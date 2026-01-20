2025年にColorSingから誕生したオリジナル楽曲は全60曲！ColorSingプライズでオリジナル楽曲制作権を獲得し、のべ60名がチャンスを勝ち取りました
ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」において、2025年中にColorSingから誕生したオリジナル楽曲は60曲でした。2024年の29曲と比較して約200％の伸長となり、オリジナル楽曲制作の取り組みが大きく拡大しています。
全楽曲は、各種の音楽ストリーミングサービスにて視聴、ダウンロードが可能です。
2026年はさらに多くのLシンガーにオリジナル楽曲制作のチャンスを掴んでもらえるよう、また、より輝く存在になってもらえるよう、様々なプライズの拡充やイベントの企画・運営を行ってまいります。
当社は「歌の力を最大化し、人生に彩りを」のミッションのもと、ライブ配信枠を歌に特化したアプリ「ColorSing」を2023年7月に提供開始しました。2025年12月時点でLシンガーの月間配信者数は約5,000人に達しています。
ColorSingでは、毎月「パール杯」というイベントを開催しています。パール杯とは、歌配信をリスナーが視聴し、コメントやギフトアイテムを送ることでLシンガーの順位・スコアが上がり、パールを獲得できる仕組みのイベントです。
貯めたパールは、Lシンガーにとって夢の舞台ともいえる「オリジナル楽曲制作権」、自身の魅力を映像とともに伝えられる「ミュージックビデオ制作権」、より多くの方に対して露出できる「JOYSOUND CM出演権」や「リアルライブ出演権」など幅広いプライズと交換できます。
オリジナル楽曲制作権を得ると、自身が求める楽曲の方向性に応じて楽曲を制作・提供を受けられます。
（参考）パールと交換可能なプライズ一覧：https://colorsing-event.wraptas.site/prizes
(https://colorsing-event.wraptas.site/prizes) 2024年5月に初めてパール杯での活躍を通してプライズを獲得したLシンガーによるオリジナル楽曲が5曲発表されて以降、毎月数を増やし、2025年12月までに累計89曲が誕生しました。
ColorSingでは、「オリジナル楽曲制作など歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しており、Lシンガーを募集中です。
Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください。
アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF
（iOSアプリでのみ配信可能です）
▪️2025年発表楽曲 全60曲紹介（1月～12月）
※各楽曲のリンク先から、視聴・ダウンロードできます
▪️1月配信
Iris / Satoe https://linkco.re/0yt9tBc1
ハピラキ / 冥炎ジュカ https://linkco.re/V7SXHRHE
▪️2月配信
パレット / ほとり https://linkco.re/DQdMmrn7
Party it up / 宮城のおーちゃん https://linkco.re/cNu3QBcR
voice / ASUPI https://linkco.re/rgnSCXrm
▪️3月配信
シャングリラ / 夜海 https://linkco.re/0Bx8Prz3
Just, love you / えりぽん https://linkco.re/X56qCxE5
キミスター / トキトシウ https://linkco.re/S7p6UT1t
Cigarette / T-BEAR https://linkco.re/BuhRfsd0
▪️5月配信
sense of unity / ねこる https://linkco.re/vpAvdfXn
強がり / さぁちゃん https://linkco.re/039RDtqT
あなたにしてみたら / ちっか https://linkco.re/Rmyp7n4e
Yell / Yu氏 https://linkco.re/NH72z0Gd
departure / あまねこゆ https://lnk.to/1JjNHQ
▪️6月配信
アンバランスハッピー / ユイ https://linkco.re/cbqcuubR
MOTTO!LOVEPOP♪ / michika https://linkco.re/0C6r6Z4z
ブバルディア / kazuto https://linkco.re/11XTYG0x
Feel free!! / ひゃんまゆ https://linkco.re/07neSTUh
憧れ / すーさん https://linkco.re/gdmBZR0e
With U / さぴちゃん https://linkco.re/N8Y5ED2d
じゃあ、一生一緒でいいっしょ？ / しおん https://linkco.re/2PVM5u48
YELL / Black_Santa https://linkco.re/v69VqmQ8
レインボー / ほとり https://linkco.re/d4pXAQdc
▪️7月配信
NiGhtLEsS CaRnIvAL / とーま https://linkco.re/zSn9NxXr
NIGHT TIME / 宮城のおーちゃん https://linkco.re/z6xMGt4u
Sigh / ボーカルまい https://linkco.re/vFUBQ0D6
LOVE LETTER / でちか https://linkco.re/36p0VmT2
Colorful Heart / あむ https://linkco.re/qpx3XzqF
LOVE&PEACE~だって地球はまるいんだから / 晴れちゃん https://linkco.re/ZemCTgQp
The Scent of You / ゆりんこ https://linkco.re/B50AH5fa
Perch / 冥炎ジュカ https://linkco.re/ZSHMHTds
あしあと / okashi https://linkco.re/fu9YeFU2
▪️8月配信
全力るんるん宣言！ / るんるん https://linkco.re/EMEFAB8b
ECSTASY / みやび https://linkco.re/sADC5d20
one and only / 凛 https://linkco.re/3C9yr1GE
do it / まーち https://linkco.re/xBTQtTYr
きみいろエール / ともくん https://linkco.re/fbnCFm9u
いっせーのでGO! / ゆゆまる https://linkco.re/RdcRxEZh
ぱもの虜 / まるぱも https://linkco.re/SteQBxg5
リボン革命～ななねいろ・リボリューション～ / ななねしゃん https://linkco.re/Xxn4sp9R
君への並木道 / パトラッシュ https://linkco.re/tUuqV1hb
ふたりの夏色ダイアリー / 吉永詩 https://linkco.re/vvSu4Mze
LAST LEAF / Rina https://linkco.re/CtYPdEg0
▪️9月配信
アイロニックディストーション / NARUMI https://linkco.re/BVZRfCe9
永遠のブーゲンビリア / 夜海 https://linkco.re/YHxGaPbZ
▪️10月配信
Still / SHIORI https://linkco.re/ZBVVQ7vV
YTZ！ / あゆぴこ https://linkco.re/1Mr8STY4
はら日和 / はら https://linkco.re/26pVt8Ys
キミイロ / ねこる https://linkco.re/VXMN4t7Z
▪️11月配信
Still Here / あっこ https://linkco.re/aQ7tAfZn
始まり / 珠鈴 紗衣 https://linkco.re/aPctaCXA
Mine / MAY_U https://linkco.re/yar1BvgR
Blooming With You / たい焼き焼いた https://linkco.re/uQdUaAxf
Stayed in me / トキトシウ https://linkco.re/u7mQqRdB
Haze / ひゃんまゆ https://linkco.re/feFs5TcH
▪️12月配信
なないろのポラリス / ななねしゃん https://linkco.re/7AvMBCvY
ひだまりの朝から / fumi https://linkco.re/MUbBuCzp
あなたへ / Yukino https://linkco.re/8MbyDgSQ
空 / ちゅちゅ https://linkco.re/A3aqdmM5
Showtime / Rin https://linkco.re/D0tYfdn9
＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞
ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。
国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。
「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。
現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。
■会社概要
社名 : ColorSing株式会社
URL : https://corp.colorsing.com/
所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
設立日 : 2022年7月26日
代表者 : 代表取締役社長 今井拓自
代表取締役会長 柴田順任
ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを
ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む
事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」