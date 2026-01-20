「ERABのサイバーセキュリティ最前線」と題して、株式会社Shizen Connect プロダクトマネジメント部 藤原 直樹氏によるセミナーを2026年2月27日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

高度化するERABのサイバーセキュリティ最前線

～ERABセキュリティガイドラインVer3.0・JC-STARの解説から

VPPプラットフォーマーとしての実践事例まで～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26135

[講 師]

株式会社Shizen Connect

プロダクトマネジメント部 住宅用プロダクトグループ

グループリーダー 藤原 直樹 氏

[日 時]

２０２６年２月２７日（金） 午後１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

ERAB（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス）には、現在、電力インフラとして高いセキュリティ水準が求められています。本講演では、最新の事業・制度動向および複雑化するサイバー攻撃のリスクを概説します。その上で、VPPプラットフォームで国内シェアNo.1を誇るShizen Connectが、IoT端末からクラウドまで広範囲にわたるプロダクトにおいて、いかにして高度なセキュリティ実装と事業成長を両立させているか、その実践事例をご紹介いたします。

１．VPPプラットフォーマーShizen Connectのご紹介

２．サービス概要と導入事例

３．ERABを取り巻く環境とセキュリティの課題・複雑化するサイバーリスク

４．ERABセキュリティガイドラインver3.0の要点

５．JC-STARの要点

６．Shizen Connectのセキュリティの取り組み

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。