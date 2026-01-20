2026年は″続く美容″元年に。美容医療継続率3割の今、9割が求める「かかりつけ美容医療」という新習慣

株式会社Neautech

オンライン美肌治療サービス「ANS.(アンス)」(以下「ANS.」)を展開する株式会社Neautech(ニューテック、本社:東京都世田谷区、代表：水本明宏、以下「Neautech」)は、美容医療経験者・検討者を対象に「肌投資と美容医療の継続に関する実態調査」を実施しました。

調査の結果、美容医療経験者のうち、定期的（月1回以上）に通院できている人は約3割にとどまり、7割が継続できていないことが明らかになりました。一方で、95%が「信頼できる医師に継続して診てもらえる仕組み」を求めていることも判明し、美容医療において「継続を前提とした仕組み」への強いニーズが浮き彫りとなりました。

■調査結果のサマリー

【1】美容医療経験者の7割が定期通院できておらず、「始めてはいるが続けられていない」人が多数

【2】挫折の3大理由は「費用」「通院」「効果不透明」、継続困難の背景にはサービス構造の課題も

【3】継続者は「信頼できる医師」と「仕組み化された支援」に価値を感じている

【4】「かかりつけ美容医療」への利用意向は95%、一時的施術ではなく“伴走型医療”への期待が高まる

■調査背景：美容医療が「肌投資」として一般化

株式会社矢野経済研究所の調査*によれば、2024年の美容医療市場は前年比106.2％の6,310億円と推計されており、スキンケアから一歩進んだ「肌投資」として美容医療の需要の高さが伺えます。シミ・シワ・ニキビ跡など、従来のスキンケアでは改善しにくい肌悩みに対し、医療機関での施術や処方を受けることが、もはや特別なことではなくなりつつあります。

しかし、美容医療は、効果が期待できる一方で、継続的な施術を通じて初めて肌変化を実感しやすいとも言われています。そこで当社は、実際にどのくらいの人が美容医療を継続できているのか、継続と挫折を分ける要因は何かを明らかにするため、本調査を実施しました。



*株式会社矢野研究所「美容医療市場に関する調査を実施」（2025年）(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3844)

■調査データ詳細

・定期的(月1回以上)に通えている人は約3割、7割が定期通院できていない実態

美容医療経験者のうち、「現在も定期的(月1回以上)に受けている」と回答したのはわずか3割という結果に。残りの7割は「不定期に受けている」「過去に受けていたが現在は受けていない」など、定期的な継続ができていない実態が浮き彫りになりました。

・挫折の3大理由:1位「費用」74.7%、2位「通院負担」34.3%、3位「効果不透明」25.3%

挫折の3大理由は、「費用が高い」(74.7%)、「通院の負担」(34.3%)、「効果が出ているのかわからない」(25.3%)で、従来の対面クリニックでは施術ごとに数万円の費用がかかり、予約・移動・待ち時間などの通院負担も大きく、効果実感が曖昧なことが継続を阻む要因となっています。

・一方で、継続できている人の共通点は「効果実感」「信頼できる医師」「通院負担の少なさ」

継続できている方の結果から、効果に加え、サポート体制への高い需要がうかがえます。

・継続に重要なのは「信頼できる医師」、「かかりつけ美容医療」利用意向は95%

美容医療を続ける上で重要なことは「信頼できる医師に継続して診てもらえること」(45.0%)が最多で、「継続的なサポート」(42.1%)、「効果実感」(38.2%)が続きました。「かかりつけ美容医療」への利用意向は95%に達し、継続的な医師との信頼関係を求める声が極めて高いことが明らかになりました。

■調査から見えた課題：継続を阻む「3つの壁」

今回の調査から、美容医療の継続を阻む要因は、個人の努力やモチベーションの問題ではなく、サービス構造の問題であることが明らかになりました。

・費用の壁：施術ごとの高額な費用設計

・通院の壁：予約・移動・待機にかかる時間的負担

・効果可視化の壁：効果実感の曖昧さによる不安

【ユーザーの声】

「情報が多過ぎて何が自分にいいのか迷う。効果に不安がある。なかなか良い先生に出会えない」(30代・パート・女性)

「実感を得るまで根気とお金が要るのがシンドイ。もう少し安価で予約が取りやすくなればありがたい」(50代・会社員・女性)

