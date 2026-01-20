なくなり次第終了！ふわふわ食感「生雪見だいふく」とのコラボデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」をランチタイムに期間限定でご提供 / ロッテシティホテル錦糸町

株式会社ロッテシティホテル

ロッテシティホテル錦糸町（所在地：東京都墨田区錦糸4-6-1、総支配人：福井朋也）は、2026年1月27日（火）から全国発売される、ロッテ「生雪見だいふく」とのコラボレーションデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」を、1月20日（火）～2月8日（日）の期間限定でご提供いたします。本企画は、昨年ご好評をいただいたコラボレーションの第2弾として実現したものです。館内レストラン「シャルロッテ」にてランチをご注文いただいたすべてのお客さまへ、「生雪見だいふく」を全国発売に先駆けていち早くお届けいたします。

今回特別にご用意するのは、生雪見だいふくのふわふわもちもちの食感に、最中の香ばしさとパリッとした味わいを加えた「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」です。なめらかなクリームと粒あん、そして苺の甘みと酸味が重なり合う、味わいの変化をご堪能いただけます。

「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」お好みでかける黒蜜

本コラボ企画は、この時期だけ味わえる「生雪見だいふく」を、全国発売に先駆けて味わうことのできる特別な機会となっており、まるで“できたてのようなやわらかさ”を、ホテルとのコラボデザートという特別なかたちでいち早くお楽しみいただけます。ホテルならではの優雅なランチタイムとともに、ここでしか味わえないデザートをぜひご堪能ください。

「生雪見だいふく」×「ロッテシティホテル錦糸町」コラボレーション概要

期間：2026年1月20日（火）～2月8日（日）

※1月22日（木）、24日（土）、29日（木）、31日（土）、2月5日（木）、7日（土）はランチ休業日となります。

※ランチの営業日は、宴会のご予約などにより臨時休業となることがあります。ホテル公式HPまたは公式インスタグラムのストーリーズで最新情報をご確認ください。

▶ ランチ休業日のお知らせはこちら(https://lottecityhotel.jp/news/6186/)

提供場所：ロッテシティホテル錦糸町4階 レストラン「シャルロッテ」

デザート：「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」

提供対象：ランチをご注文のお客さま全員

※コラボデザート単品でのご注文は承っておりません。

※キッズメニューは対象外となります。

予約方法：レストラン「シャルロッテ」（03-3622-6100）へ直接お電話ください。

ロッテ「生雪見だいふく」について

ロッテ「生雪見だいふく」はたっぷりのふわふわ食感クリームをもちもちの薄いおもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福です。 昨年（2025年1月）販売した際には大きな反響を呼び、あっという間に完売してしまった本商品ですが、多くのお客さまからご要望をいただき、１年ぶりに帰ってきました。アイス「雪見だいふく」の出来立てを想起するやわらかさを堪能していただける商品です。生菓子だから出来た味わいをぜひお楽しみください。

発売日：2026年1月27日（火)

発売地区：全国（スーパーマーケット・ドラッグストア）

「生雪見だいふく」公式サイトURL：

https://www.lotte.co.jp/products/brand/yukimi/nama-yukimi

レストラン「シャルロッテ」について

※シャルロッテランチ（イメージ）

レストラン「シャルロッテ」は、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」直結・JR「錦糸町駅」徒歩立地１分という抜群にアクセスの良い立地に位置する「ロッテシティホテル錦糸町」4Fに構えるホテルレストランです。ランチでは、シェフイチオシのボリューミーな「錦糸町美飾バーガー」をはじめとした選べるメイン料理に、サラダ・スープ・デザート・ドリンクがついたセットニューをご用意。朝は健康と美を意識した和洋メニューを中心に、デザートスペースも充実したビュッフェをご提供しております。各種ご宴会も承っております。

ロッテシティホテル錦糸町について

東京スカイツリー(R)を望む絶好のロケーション、下町情緒を⾊濃く残す街「錦⽷町」

ロッテシティホテル錦糸町は、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」直結・JR「錦糸町駅」徒歩立地１分という抜群にアクセスの良い立地で、 "東京”を満喫する旅の拠点に最適なホテルです。東京スカイツリー(R)を世界一美しく見渡せる客室や、健康美を意識した朝食で迎える「最高の朝」をお楽しみください。伝統工芸品の「江戸切子」を前面に配したフロントでゲストの皆様をお出迎えいたします。「ものづくりのまちすみだ」に位置するロッテシティホテル錦糸町は、人々の集いやここでしかできない体験を創出しています。

2025年にホテル開業15周年を迎えたロッテシティホテル錦糸町は「あらたな景色、上質な時を紡ぐ」をコンセプトに、ロッテシティホテル錦糸町でしか味わえない、心を揺さぶる体験を創出いたします。

ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/