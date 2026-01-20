できるくん、AI BPOサービスの提供を通して、地域DXを推進する奈良クラブを支援

株式会社できるくん

Web制作業界向けのAIエージェントを開発する株式会社できるくん（本社：東京都品川区、代表取締役：岩田 真 以下、できるくん）は、株式会社奈良クラブ（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：浜田 満 以下、奈良クラブ）と地域DX推進アライアンス提携を締結し、奈良県内の企業のデジタル化支援を開始したことをお知らせいたします。

背景と目的

できるくんは「テクノロジーで産業の在り方を変える」をビジョンに、AIを活用したIT受託業界の構造的な負の変革を目指しております。その中で、AI BPOサービス「できるくんシリーズ」を2024年より展開してまいりました。第一弾であるWebサイト制作を支援する「ホームページできるくん」は、2025年11月にサービス提供開始1周年を迎え、MRR年次成長率40倍以上に到達しております。また、代表の岩田は奈良県出身です。

奈良クラブは「サッカーを通じて、奈良の未来を共に創る」を理念に掲げ、特にプロスポーツチームという視点から、青少年・少女の健全な心身の発達や、市民の健康や喜び作り、地域の賑わいを創出することを軸にスポーツ文化の振興に貢献しています。また、地域の連帯感の醸成、地域社会の活性化を目指す活動にも積極的に取り組んでいます。

両社は奈良から日本を元気にしていきたいという思いが一致したことから、この度、地域DX推進アライアンス提携を締結する運びとなりました。

できるくんは今後もAI BPOサービス「できるくんシリーズ」の提供を通して、Web制作における現場の生産性を向上することで、企業の経営課題の解決に貢献してまいります。

提携概要

本提携により、奈良クラブは地域企業との相談窓口となり、奈良県内を中心とした企業をできるくんに紹介する役割を担います。できるくんは、紹介いただいた企業に対し、AI BPOサービス「ホームページできるくん」を活用した、Webサイト制作をはじめとするデジタル施策を、企画から制作、公開後の運用まで一括でサポートいたします。

また、奈良クラブと連携した専用の支援プランを通じ、導入企業のホームページへ奈良クラブのエンブレム掲載や、奈良クラブ公式サイトでの企業紹介などを行い、地域企業とクラブの繋がりを広く発信します。

本提携を通じて、企業のデジタル化支援を行うとともに、スポーツを起点とした地域経済の活性化に取り組んでまいります。

奈良クラブについて

奈良クラブは、奈良県奈良市を本拠地とする明治安田J3リーグ所属のサッカークラブです。「サッカーを通じて、奈良の未来を共に創る」を理念に掲げ、「共創」というスローガンの元、地域や企業と連携したクラブ運営を行っています。

会社名：株式会社奈良クラブ

代表者名：浜田 満

設立：2018年10月

資本金：6,855万円

本社所在地：奈良県奈良市神殿町667-1 ウズシオパーク1F

URL：https://naraclub.jp/

AI BPOサービス「できるくんシリーズ」について

AI BPOサービス「できるくんシリーズ」はシリーズ第一弾として、月額数千円という低価格で、高品質なWebサイト制作が依頼できる「ホームページできるくん（https://lp.dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html）」を2024年より提供開始しました。Wixなどの最新ツールやAI・SaaSの活用により、低価格を実現しながら、スピーディかつ高品質なWebサイト制作を可能にしています。専門知識や社内リソースが限られる中小企業でも、気軽にWebサイト制作を依頼できる点が大きな特長です。すでに、受注件数は毎月100件を突破し、Wixを活用したwebサイト制作では2025年6月以降、国内最大級の制作実績数（主要カテゴリ当社調べ）となっております。

現在、シリーズ第二弾となる、高品質なSEO記事を低価格で提供する「記事制作できるくん（https://lp.dekirukun-dx.com/lp/writing/index.html）」やWebサイト活用に必要な保守メンテナンス業務をサポートする「保守メンテできるくん（https://lp.dekirukun-dx.com/lp/maintenance/index.html）」、取材から撮影・記事制作までワンストップで対応する「取材できるくん」（https://lp.dekirukun-dx.com/lp/shuzai/index.html）を連続でリリースしており、提供範囲の拡大、サービスの拡充を進めています。

株式会社できるくんについて

株式会社できるくんは「テクノロジーで産業の在り方を変える」をビジョンに、AIを活用したIT受託業界の構造的な負の変革を目指しております。具体的にはAI駆動のBPOサービスとAIエージェントの提供を行っております。

会社名：株式会社できるくん

代表者：代表取締役 岩田 真

設立 ：2015年4月6日

資本金：1億円（資本準備金含む）

本社所在地：〒141-0031東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 8F

URL：https://utill.co.jp/

事業内容：

・AI BPO事業

最新のAIやSaaSを活用したBPO「BPaaS」を提供しております。

ホームページできるくんの提供（https://dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html (https://dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html)）







