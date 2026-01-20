推し活・淡色インテリアにもぴったり。モニター上の空間を有効活用できる便利アイテム、ディスプレイボード「PXTS1」に新色登場！“ピンク”と“ブルー”で、もっと自分らしいデスクへ。
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、人気のディスプレイボード「PXTS1」シリーズに、新色のパステルピンクとパステルブルーを追加発売いたします。ホワイトやブラックに続く新色展開で、より多様なデスクスタイルに合わせられるラインナップとなりました。2026年1月20日(火)より予約販売を開始します。
■“見せる収納”を叶える、モニター上の新しいスペース活用
「PXTS1」は、モニターの上に置くだけで簡単に設置できるディスプレイボードです。限られたデスクスペースを有効活用しながら、小物やフィギュア、ミニ観葉植物などを“飾れるスペース”として活用できます。
今回は、近年人気の推し活デスクや淡色インテリアのトレンドに合わせ、やさしい色合いのパステルピンクとパステルブルーを新たにラインナップ。
自分の好きな色で統一したり、ホワイトやモノトーンの空間にアクセントを加えるなど、自分らしいコーディネートを楽しめます。
- パステルピンク：やわらかで可愛らしいトーン。推し活デスクやフェミニンな空間に。
- パステルブルー：落ち着いたパステル調。爽やかで清潔感のある印象に。
パステルピンク
パステルブルー
Pixio PXTS1 Display Board
価格 ：2,200円（税抜2,000円）
公式ストア https://pixiogaming.jp/products/pxts1bl
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4PJKWXJ)B0G4PJKWXJ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4PJKWXJ)
楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxts1wh/
Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxts1.html
製品特長＆仕様
- モニター上に置くだけの簡単設置（工具不要）
- モニター角度に合わせて調整できる可動式デザイン
- 小物やフィギュア、文具などを“見せる収納”として活用可能
- 耐荷重約6kgと軽量だけど丈夫な構造
- インテリアになじむ4色展開（ホワイト／ブラック／ピンク／ブルー）
- やさしいトーンの新色で、推し活デスクや淡色コーデにもマッチ
利用シーン例
- 推しグッズ・ぬい・アクリルスタンドを飾る“推し棚”として
- 観葉植物やアロマなどを置いてリラックス空間を演出
- Webカメラ・スピーカー・文具などの収納スペースとして
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
販売店舗一覧
Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp