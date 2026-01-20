【WHO′SWHOgallery】HONDA ( ホンダ ) とのコラボレーションコレクションが1月23日(金)より発売。
株式会社パルが展開するWHO'SWHOgalleryの手がける「Sourcream」と
バイクメーカー「HONDA」とのコラボレーションアイテムが1月23日（土）に発売。
初のコラボとなる今回はバイカージャケットをイメージしたトラックジャケット、
トラックパンツ、BMX L/Stee の全3型がラインナップ。
WHO'SWHOgallery各店舗、オンラインストア、ZOZOTOWNにて1/23（金）より発売いたします。
・HONDA × Sourcream LOOK
【リリース日】
・2026,1,23 (金)
WHO’SWHOgallery 全店
ZOZOTOWN （https://zozo.jp/men-shop/whoswhogallery/detail/）
オンラインサイトPALCLOSET（https://www.palcloset.jp/whoswhogallery/）
