【WHO′SWHOgallery】HONDA ( ホンダ ) とのコラボレーションコレクションが1月23日(金)より発売。

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルが展開するWHO'SWHOgalleryの手がける「Sourcream」と


バイクメーカー「HONDA」とのコラボレーションアイテムが1月23日（土）に発売。





初のコラボとなる今回はバイカージャケットをイメージしたトラックジャケット、


トラックパンツ、BMX L/Stee の全3型がラインナップ。



WHO'SWHOgallery各店舗、オンラインストア、ZOZOTOWNにて1/23（金）より発売いたします。



・HONDA × Sourcream LOOK



















【リリース日】


・2026,1,23 (金)


WHO’SWHOgallery 全店


ZOZOTOWN （https://zozo.jp/men-shop/whoswhogallery/detail/）


オンラインサイトPALCLOSET（https://www.palcloset.jp/whoswhogallery/）



