妙高市、外国人転入手続きに対話型AIエージェント導入の実証実験を開始

株式会社フライアウト企画（本社：東京都港区、代表取締役：菊池秀徳）は、新潟県妙高市（市長：城戸陽二、以下「妙高市」）で、ホワイトシーズンに急増する外国人の転入手続き対応を目的とした対話型AIエージェントの活用による実証実験を開始しました。AIエージェントは受付の前処理と申請書類作成のサポートを行い、業務の大幅な効率化を目指します。

エントランスでは、受付AIエージェントRINが多言語で案内

実証実験開始の背景

近年、妙高市には海外からのスキー客が増加しており、冬季には外国人就労者の増加に伴う転入手続きの件数が急増しています。転入手続きの申請書類作成は外国人にとって分かりづらく、職員が1対1で翻訳機を使いヒアリングしながら記入を進めており、長時間お客様を待たせるケースがしばしば生じています。さらに、日本の制度（税金、年金等）や生活ルール（ごみの分別、行政手続きなど）を正確に日本語ではない言語で説明するのは難しく、外国の方々に伝わっているかどうかが不安になる現状です。妙高市では多言語対応の職員確保が難しく、冬期間の昼間は外国人サポートに追われ、通常の窓口業務のほか申請書類の確認作業が閉庁後になることもあります。

こうした課題を踏まえ、本実証では、受付の前処理と申請書類作成の双方を対話型エージェントが担い、窓口運用の効率化と申請手続きの迅速化、外国人居住者向けサービスの質の向上を目指します。

実証実験の概要

期間：2026年1月14日（水）～2026年2月16日（月）

対象：妙高市 妙高高原支所

内容：

対話型受付AIエージェントRINは受付での前処理と転入届申請書類作成のサポートを担当します。受付は支所入口エントランスに設置したサイネージシステムを通じて行います。RINは音声で要件を伺い、適切な窓口へ案内します。

転入届申請書類作成は別室にパソコンを設置し、RINが口頭案内で、ICカードリーダーによる在留カードの読込みから必要事項の入力または回答を促していきます。そうして得た情報を妙高市のフォーマットへ反映し、申請書類を作成。申請者は画面上で内容を確認し、OKであれば印刷して窓口での申請へ進みます。申請書類の作業がスムーズに進むことで、手続きに来られた外国のお客様の待ち時間の短縮のみならず、対応する職員の事務の効率化を想定しています。

本実証では、RINの前処理の適切さと申請書類作成の手続きスムーズさを検証します。申請書類作成の最後には、サポートシステムの有用性と妙高市の印象を問うアンケートを実施し、今後の参考とします。

申請書類の作成はパソコンで展開。在留カードの読込み、フリガナは音声で聞き取りカタカナ表記。最終的に妙高市のフォームに落とし込み、印刷までサポート。

「対話型AIエージェント・受付RIN」について

弊社のAIエージェントは、キャラクター（性格）と使命（果たすべき役割）を持っています。受付RINは誠実で丁寧な態度で自治体業務のサポートを行います。

（基本性能）

・57ヵ国語以上の多言語対応可能（シームレスな会話、待ち時間なし）

・日本の制度（税金・保険・年金）およびゴミ出しなど生活ルールの理解

・RINからの声掛け

・Web展開で、支所・窓口での複数展開が可能

・ログ分析によるマーケティング機能

（追加機能）

・妙高市オリジナルのルール・マニュアルの学習

・RINの誘導による「妙高市申請書類作成プログラム」の開発

株式会社フライアウト企画について

フライアウト企画は「お客様に感動を届けること」をミッションに、SP/PR企画・イベント制作を手掛けています。2023年よりAIアプリ開発を進め、2024年には環境イベントでの司会と通訳を担うAIエージェントを開発。人件費削減とエンターテインメント性の向上を両立するツールとして大きな可能性を見出しました。以降、観光向けAI（ARISA）、受付AI（RIN）、医療サポートAI（SOFIA）などを開発し、サービス領域を拡大しています。今後は「企画×テクノロジー×AIエージェント」で新しいサービスを創出していきます。

ご要望に合わせてオリジナルAIエージェントを開発します。

企業情報

所在地：東京都港区赤坂9-6-28-504

代表者：菊池 秀徳

設立：1992年1月16日

URL：https://www.flyout.co.jp/

報道に関するお問い合わせ先：info@flyout.co.jp