「人気があるところはすぐ予約が埋まって取れない。妊娠や引っ越しで続けられず、通院が面倒になり遠ざかってしまう」(40代・会社員・女性)

「美容医療は信頼できる先生と出会えれば続けられると思う」(30代・会社員・男性)

これらの課題を解消する「続けやすい仕組み」があれば、誰でも継続できる可能性が高まります。

■ANS.が提供する解決策：「かかりつけ美容医療」という選択肢

ANS.は、美容医療を「一度きりの治療」ではなく、医師と続ける日常の肌管理として再設計したオンライン美容医療サービスです。

ANS.が実現する「続けやすい仕組み」

・続けやすい価格設計(費用の壁を解消)

ひとつの薬から処方可能。必要な治療を、必要な分だけ。月額制で家計に優しい価格設計を実現。

・自宅で完結(通院負担ゼロ)

スマホで医師に相談・診察。予約不要、24時間いつでも相談可能。医療用医薬品が自宅に届くため、通院の手間が一切不要。

・経過記録で効果可視化(不安を解消)

パナソニック株式会社と共同開発した、肌のケア継続AIアシスタント「AIスキンちゃん」により、肌の経過を記録・管理し、効果を可視化。治療内容を肌の状態に合わせてアップデート。

・いつでも医師に相談可能

治療中の不安や副作用にもすぐ対応。専属医師が継続的にサポート。

従来の「通院型」では実現困難だった「費用×通院×効果可視化」の最適化をサポート体制にて実現することで、挫折の3大理由を構造的に解消しています。

■ANS.の実績：初回利用者の9割以上が2回目も継続

ANS.では、初回サービス利用者の9割以上が2回目も継続しているというデータがあります。これは、"肌のかかりつけ医"を持つ安心感や満足感、そして「続けやすい仕組み」が実際に機能していることを示しています。

美容医療を「続けられる人」と「続けられない人」の格差を、仕組みで解決する。それがANS.の目指す、美容医療の新しいカタチです。

■今後の展望

美容医療が一般化する中で、「始めること」以上に「続けること」が重要になっています。今回の調査で明らかになったのは、継続のカギは個人の努力ではなく、続けやすい仕組みがあるかどうかということ。

Neautechは今後も、「かかりつけ美容医療」という新しい選択肢を通じて、より多くの人が理想の肌を手に入れられる社会の実現を目指してまいります。

■調査概要

調査名 ：肌投資と美容医療の継続に関する実態調査

調査期間：2025年12月2日～8日

調査対象：20～60代の美容医療経験者・検討者

有効回答数：411名

調査方法：インターネット調査

【オンライン肌管理サービス「ANS.（アンス）」について】

「ANS.」は、自宅で叶うオンライン肌管理サービスです。スマホ一つで医師によるオンライン診療を受けていただき、ユーザー1人ひとりの肌悩みや目指したい肌に応じたお薬や基礎化粧品、サプリメントを、毎月ご自宅にお届けするのが特徴です。

現在では、累計利用者が26万人以上の方にご利用いただいています。ANS.ではお薬などが届いた後も、肌に関するお悩みやお薬の服用に関しての疑問などをチャットで専門家に相談ができ、ユーザーの理想の肌を叶えるための「伴走型のオンライン肌管理サービス」として、みなさまの肌と心に寄り添います。

※ANS.(アンス)とは、 “Answer=答え”の略。

【会社概要】

Neautechはオンライン診療プラットフォーム「ANS.」の開発・運営を行う美容医療スタートアップ企業です。以下のパーパスを掲げて、一人ひとりが自分をもっと好きになれる社会の実現に向けて日々取り組んでいます。

Neauteh 企業パーパス：「医療とテクノロジーで自分をもっと好きになれる社会へ」

今の自分を愛していると感じる日本人は、欧米に比べて半分以下だそうです。

私たちが目指すのは、自分をもっと好きになれる社会。自愛や自信が他人への思いやりにつながり、世界を救う。ひとりひとりが、自分の個性や姿、肌を愛し、大切に想うことができる世の中へ。

医療とテクノロジー、そして私たちが力を合わせて、実現することを宣言いたします。

社名｜株式会社Neautech

所在｜東京都世田谷区経堂5丁目38番23号ダイアカラービル2階

代表者名｜水本 明宏

設立｜2022年2月

コーポレートウェブサイト｜https://neautech.jp/

ANS.サービスサイト｜https://ans-skin.com/

