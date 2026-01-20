2025年にColorSingから誕生したオリジナル楽曲は全60曲！ColorSingプライズでオリジナル楽曲制作権を獲得し、のべ60名がチャンスを勝ち取りました

ColorSing株式会社

ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」において、2025年中にColorSingから誕生したオリジナル楽曲は60曲でした。2024年の29曲と比較して約200％の伸長となり、オリジナル楽曲制作の取り組みが大きく拡大しています。

全楽曲は、各種の音楽ストリーミングサービスにて視聴、ダウンロードが可能です。

2026年はさらに多くのLシンガーにオリジナル楽曲制作のチャンスを掴んでもらえるよう、また、より輝く存在になってもらえるよう、様々なプライズの拡充やイベントの企画・運営を行ってまいります。

当社は「歌の力を最大化し、人生に彩りを」のミッションのもと、ライブ配信枠を歌に特化したアプリ「ColorSing」を2023年7月に提供開始しました。2025年12月時点でLシンガーの月間配信者数は約5,000人に達しています。

ColorSingでは、毎月「パール杯」というイベントを開催しています。パール杯とは、歌配信をリスナーが視聴し、コメントやギフトアイテムを送ることでLシンガーの順位・スコアが上がり、パールを獲得できる仕組みのイベントです。

貯めたパールは、Lシンガーにとって夢の舞台ともいえる「オリジナル楽曲制作権」、自身の魅力を映像とともに伝えられる「ミュージックビデオ制作権」、より多くの方に対して露出できる「JOYSOUND CM出演権」や「リアルライブ出演権」など幅広いプライズと交換できます。

オリジナル楽曲制作権を得ると、自身が求める楽曲の方向性に応じて楽曲を制作・提供を受けられます。



（参考）パールと交換可能なプライズ一覧：https://colorsing-event.wraptas.site/prizes



(https://colorsing-event.wraptas.site/prizes) 2024年5月に初めてパール杯での活躍を通してプライズを獲得したLシンガーによるオリジナル楽曲が5曲発表されて以降、毎月数を増やし、2025年12月までに累計89曲が誕生しました。

ColorSingでは、「オリジナル楽曲制作など歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しており、Lシンガーを募集中です。



Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください。

アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF

（iOSアプリでのみ配信可能です）

▪️2025年発表楽曲 全60曲紹介（1月～12月）

※各楽曲のリンク先から、視聴・ダウンロードできます

▪️1月配信

Iris / Satoe https://linkco.re/0yt9tBc1

ハピラキ / 冥炎ジュカ https://linkco.re/V7SXHRHE

▪️2月配信

パレット / ほとり https://linkco.re/DQdMmrn7

Party it up / 宮城のおーちゃん https://linkco.re/cNu3QBcR

voice / ASUPI https://linkco.re/rgnSCXrm

▪️3月配信

シャングリラ / 夜海 https://linkco.re/0Bx8Prz3

Just, love you / えりぽん https://linkco.re/X56qCxE5

キミスター / トキトシウ https://linkco.re/S7p6UT1t

Cigarette / T-BEAR https://linkco.re/BuhRfsd0

▪️5月配信

sense of unity / ねこる https://linkco.re/vpAvdfXn

強がり / さぁちゃん https://linkco.re/039RDtqT

あなたにしてみたら / ちっか https://linkco.re/Rmyp7n4e

Yell / Yu氏 https://linkco.re/NH72z0Gd

departure / あまねこゆ https://lnk.to/1JjNHQ



▪️6月配信

アンバランスハッピー / ユイ https://linkco.re/cbqcuubR

MOTTO!LOVEPOP♪ / michika https://linkco.re/0C6r6Z4z

ブバルディア / kazuto https://linkco.re/11XTYG0x

Feel free!! / ひゃんまゆ https://linkco.re/07neSTUh

憧れ / すーさん https://linkco.re/gdmBZR0e

With U / さぴちゃん https://linkco.re/N8Y5ED2d

じゃあ、一生一緒でいいっしょ？ / しおん https://linkco.re/2PVM5u48

YELL / Black_Santa https://linkco.re/v69VqmQ8

レインボー / ほとり https://linkco.re/d4pXAQdc



▪️7月配信

NiGhtLEsS CaRnIvAL / とーま https://linkco.re/zSn9NxXr

NIGHT TIME / 宮城のおーちゃん https://linkco.re/z6xMGt4u

Sigh / ボーカルまい https://linkco.re/vFUBQ0D6

LOVE LETTER / でちか https://linkco.re/36p0VmT2

Colorful Heart / あむ https://linkco.re/qpx3XzqF

LOVE&PEACE~だって地球はまるいんだから / 晴れちゃん https://linkco.re/ZemCTgQp

The Scent of You / ゆりんこ https://linkco.re/B50AH5fa

Perch / 冥炎ジュカ https://linkco.re/ZSHMHTds

あしあと / okashi https://linkco.re/fu9YeFU2

▪️8月配信

全力るんるん宣言！ / るんるん https://linkco.re/EMEFAB8b

ECSTASY / みやび https://linkco.re/sADC5d20

one and only / 凛 https://linkco.re/3C9yr1GE

do it / まーち https://linkco.re/xBTQtTYr

きみいろエール / ともくん https://linkco.re/fbnCFm9u

いっせーのでGO! / ゆゆまる https://linkco.re/RdcRxEZh

ぱもの虜 / まるぱも https://linkco.re/SteQBxg5

リボン革命～ななねいろ・リボリューション～ / ななねしゃん https://linkco.re/Xxn4sp9R

君への並木道 / パトラッシュ https://linkco.re/tUuqV1hb

ふたりの夏色ダイアリー / 吉永詩 https://linkco.re/vvSu4Mze

LAST LEAF / Rina https://linkco.re/CtYPdEg0

▪️9月配信

アイロニックディストーション / NARUMI https://linkco.re/BVZRfCe9

永遠のブーゲンビリア / 夜海 https://linkco.re/YHxGaPbZ

▪️10月配信

Still / SHIORI https://linkco.re/ZBVVQ7vV

YTZ！ / あゆぴこ https://linkco.re/1Mr8STY4

はら日和 / はら https://linkco.re/26pVt8Ys

キミイロ / ねこる https://linkco.re/VXMN4t7Z

▪️11月配信

Still Here / あっこ https://linkco.re/aQ7tAfZn

始まり / 珠鈴 紗衣 https://linkco.re/aPctaCXA

Mine / MAY_U https://linkco.re/yar1BvgR

Blooming With You / たい焼き焼いた https://linkco.re/uQdUaAxf

Stayed in me / トキトシウ https://linkco.re/u7mQqRdB

Haze / ひゃんまゆ https://linkco.re/feFs5TcH

▪️12月配信

なないろのポラリス / ななねしゃん https://linkco.re/7AvMBCvY

ひだまりの朝から / fumi https://linkco.re/MUbBuCzp

あなたへ / Yukino https://linkco.re/8MbyDgSQ

空 / ちゅちゅ https://linkco.re/A3aqdmM5

Showtime / Rin https://linkco.re/D0tYfdn9

＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞

ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。

国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。

「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。

現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。

■会社概要

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」





