【Celvoke（セルヴォーク）】レアグロウ シリーズから新商品が登場！素肌の美しさを底上げし、理想の“生ツヤ肌”を叶えるベースメイクや、お直し用クッションファンデなど全4種＜2月25日全国発売＞

写真拡大 (全6枚)

株式会社マッシュホールディングス


株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、2026年2月25日(水)にベースメイクアイテムを4種発売いたします。ラインアップは、ルースパウダー1種・プライマー1色・ブラシ1種・ファンデーション1色。2月18日(水)より全国にて予約開始となります。




肌を満たすうるおいと、湿度を感じるレア質感。


水を抱えたグロウな輝きが映え渡る、私だけの“ 生ツヤ肌”へ。




セルヴォーク レアグロウ エアリー リフレクトパウダー



01：シースルーベージュ

新製品　１種　6,050円（税込）20g　（01：シースルーベージュ）


美容成分をたっぷり含んだ、きめが細かくやわらかなパウダーが、素肌に軽やかに溶け込み、光が透けるような生ツヤ仕上がりを叶えます。超微粒子パールが均一に肌に広がり、“点”ではなく“面”で光をとらえ、肌そのものがレフ板のように光を反射。色・大きさ・配合率が異なる３色パールの絶妙な組み合わせにより、一人ひとり異なる骨格や肌トーンになじみ、どの角度から見てもさりげない血色感とツヤを演出します。




Product Features


▶粉ではなく「光」をまとう。内側から発光するような生ツヤ肌へ


絹のようにしなやかな超微粒子パウダーが、肌の上に“透ける光膜”を形成。乾燥感や粉っぽさを感じさせず、肌そのものが内側からうるおって発光しているような仕上がりに。



▶面の光が一人ひとりの骨格に寄り添う、“パーソナルレフ板”効果


血色感の赤・透明感のラベンダー・トーンアップの白の３色のパールをブレンド配合。これらの超微粒子パールが均一に肌に広がり密着し、粒同士の隙間や重なりに光が入り込むことで、“点”ではなく“面”で光を反射。肌が自然に美しく見える、自分だけのパーソナルなツヤが生まれます。



▶スキンケア発想の“潤う”光ヴェールパウダー


レアグロウ シリーズ共通のこだわりの美容成分のほか、透明感*¹やブルーライトケア、外的環境による酸化ストレスを考えた還元力という発想のエアリーリフレクトパウダー独自の成分*2を配合。メイク中もうるおいで包み込むようなやわらかなパウダーで、肌そのものの美しさを引き立てます。



▶汗・皮脂に強く、光と質感を保つメイク持ち向上パウダー処方


“花びら状”の多面体パウダーが光をやわらかく拡散しながら、メイク崩れやくすみを抑え、光のヴェールを長時間キープします。余分な皮脂を素早く抱え込み、テカリの原因を抑えつつ、シミや小ジワなど、肌の影だけをそっとぼかすように補整。自然なソフトフォーカス効果と透明度の高い仕上がりが続きます。





*1 潤いによる　*2 ハトムギ種子エキス、ビルベリー葉エキス、カミツレ花エキス（すべて保湿）




セルヴォーク レアグロウ プライマー



02：ソフトイエロー

新色１色　４,400円（税込）25mL ／ SPF22・PA＋＋（02：ソフトイエロー）


肌全体をトーンアップさせながら、くすみや凹凸、毛穴などをソフトカバーし、内側から水がにじむような生ツヤを叶えるプライマーに、待望の新色イエローベージュが仲間入り。素肌に自然に溶け込むイエローニュアンスが、くすみや色ムラを柔らかく補整し、ほのかな血色とみずみずしいツヤをまとわせます。まるで素肌が呼吸するような軽やかさで、クリアな透明感が際立つ明るい表情へ。茶クマや大人のくすみ肌にお悩みの方にもおすすめ。




セルヴォーク インテント パウダーブラシ




新製品　１種　5,500円（税込）


セルヴォーク レアグロウ エアリー リフレクトパウダーと相性抜群のフェイスブラシが登場。ボリュームのある大きめサイズのブラシには、粉含みと粉離れに優れた人工毛を採用。硬すぎず柔らかすぎない絶妙なコシのある毛質で、肌あたりがやさしく、顔全体にムラなく均一にパウダーをのせることができます。肌の上を滑らせればふんわり軽やか、円を描くように磨けば自然なツヤが生まれます。どんな骨格の人でも使いやすい形状にこだわり、小鼻まわりやほうれい線など細かいところにもフィット。テクニック要らずで、プロのような美しい仕上がりが手に入ります。持ち運びや保管に便利なスライドポーチ付き。




セルヴォーク ブラーリング レタッチクッション



01：クリアベージュ

新製品 1色　レフィル・パフ付き 3,850円（税込）10g ／ ケース 1,100円（税込）


SPF32・PA＋＋＋（01：クリアベージュ）


昨夏限定発売し、毛穴・テカリ・乾燥が気になる肌を瞬時にレタッチできると大好評だったお直し用美容液クッション、アイシーレタッチクッションが待望の定番化。冷感作用なしの通年で使いやすい仕様へとアップデートし、レフィルタイプで発売します。従来からの保湿成分*¹に加えて、今回新たに７種の肌の引き締めに着目した成分*²を配合。表面はさらりとなめらかに整い、内側はうるおいに満ちた肌が続きます。どんなスキントーンにもなじむ“クリアベージュ”は、下地やファンデーションの色を問わず肌になじみ、自然にトーンアップさせるので、普段ファンデーションを塗らない男性にもおすすめ。


さらにSPF32・PA+++ のUV カット力で、一年中、紫外線から肌を守りながら、軽やかな素肌感を保ちます。



*1 ウメ果実エキス、 アーチチョーク葉エキス、グリチルリチン酸2Ｋ（すべて保湿成分）


*2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ブドウ葉エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ハマメリス葉エキス、セイヨウキズタ葉／茎エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、アルニカ花エキス（すべて保湿成分）



販売について



＜全国発売日＞


全国予約開始：2026年2月18日(水)　


全国発売開始：2026年2月25日(水）


※セルヴォーク公式オンラインストアでは予約・全国発売ともに10:00より開始


https://celvoke.com/



<販売店舗＞
全国のセルヴォーク直営店舗


https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx



セルヴォークについて



マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。

Facebook ：https://www.facebook.com/Celvoke.official/
Instagram ： https://www.instagram.com/celvoke.jp/
X：https://twitter.com/celvoke_jp