【全国の派遣社員の意識調査】50％以上が「無理なく働き続けたい」と回答 仕事選びで重視されるのは“働きやすさ”

ウィルグループの総合人材サービスを手掛ける株式会社ウィルオブ・ワーク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 秀夫）は、当社が運営する総合人材サービス『ウィルオブ』を利用する20歳以上の派遣社員を対象に、現状のサービスや働き方に関するアンケート調査を実施しました。（調査期間：2025年9月8日～9月21日、回答数：2,217名）本調査は、前回調査*の2025年3月に引き続き4回目の実施となります。

※前回調査（2025年3月実施）の結果はこちら▶ https://willof-work.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250528_haken_chousa.pdf

【調査結果トピック】

１．派遣社員を選んだ理由「時給が高いから」が43.9%で最多

２. 仕事選びで重視すること1位は「休日の取りやすさ」

３. 「今の働き方を前向きに維持したい層」が多数派

４．キャリア支援に関しては「資格取得」「自己分析」へのニーズが上位に

派遣社員を選んだ理由「時給が高いから」が43.9%で最多

【派遣社員を選んだ理由】について聞いたところ、「時給が高いから（43.9%）」が最も多い結果となりました。次いで、「ライフスタイルに合わせた働き方ができるから（36.4%）」「すぐに仕事に就けるから（32.0%）」という結果でした。全体の傾向は前回調査から大きく変わらず、派遣社員を選ぶ理由として、条件面に加え、柔軟性や就業までのスピードといった要素が継続的に重視されていることが読み取れます。年代別に見ると、「時給が高いから」は40代で最も高く、「ライフスタイルに合わせた働き方ができるから」は30代、「すぐに仕事に就けるから」は20代でそれぞれ高い割合を示しました。年代によって、派遣という働き方に求める価値に違いがみられる結果となりました。

事選びで重視すること1位は「休日の取りやすさ」

【仕事選びの際に重視していること（仕事内容・給与・勤務地以外）】について聞いたところ、前回調査と同様「休日の取りやすさ（60.8%）」が最も多い結果となりました。次いで、「働く環境の快適さ（48.8%）」「福利厚生・手当（45.5%）」という結果でした。前回調査では「会社の社風・雰囲気」が3番目に多い結果でしたが、今回は「福利厚生・手当」がこれを上回りました。職場の雰囲気に加え、制度や手当といった具体的な支援内容を重視する傾向がやや強まっていることが読み取れます。年代別に見ると、20代では「自己成長/キャリアアップ/ スキルアップ」への関心が高く、30代では「休日のとりやすさ」や「残業時間の少なさ」などワークライフバランスを重視する傾向が見られました。一方、40代以降では「働く環境の快適さ」や「会社の社風・雰囲気」を重視する割合が高く、年代によって働きやすさの捉え方に若干の違いが見られる結果となりました。

「今の働き方を前向きに維持したい層」が多数派

【今後の自身の将来やキャリアに対する考え】について聞いたところ、「無理なく長く続けたい（53.7%）」という回答が最も多く、「今の働き方を続けたい（32.8％）」という回答も3番目に多い結果となり、働き方そのものを大きく変えたいというよりも、現在の働き方を基盤としながら安定的に続けたいと考える人が多い結果となりました。

一方で、年代別に見ると、20代・30代では「正社員転換を考えている」や「キャリアアップしたい」など将来を見据えた意向が他の年代と比較して強く、40代では「収入を上げたい」「将来に不安がある」といった現実的な課題意識が他の年代と比較して多い結果となりました。50代以降では、キャリアアップよりも「無理なく長く働けること」を重視する傾向が見られました。

※本設問については今回の調査より一部選択肢構成の見直しを行ったため、前回調査時と回答が異なります。

キャリア支援に関しては「資格取得」「自己分析」へのニーズが上位に

最後に【利用してみたい成長支援サービス】について聞いたところ「資格取得スクール（33.0％）」や「性格・適職診断・自己分析（28.8％）」といった、自身のスキルや適性を高める支援へのニーズが上位となりました。年代別に見ると、20代・30代では正社員転換や当社の専門職社員制度への関心が高い一方、40代では資格取得やeラーニングなど学びのニーズが高く、50代以降では職種や人材紹介サービスに関する情報提供を求める傾向が見られました。今回調査より新たに設けた「ウィルオブで対応している職種や人材紹介のサービス案内」は24.4％となり、特に60代以上では36.3％と高い割合を示しました。

まとめ

【派遣社員の仕事観やキャリアに対する意識調査】は、今回で4回目の実施となります。今回の調査では、「無理なく長く働き続けたい」と回答した人が半数を超えるなど、派遣という働き方を前向きに捉え、継続を希望する傾向が見られました。また、仕事選びでは「休日のとりやすさ」や「働く環境の快適さ」「福利厚生・手当」など、生活との両立や日常的な働きやすさを重視する意識が引き続き高い結果となっています。さらに、利用してみたい支援サービスとしては、「資格取得スクール」や「自己分析・適職診断」など、将来に向けたスキル向上や自己理解を求める声が多く寄せられました。

当社は今後も、キャリアコンサルタント有資格者による派遣社員向けカウンセリングサービスなどの正社員転換の積極支援を通じて、派遣社員がポジティブなキャリア選択ができるようサービス提供してまいります。

■調査概要

調査概要 ： 派遣社員の意識調査

調査期間 ： 2025年9月8日～9月21日

調査方法 ： オンライン上でのアンケート調査

調査対象 ：『ウィルオブ』を利用する20歳以上の派遣社員

有効回答数： 2,217

