チョコレート通販「ショコラナビ」　世界大会受賞シェフ・チョコレート特集 公開

全国の人気ショコラトリー・パティスリーのスイーツを紹介するチョコレート通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/(https://suit-chocolate.com/)）は、世界最高峰のチョコレートコンテストで受賞歴を持つショコラティエたちの作品を集めた「世界大会受賞シェフ・チョコレート特集」を公開しました。



“世界中のプロが審査し、ほんの一握りのシェフやショコラだけが選ばれる大会”

その舞台で認められたショコラを味わえる特別な企画です。

「世界が評価した味ってどんなもの？」

「人生で一度は食べておきたいショコラって？」

そんな好奇心を満たしつつ、贈り物にも、自分を高める“ご褒美ショコラ”としても最適なラインアップを揃えました。

バレンタインにも選ばれる“世界基準のショコラ”。

試すなら、いまです。

特集ページはこちら https://suit-chocolate.com/world_winning_chef/(https://suit-chocolate.com/world_winning_chef/)

■特集内容を一部ご紹介

le fleuve｜C.C.C.ゴールド2025受賞アソート

\2376／常温便

世界最大のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ・パリ」内で開催されるC.C.C.（Club des Croqueurs de Chocolat）ショコラ品評会にて、最高位「Tablette d’Or（金賞）」と「Coup de Cœur（審査員特別賞）」をダブル受賞。

世界のショコラ愛好家が“本当に美味しい”と認めた、4種のボンボンショコラの詰め合わせです。

クロワッサンの香ばしさ、日本茶の奥行きある旨み、醤油もろみが生む発酵のコク、そしてカカオそのものの力強さ。日本と世界の素材が交差し、ひと粒ごとに異なる表情を見せます。

「土の匂い、発酵の時間、生産者の手仕事-それらすべてを味に変える覚悟で作っています」

ル・フルーヴ 上垣シェフの言葉どおり、世界が評価したのは派手さではなく、素材と真摯に向き合う誠実なショコラづくりでした。

甘さや技巧を競うのではなく、背景ごと味わうショコラ体験。

世界が認めた理由を、ぜひご自身の舌でお確かめください。

ASSEMBLAGES KAKIMOTO｜ヒュートロポリス

2,376円（税込）／配送タイプ：冷蔵便

フランスで開催されたチョコレートの世界大会「World Chocolate Masters 2018」で準優勝に輝いたシグネチャーショコラ「ヒュートロポリス」。

山椒とキャラメルのガナッシュ、いちごとタイムのジュレ、いちごのガナッシュの3層が重なり、ひと口ごとに甘酸っぱさ・スパイスの香り・カカオの余韻がリズムよく移ろいます。



「チョコレートはもっと自由に、未知の味へ導ける存在であるべき」というシェフの信念を表現するため、素材の香りの立ち上がり、層の厚み、口溶けのタイミングまで徹底して計算されています。

複雑なのに調和する、驚きがあるのに美しくまとまる。一粒の中で何度も表情を変える味わいは、ショコラ好きな方への特別なギフトにも、自分への“ご褒美体験”にもぴったりです。

