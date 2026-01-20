admintサイネージfor レグザ

MEテック株式会社

半導体・電子部品商社のミタチ産業子会社で、ソリューションビジネスを展開するMEテック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：武田一人）と、デジタルサイネージ向けクラウドサービスを提供するデジタルクルーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：押田賢一）は、TVS REGZA株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：王偉）協力のもと、“admintサイネージforレグザ“を開発し、発売を開始しました。

従来のインターネット配信型のデジタルサイネージの場合、ディスプレイとHDMI接続して使用するインターネット対応の専用STB（Set Top Box）機材が必要でした。今回発売する“admintサイネージforレグザ“は、TVS REGZA社が提供するデジタルサイネージ用レグザ（TD-Z4シリーズ）に、admintサイネージのSTB機能を内蔵して提供致します。これにより、お客様はSTB（Set Top Box）機材をご購入頂くことなく、admintサイネージ対応のレグザ（TD-Z4シリーズ）だけで、インターネット配信型のデジタルサイネージをご利用頂けます。

【admintサイネージforレグザの特長】

◇ブラウザーから手軽に利用できるサイネージサービス

◇コンテンツ配信管理機能

◇コンテンツ制作機能※多言語対応タッチコンテンツにも対応

◇天気/ニュース/災害情報等のパブリックコンテンツ配信機能

【デジタルサイネージ用レグザ（TD-Z4シリーズ）の特長】

◇500cd/m2の高輝度・高精細4Kパネル

◇24時間連続稼働対応

◇防塵性能検査、IP5X 試験をクリア

◇5年間のメーカー無償保証

【MEテック株式会社 概要】

所在地 ：東京都品川区西五反田二丁目12番19号 五反田NNビル8階

設立 ：2015年10月

代表者 ：代表取締役 武田一人

事業内容：

１．電子部品機器および電化製品の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介

２．計測器、医療用器械の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介

３．ソフトウェア開発、販売ならびにシステムインテグレーションに関する業務

ホームページ：https://metech.co.jp/

本件に対する問合せ先：

担当営業 加藤

電話 ：050-1702-1523

E-mail： s-kato@metech.co.jp

【デジタルクルーズ株式会社 概要】

所在地 ：東京都中央区日本橋箱崎町20-5 VORT 箱崎4階

設立 ：2006年12月

代表者 ：代表取締役社長CEO 押田 賢一

事業内容：

１.デジタルサイネージ向けクラウドサービス及び機材の開発/提供

２. VOD、LMS（eラーニング）、動画ポータル、Webinar等動画に関わる配信管理ASPサービスの開発/提供

ホームページ：https://signage.digital-cruise.co.jp/

【TVS REGZA株式会社 概要】

所在地 ：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和川崎西口ビル

創業 ：1973年10月

代表者 ：代表取締役社長 王 偉

事業内容：

１．テレビ及びその周辺機器・業務用ディスプレイなどの開発、設計、製造、販売

２．基板・筐体設計及び組立

３．修理などのサービス事業、技術支援業務

ホームページ：https://www.regza.com/

【商標・規格名称について】

◆レグザ及びREGZAはTVS REGZA株式会社の登録商標です。

◆HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc. または HDMI Licensing LLC の登録商標です。

◆admintは、デジタルクルーズ株式会社の登録商標です。