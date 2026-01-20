「自分らしさ」と「シンプル」を追求する2025年下半期の結婚指輪選び - 約半数が『手作り』を選択、モノ以上に『体験とストーリー』を重視する傾向が鮮明に- 東京代官山 手作り結婚指輪 icci 代官山

株式会社icci

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年下半期（7月～12月）に来店されたお客様を調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。

シンプルで清楚：29%

普段遣いできる：20%

ダイヤのカットが美しくキラキラと輝く：12%

結婚指輪と重ね付けしやすい：10%

他と被らないオリジナルデザイン：7%

高級感がある：7%

流行りすたりのない定番タイプ：5%

「シンプルで清楚（29%）」と「普段遣いできる（20%）」で全体の約半数を占め、婚約指輪を「日常的に身に着けたい」という実用重視の傾向が鮮明となりました。

「重ね付け（10%）」への関心も合わせると、結婚後も見据えたライフスタイルへの馴染みやすさが最優先されています。一方で、「ダイヤの輝き（12%）」が上位にあることから、デザインは引き算しつつ、素材の質には妥協しないという本質的なこだわりが伺えます。

総じて、過度な装飾よりも「上品なシンプルさと、毎日着けられる快適さ」の両立が、今期の主要なトレンドと言えます。

シンプルで清楚：34％

着け心地が良い：19%

他と被らないオリジナルデザイン：12%

流行りすたりのない定番タイプ：11%

高級感がある：7%

ダイヤがついている：6%

「シンプルで清楚（34%）」が最多で、「着け心地（19%）」「定番（11%）」を合わせると、全体の6割以上が普遍的な美しさと実用性を重視していることが分かります。

毎日身に着けるものとして、飽きのこないデザインとストレスのない装着感が最優先される傾向にあります。一方で「オリジナルデザイン（12%）」への関心も一定数あり、「シンプルながらも自分たちらしさを添えたい」という手づくりならではのニーズが読み取れます。

プラチナ：47%

シャンパンゴールド：15%

イエローゴールド：8%

未定：29%

「プラチナ（47%）」が不動の人気を誇る一方で、約3割が「未定（29%）」となっており、来店時に実物の色味や肌馴染みを確かめたい層が一定数存在します。

ゴールド系では、肌馴染みの良い「シャンパンゴールド（15%）」が「イエローゴールド（8%）」の約2倍の支持を得ており、派手すぎない落ち着いた色味を好む傾向が読み取れます。素材選びで迷っている層に対し、実物サンプルでの比較提案が成約のポイントと言えます。

手作りできる：47%

おしゃれなイメージ：19%

デザインが良い：10%

デザインの種類が豊富：7%

品質が良い：3%

セミオーダーが充実している：3%

「手作りできる（47%）」が半数近くを占め、依然として「指輪を作る体験」が最大の来店動機となっています。

次いで「おしゃれなイメージ（19%）」や「デザインの良さ（10%）」が続いており、単なる体験スポットではなく、「センスの良い指輪が作れるブランド」としての認知が定着しています。体験という付加価値と、ブランドとしての美意識の両立が、お客様を惹きつける強い魅力となっていることがうかがえます。

手作り：36%

似合うものを提案してくれる：22%

お店の雰囲気：16%

ゆっくり選べる：12%

納品が早い：8%

「手作り（36%）」への意欲が高いのはもちろんですが、今期は「似合うものを提案してくれる（22%）」が上位に入り、プロによる客観的なアドバイスを求める傾向が強まっています。

また、「雰囲気（16%）」や「ゆっくり選べる（12%）」といった心理的なゆとりや空間の質も重視されています。単なる制作体験だけでなく、「プロの助言」を受けながら納得いくまで相談できる環境が、お店選びの重要な決め手となっていることがわかります。

デザイン：26%

着け心地：18%

頑丈さ・強度：11%

指輪の素材：10%

アフターサービス：9%

値段：7%

保証内容：6%

「デザイン（26%）」と「着け心地（18%）」が上位を占め、「見た目の好み」と「日常的な快適さ」の両立が最も重視されています。

また、「頑丈さ（11%）」や「アフターサービス（9%）」が続くことから、一生ものとして「長く安心して使い続けられる品質」への関心の高さがうかがえます。価格（7%）の優先順位は比較的低く、コストよりも納得のいくクオリティと信頼性を優先する傾向が顕著です。

自分（ふたり）らしさ：32%

思い出に残ること：27%

特別感を感じられるもの：23%

品質と価格のバランス：6%

妥協がないか：6%

結婚指輪に相応しいもの：4%

「自分（ふたり）らしさ」「思い出」「特別感」の3項目で全体の8割以上を占め、感情的価値が極めて重視されています。

既製品を購入する「モノ消費」以上に、制作過程そのものを楽しむ「コト消費」への関心の高さがうかがえます。価格や世間体（相応しさ）よりも、「自分たちが納得し、一生語れるストーリーがあるか」が、現代のカップルにとっての最大の決定打となっています。

【調査概要】

調査対象：結婚指輪・婚約指輪を制作されたお客様

調査日：2025年7月1日～2025年12月30日

調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ

調査方法：自社アンケート

対象人数：57名

