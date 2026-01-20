鮨ケータリングまつき、職人が教える「寿司握り体験プラン」を提供開始！企業イベントに“参加型コンテンツ”という選択を。

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役 平川歩夢）が展開する、出張寿司サービス「鮨ケータリングまつき」は、 企業イベントや社内懇親会、チームビルディングの場で“参加型コンテンツ”として楽しめる、鮨職人が直接寿司の握り方をレクチャーする「寿司の握り方を教える体験型プラン」を新しくリリースしたことをお知らせいたします。

本プランは、寿司を“食べる”だけでなく、“作る・学ぶ・体験する”ことを通じて、 参加者同士の交流や日本文化の魅力をより深く感じていただくことを目的としています。 企業の懇親会や表彰式、海外ゲストを招いたイベントなど、 “見る・作る・食べる”を楽しむ記憶に残る体験型コンテンツとしての活用を想定しています。 また衣装貸出にも対応しており、イベント演出にもぴったりです。

背景｜「食事」から「体験」へ高まるニーズ

近年、企業イベントや国際交流の場において、 単なる食事提供にとどまらない＊体験型コンテンツへの需要が高まっています。 特に寿司は、日本を代表する食文化として海外ゲストからの関心も高く、 「実際に握ってみたい」「職人から直接学びたい」という声を多くいただいてきました。

こうした背景を受け、「鮨ケータリングまつき」では、 寿司職人の技と現場演出を掛け合わせた、 参加型・交流型の新しい出張寿司プランを開発しました。

新プラン概要｜目的に応じて選べる3つの体験型プラン

今回リリースする「寿司の握り方を教える体験型プラン」は、 イベントの目的や参加者層に応じて選べる3種類のプランを用意しています。

プラン１.寿司握り体験コース（お客様向け）

寿司職人がご指定の場所へ出張し、 参加者の皆さまに寿司の握り方を直接レクチャーする体験型プランです。 赤身・白身・太巻き・軍艦など、 計7貫の寿司を実際にご自身で握り、その場で味わうことができます。 さらに、残りの寿司は職人が目の前で握ってご提供。 “作る楽しさ”と“職人技を味わう感動”の両方を体験できる構成となっています。 衣装貸出にも対応しており、 企業イベントや海外ゲスト向けのおもてなし、写真・映像演出にも最適です。

また、催事のスタートを彩る「参加型の太巻きオープニングセレモニー」もオプションで付けることが可能です。職人の掛け声に合わせて具材を並べ、全員で息を合わせて巻き上げる瞬間は、会場の空気を一気に温め、自然と拍手と笑顔が広がること間違いなしです。

「さあ、ここから始まる」という合図として、初対面同士でも距離が縮まり、その後の催事が進みやすくなるのも特長。催事全体に一体感を生む、印象的な幕開けを演出します。

※オプションに関しては、お気軽にご相談くださいませ。

プラン２.｜幹事様向け 寿司握り特訓コース（白帯／黒帯）

本プランは、イベント幹事様を主役にした事前レクチャー型の寿司握り体験プランです。

事前に寿司職人が幹事様へ寿司の握り方をレクチャーし、当日は幹事様と職人が一緒に寿司を握りながら、会場を盛り上げます。 プランは、寿司握りの基礎を学べる「白帯コース」と、演出や進行まで含めた「黒帯コース」の2種類をご用意。

※イベントの規模や目的、求める盛り上がり度に応じてお選びいただけます。

「何をすればいいかわからない」「盛り上がるか不安」といった幹事様の負担を、 “仕切る役割”から“場を魅せる存在”へ。 幹事様自身が体験の中心に立つことで、会場全体に自然な一体感と笑顔を生み出せるような仕掛けとなっています。

寿司ケータリングまつきの強み

「寿司ケータリングまつき」は、出張寿司専門サービスとして、法人イベントをはじめ、大使館でのレセプションや国際交流の場など、多様なシーンでの提供実績を重ねてきました。

寿司の品質にこだわることはもちろん、空間演出やライブ感、参加者同士のコミュニケーション設計まで含めた“場づくり”としてのケータリングを強みとしています。

そして、単に食事を提供するだけでなく”その場に集まる人同士の距離を縮め、記憶に残る体験を生み出すこと”こそが「寿司ケータリングまつき」が大切にしている価値です。

事業責任者 田中・コメント

寿司は“食べるもの”であると同時に、人と人をつなぐ文化だと考えています。 企業イベントの現場では、同じ空間にいながらも会話が生まれにくい場面を多く目にしてきました。

そこで今回は、”ただ寿司を提供する”ではなく、”一緒に握るという体験そのものが会話のきっかけになるプラン”を形にしました。

ーーこのプランを通じて、参加者同士が自然と声を掛け合い、笑顔が広がっていく。

そんな“場の空気が変わる瞬間”を、寿司という文化を通じて生み出していきたい。そしてこれからも、人と人の距離を縮める場づくりを、寿司でお手伝いしていきたいと考えています。

【ブランド概要】

■ ブランド名：鮨ケータリングまつき

■ 提供エリア：関東圏を中心に応相談

■ 対象：法人・団体向け（大使館や海外ゲストも対応可能）

■ 提供内容：ライブ寿司、寿司＋オードブル、企業向け体験型コンテンツの企画・実行、空間装飾など

■公式HP：https://sushimatsuki.jp