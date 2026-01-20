admintサイネージfor レグザ
半導体・電子部品商社のミタチ産業子会社で、ソリューションビジネスを展開するMEテック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：武田一人）と、デジタルサイネージ向けクラウドサービスを提供するデジタルクルーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：押田賢一）は、TVS REGZA株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：王偉）協力のもと、“admintサイネージforレグザ“を開発し、発売を開始しました。
従来のインターネット配信型のデジタルサイネージの場合、ディスプレイとHDMI接続して使用するインターネット対応の専用STB（Set Top Box）機材が必要でした。今回発売する“admintサイネージforレグザ“は、TVS REGZA社が提供するデジタルサイネージ用レグザ（TD-Z4シリーズ）に、admintサイネージのSTB機能を内蔵して提供致します。これにより、お客様はSTB（Set Top Box）機材をご購入頂くことなく、admintサイネージ対応のレグザ（TD-Z4シリーズ）だけで、インターネット配信型のデジタルサイネージをご利用頂けます。
【admintサイネージforレグザの特長】
◇ブラウザーから手軽に利用できるサイネージサービス
◇コンテンツ配信管理機能
◇コンテンツ制作機能※多言語対応タッチコンテンツにも対応
◇天気/ニュース/災害情報等のパブリックコンテンツ配信機能
【デジタルサイネージ用レグザ（TD-Z4シリーズ）の特長】
◇500cd/m2の高輝度・高精細4Kパネル
◇24時間連続稼働対応
◇防塵性能検査、IP5X 試験をクリア
◇5年間のメーカー無償保証
【MEテック株式会社 概要】
所在地 ：東京都品川区西五反田二丁目12番19号 五反田NNビル8階
設立 ：2015年10月
代表者 ：代表取締役 武田一人
事業内容：
１．電子部品機器および電化製品の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介
２．計測器、医療用器械の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介
３．ソフトウェア開発、販売ならびにシステムインテグレーションに関する業務
ホームページ：https://metech.co.jp/
本件に対する問合せ先：
担当営業 加藤
電話 ：050-1702-1523
E-mail： s-kato@metech.co.jp
【デジタルクルーズ株式会社 概要】
所在地 ：東京都中央区日本橋箱崎町20-5 VORT 箱崎4階
設立 ：2006年12月
代表者 ：代表取締役社長CEO 押田 賢一
事業内容：
１.デジタルサイネージ向けクラウドサービス及び機材の開発/提供
２. VOD、LMS（eラーニング）、動画ポータル、Webinar等動画に関わる配信管理ASPサービスの開発/提供
ホームページ：https://signage.digital-cruise.co.jp/
【TVS REGZA株式会社 概要】
所在地 ：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和川崎西口ビル
創業 ：1973年10月
代表者 ：代表取締役社長 王 偉
事業内容：
１．テレビ及びその周辺機器・業務用ディスプレイなどの開発、設計、製造、販売
２．基板・筐体設計及び組立
３．修理などのサービス事業、技術支援業務
ホームページ：https://www.regza.com/
【商標・規格名称について】
◆レグザ及びREGZAはTVS REGZA株式会社の登録商標です。
◆HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc. または HDMI Licensing LLC の登録商標です。
◆admintは、デジタルクルーズ株式会社の登録商標です。