。


　貯めたパールは、Lシンガーにとって夢の舞台ともいえる「オリジナル楽曲制作権」、自身の魅力を映像とともに伝えられる「ミュージックビデオ制作権」、より多くの方に対して露出できる「JOYSOUND CM出演権」や「リアルライブ出演権」など幅広いプライズと交換できます。


　オリジナル楽曲制作権を得ると、自身が求める楽曲の方向性に応じて楽曲を制作・提供を受けられます。



（参考）パールと交換可能なプライズ一覧：https://colorsing-event.wraptas.site/prizes



(https://colorsing-event.wraptas.site/prizes)　2024年5月に初めてパール杯での活躍を通してプライズを獲得したLシンガーによるオリジナル楽曲が5曲発表されて以降、毎月数を増やし、2025年12月までに累計89曲が誕生しました。


　ColorSingでは、「オリジナル楽曲制作など歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しており、Lシンガーを募集中です。



　Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください。


　アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF


（iOSアプリでのみ配信可能です）



▪️2025年発表楽曲 全60曲紹介（1月～12月）

※各楽曲のリンク先から、視聴・ダウンロードできます



▪️1月配信


Iris / Satoe　https://linkco.re/0yt9tBc1


ハピラキ / 冥炎ジュカ　https://linkco.re/V7SXHRHE



▪️2月配信


パレット / ほとり　https://linkco.re/DQdMmrn7


Party it up / 宮城のおーちゃん　https://linkco.re/cNu3QBcR


voice / ASUPI　https://linkco.re/rgnSCXrm



▪️3月配信


シャングリラ / 夜海　https://linkco.re/0Bx8Prz3


Just, love you / えりぽん　https://linkco.re/X56qCxE5


キミスター / トキトシウ　https://linkco.re/S7p6UT1t


Cigarette / T-BEAR　https://linkco.re/BuhRfsd0



▪️5月配信


sense of unity / ねこる　https://linkco.re/vpAvdfXn


強がり / さぁちゃん　https://linkco.re/039RDtqT


あなたにしてみたら / ちっか　https://linkco.re/Rmyp7n4e


Yell / Yu氏　https://linkco.re/NH72z0Gd　


departure / あまねこゆ　https://lnk.to/1JjNHQ



▪️6月配信


アンバランスハッピー / ユイ　https://linkco.re/cbqcuubR


MOTTO!LOVEPOP♪ / michika　https://linkco.re/0C6r6Z4z


ブバルディア / kazuto　https://linkco.re/11XTYG0x


Feel free!! / ひゃんまゆ　https://linkco.re/07neSTUh


憧れ / すーさん　https://linkco.re/gdmBZR0e


With U / さぴちゃん　https://linkco.re/N8Y5ED2d


じゃあ、一生一緒でいいっしょ？ / しおん　https://linkco.re/2PVM5u48


YELL / Black_Santa　https://linkco.re/v69VqmQ8


レインボー / ほとり　https://linkco.re/d4pXAQdc



▪️7月配信


NiGhtLEsS CaRnIvAL / とーま　https://linkco.re/zSn9NxXr


NIGHT TIME / 宮城のおーちゃん　https://linkco.re/z6xMGt4u


Sigh / ボーカルまい　https://linkco.re/vFUBQ0D6


LOVE LETTER / でちか　https://linkco.re/36p0VmT2


Colorful Heart / あむ　https://linkco.re/qpx3XzqF


LOVE&PEACE~だって地球はまるいんだから / 晴れちゃん　https://linkco.re/ZemCTgQp


The Scent of You / ゆりんこ　https://linkco.re/B50AH5fa


Perch / 冥炎ジュカ　https://linkco.re/ZSHMHTds


あしあと / okashi　https://linkco.re/fu9YeFU2



▪️8月配信


全力るんるん宣言！ / るんるん　https://linkco.re/EMEFAB8b


ECSTASY / みやび　https://linkco.re/sADC5d20


one and only / 凛　https://linkco.re/3C9yr1GE


do it / まーち　https://linkco.re/xBTQtTYr


きみいろエール / ともくん　https://linkco.re/fbnCFm9u


いっせーのでGO! / ゆゆまる　https://linkco.re/RdcRxEZh


ぱもの虜 / まるぱも　https://linkco.re/SteQBxg5


リボン革命～ななねいろ・リボリューション～ / ななねしゃん https://linkco.re/Xxn4sp9R


君への並木道 / パトラッシュ　https://linkco.re/tUuqV1hb


ふたりの夏色ダイアリー / 吉永詩　https://linkco.re/vvSu4Mze


LAST LEAF / Rina　https://linkco.re/CtYPdEg0



▪️9月配信


アイロニックディストーション / NARUMI　https://linkco.re/BVZRfCe9


永遠のブーゲンビリア / 夜海　https://linkco.re/YHxGaPbZ



▪️10月配信


Still / SHIORI　https://linkco.re/ZBVVQ7vV


YTZ！ / あゆぴこ　https://linkco.re/1Mr8STY4


はら日和 / はら　https://linkco.re/26pVt8Ys


キミイロ / ねこる　https://linkco.re/VXMN4t7Z



▪️11月配信


Still Here / あっこ　https://linkco.re/aQ7tAfZn


始まり / 珠鈴 紗衣　https://linkco.re/aPctaCXA


Mine / MAY_U　https://linkco.re/yar1BvgR


Blooming With You / たい焼き焼いた　https://linkco.re/uQdUaAxf


Stayed in me / トキトシウ　https://linkco.re/u7mQqRdB


Haze / ひゃんまゆ　https://linkco.re/feFs5TcH



▪️12月配信


なないろのポラリス / ななねしゃん　https://linkco.re/7AvMBCvY


ひだまりの朝から / fumi　https://linkco.re/MUbBuCzp


あなたへ / Yukino　https://linkco.re/8MbyDgSQ


空 / ちゅちゅ　https://linkco.re/A3aqdmM5


Showtime / Rin　https://linkco.re/D0tYfdn9




＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞


ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。


　国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。


　「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。


　現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。




■会社概要


社名 　　　　: 　ColorSing株式会社


URL　　　　 :　 https://corp.colorsing.com/


所在地 　　　: 　東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C


設立日 　　　: 　2022年7月26日


代表者 　　　:　 代表取締役社長 今井拓自


　　　 　　　　 代表取締役会長 柴田順任


ミッション 　: 　歌の力を最大化し、人生に彩りを


ビジョン　　 :　 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む


事業内容 　　: 　歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」