洋菓子マウンテン｜杏と塩

\2,592（税込）／冷蔵便

チョコレートの世界大会 「World Chocolate Masters 2007」受賞作。

ミルクチョコレートに爽やかな杏の香りがふわりと立ち、その甘酸っぱさを引き締めるのは、数十種類の塩から選び抜かれた “死海の塩”。

ひと粒の中に杏の果実味、カカオの旨み、塩のキレが段階的に現れ、最後は驚くほど軽やかな余韻だけを残します。

複雑に見えて、味の構成はあくまでシンプル。

「チョコレート本来の味を届けたい」という水野シェフの哲学がこのボンボンに凝縮されています。

「甘いだけのボンボンでは物足りない」

「本物のショコラ体験をしてみたい」

そんな方にこそ食べいただきたい、記憶に残るショコラです。

Tatsunori Sato｜日本酒ボンボンショコラ4P

\2,106（税込）／常温便

ICA（International Chocolate Awards）2024 シルバー／特別賞 W受賞。

奈良の老舗・油長酒造「風の森」の日本酒を使った、日本酒とショコラのマリアージュを楽しむボンボンショコラ。

奈良県のみで栽培される酒米「露葉風」と、“酒米の帝王”と称される「山田錦」。

それぞれの個性に寄り添うショコラを合わせ、香り・甘み・酸味・余韻が段階的に広がります。

「どちらかが主役ではなく、どちらも引き立て合うこと」 その哲学のもと生まれたショコラは、 “日本酒とチョコレートは、こんなにも合うのか”という驚きをもたらします。

ひと粒ごとに、日本酒がふわりと立ち上がり、ショコラがゆっくり溶けていく──

“日本酒を味わうように楽しむショコラ体験”が叶う、大人のための一箱です。

お酒好きな方への贈り物にも、自分の価値観を広げるご褒美にもおすすめです。

Noel Verde｜ニコフ＋酒粕

\1,318（税込）／常温便

ICA（International Chocolate Awards）World Silver Award 受賞。

世界が評価したのは、カカオと発酵が織りなす“静かな革新”。

エクアドル産・希少品種「ニコフ」カカオの華やかな果実香に、 福島・仁井田本家の酒粕「にいだのさけゆき」を合わせた一枚です。

口に含むと、まずクリーミーなカカオのコク。続いて酒粕のやさしい旨みが広がり、最後にはベリーを思わせる赤い果実の余韻が、すっと鼻に抜けていきます。

日本酒の副産物である酒粕を“和素材”としてではなく、 カカオと同じ発酵食品として対話させたショコラは、静かに心に残る味わいです。

高橋氏は、「作り手・買い手・売り手・社会・自然・生物・未来」がやさしさでつながる“七方よし”を掲げ、 現地生産者と並走しながらチョコレートを作り続けています。

「チョコレートの奥行きを、もう一段深く知りたい」

そんな方にこそ手に取っていただきたい一枚です。

sweets ESCALIER｜サンタマリア・デル・フィオーレ

\1,800（税込）／常温便

ICA Asia-Pacific 2023 銀賞・Special Ingredients Award 受賞。

世界が評価したのは、記憶と物語を“味”へ昇華する感性でした。

フィレンツェの象徴、サンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂に着想を得て生まれた一枚。

アンズやオレンジを思わせる黄色い果実のニュアンスに、 白い花の香りがふわりと重なり、ひと口ごとに静かで気品ある余韻が広がります。

ベースとなるカカオは、果実味豊かなタイ・ナコーン65％。

そこに杏仁とオレンジフラワーを添えることで、“聖母マリアのやさしさと包容力”を表現しました。

金子シェフは、 「賞はゴールではなく、次の試行錯誤へのフィードバック」 と語り、常にレシピを更新し続けています。

甘さやインパクトで押すのではなく、 香りと構成で心を惹きつけるショコラ。

一枚を割り、ゆっくり味わう時間そのものが、特別な体験になります。

世界大会で評価されるショコラには、卓越した技術だけでなく、素材と真摯に向き合ってきた時間と、ひと粒に込められた作り手の哲学があります。

ショコラナビでは、そうした背景ごと味わっていただける“世界が認めたショコラ”を集めた特集ページを公開しました。

大会の舞台や評価ポイント、シェフの想いを知ったうえで選ぶ体験は、チョコレートの味わいをより深く、記憶に残るものにしてくれます。

世界に名を刻んだショコラとの出会いを、ぜひ特集ページでご覧ください。

特集ページ

チョコレート通販「ショコラナビ」世界大会受賞シェフ・チョコレート特集公開

- 人生で一度は食べるべき、“世界が認めたショコラ”とは -

発表日：2026年1月20日（火）

URL：https://suit-chocolate.com/world_winning_chef/

