admintサイネージfor レグザ

半導体・電子部品商社のミタチ産業子会社で、ソリューションビジネスを展開するMEテック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：武田一人）と、デジタルサイネージ向けクラウドサービスを提供するデジタルクルーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：押田賢一）は、TVS REGZA株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：王偉）協力のもと、“admintサイネージforレグザ“を開発し、発売を開始しました。


従来のインターネット配信型のデジタルサイネージの場合、ディスプレイとHDMI接続して使用するインターネット対応の専用STB（Set Top Box）機材が必要でした。今回発売する“admintサイネージforレグザ“は、TVS REGZA社が提供するデジタルサイネージ用レグザ（TD-Z4シリーズ）に、admintサイネージのSTB機能を内蔵して提供致します。これにより、お客様はSTB（Set Top Box）機材をご購入頂くことなく、admintサイネージ対応のレグザ（TD-Z4シリーズ）だけで、インターネット配信型のデジタルサイネージをご利用頂けます。






【admintサイネージforレグザの特長】


◇ブラウザーから手軽に利用できるサイネージサービス


◇コンテンツ配信管理機能


◇コンテンツ制作機能※多言語対応タッチコンテンツにも対応


◇天気/ニュース/災害情報等のパブリックコンテンツ配信機能


【デジタルサイネージ用レグザ（TD-Z4シリーズ）の特長】


◇500cd/m2の高輝度・高精細4Kパネル


◇24時間連続稼働対応


◇防塵性能検査、IP5X 試験をクリア


◇5年間のメーカー無償保証


【MEテック株式会社 概要】


所在地 ：東京都品川区西五反田二丁目12番19号 五反田NNビル8階


設立 ：2015年10月


代表者 ：代表取締役　武田一人


事業内容：


１．電子部品機器および電化製品の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介


２．計測器、医療用器械の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介


３．ソフトウェア開発、販売ならびにシステムインテグレーションに関する業務


ホームページ：https://metech.co.jp/


本件に対する問合せ先：


担当営業 加藤


電話 ：050-1702-1523


E-mail： s-kato@metech.co.jp


【デジタルクルーズ株式会社 概要】


所在地 ：東京都中央区日本橋箱崎町20-5 VORT 箱崎4階


設立　　 ：2006年12月


代表者　 ：代表取締役社長CEO　押田 賢一


事業内容：


１.デジタルサイネージ向けクラウドサービス及び機材の開発/提供


２. VOD、LMS（eラーニング）、動画ポータル、Webinar等動画に関わる配信管理ASPサービスの開発/提供


ホームページ：https://signage.digital-cruise.co.jp/


【TVS REGZA株式会社 概要】


所在地 ：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2　興和川崎西口ビル


創業 ：1973年10月


代表者 ：代表取締役社長 王　偉


事業内容：


１．テレビ及びその周辺機器・業務用ディスプレイなどの開発、設計、製造、販売


２．基板・筐体設計及び組立


３．修理などのサービス事業、技術支援業務


ホームページ：https://www.regza.com/


【商標・規格名称について】


◆レグザ及びREGZAはTVS REGZA株式会社の登録商標です。


◆HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc. または HDMI Licensing LLC の登録商標です。


◆admintは、デジタルクルーズ株式会社の登録商標です。