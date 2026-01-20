LINEでオーディション運営負荷を大幅削減。エボラニ「オーディションパッケージ」を開発。

エボラニ株式会社

エボラニ株式会社（以下、エボラニ）は、LINEを活用した「オーディションパッケージ」を開発いたしました。本サービスは、応募から選考通知、ファン投票、進行管理までをすべてLINE上で統合できる新しい仕組みです。従来のオーディション運営で課題となっていた、運営チームの煩雑な管理作業を効率化し、双方向性のあるオーディション運営を可能にします。

LINEで完結するオーディションパッケージでできること

(1) 応募データの一元管理による効率化

応募フォーム、通知、投票、ファンとのコミュニケーションをLINEに統合。外部ツールの分断を解消し、運営負荷を軽減します。

(2) 候補者・視聴者・運営が嬉しい双方向のコミュニケーション

視聴者はLINEミニアプリ内の無料ミニゲームで獲得したポイントを使って候補者を直接応援。報酬としてLINE限定のコンテンツを受け取ることができ、応援の熱量を高めます。また、運営側はどの候補者がより多く応援を受けているかを把握でき、選考の参考データとして活用可能です。

(3) ファンコミュニティの資産化

応募や投票に参加したファンは、すべてLINE公式アカウントに集まります。ひとつのLINE公式アカウントを、

- 書類選考の案内用- 候補者を応援する投票用

と段階に合わせてそのまま使い続けることができ、ファンとのつながりを長く維持・発展させられます。



※本パッケージはLINEヤフー株式会社のオーディションプラットフォームで採用されています。

「ホリプロボーカルスカウトキャラバン」に採用

「オーディションパッケージ」第1弾として、株式会社ホリプロとエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社が共催する男性ボーカル特化の新オーディション「Horipro Vocal Scout Caravan」に採用されました。

応募者数は約5,000名に達し、大規模な応募処理をLINE上でスムーズに実現。また、コアファンによるシェアや応援行動がバイラルを促進し、オーディションの盛り上がりを後押ししました。

「Horipro Vocal Scout Caravan」公式サイト：

https://tsc47th.jp/

今後の展望

今後、エボラニは、アーティスト・映画配給・ライブイベント・アニメ制作会社などに向け、LINEヤフーのオーディションプラットフォームを起点としたサービス提供を行っていく予定です。

LINE上での体験を、ファンの“推し活”プラットフォームとして再定義し、オンラインとリアルをつなぐ新たな価値提供を目指します。

anybotについて

導入実績17,000社以上。LINE上での自動接客を実現するミニアプリ・チャットボット開発ツールです。あらゆる機能をノーコードで構築でき、低コストかつ短納期での実装が可能。LINEやメッセンジャー、メールなど既存のプラットフォームに多彩な機能を追加し、お客さまがより便利にサービスを利用できる環境を提供します。

エボラニ株式会社

本社：神奈川県横浜市

代表取締役：ソウ・ユ

https://evolany.com/(https://evolany.com/?utm_source=prtimes)

2018年に創業した横浜のITベンチャー。主要サービスのanybotでお客様の課題を解決し、デジタル化を促進しています。地域活性化やIT人材育成の取り組みにも力を入れ、社会に貢献しています。