俳優・飯豊まりえさんがLUMIXで撮り下ろした初の写真展開催

パナソニック株式会社は2026年1月30日（金）～ 2月12日（木）の間、飯豊まりえさんが

コンパクトなフルサイズ一眼カメラ「LUMIX S9」で撮り溜めた初の写真展

「日々の裏地。或いは、覚え書き。」をLUMIX BASE TOKYOで開催します。

飯豊まりえさんにとって大切な趣味である「写真」を初お披露目

俳優・モデルとして活動する飯豊まりえさんにとって、実は「カメラ」は長年の趣味。

今回、「LUMIX S9」を約2ヶ月間彼女に託し、仕事の合間やプライベートを問わず、多くの瞬間を写真に残してもらいました。見慣れた東京の街並みから、共演者のポートレート、初めて訪れた土地の風景写真まで、好奇心の赴くままに自由に切り取った写真たちが展示されます。同時に、この写真展にかける想いを語ったインタビュー動画やフォトグラファー山根悠太郎が撮影した飯豊まりえさんのポートレートも一部展示予定。

【写真展】「日々の裏地。或いは、覚え書き。」

DC-S9, LUMIX S 18-40 F4.5-6.3 / 38 mm, 1/100sec, F18, ISO200 (C)︎Marie IitoyoDC-S9, LUMIX S 18-40 F4.5-6.3 / 40 mm, 1/8sec, F16, ISO100 (C)︎Marie Iitoyo

写真家 | 飯豊まりえ

会期 | 2026年1月30日（金）～ 2月12日（木）11:00～19:00（月曜日定休）

会場 | LUMIX BASE TOKYO 東京都港区南青山2丁目11-17第一法規ビル1F

観覧料 |無料

主催 | パナソニック株式会社

企画・構成 | J.K.Wang

協力 | avex management agency

写真展詳細公式HP | https://panasonic.jp/dc/event/s9-collabo-gallery.html

会期終了後、一部作品をオンラインにて販売を予定しています。

※観覧に事前予約は不要です。

ご来場者限定特典

期間中、会場スタッフへの

LUMIXの公式Instagram（@lumixjapan）

もしくは公式X(@LUMIX_Japan)のフォロー画面のご呈示で

オリジナルステッカーをプレゼント。

（なくなり次第終了とさせていただきます）

飯豊まりえさん コメント

突然ですが、この度、写真展を開催することになりました。

私は普段、お仕事では「撮られる側」としてカメラと向き合うことが多いのですが、今回は「撮る側」として、自分の写真を展示させていただきます。自分の撮ったものが、多くの方の目に触れる形になるのは、今回が初めてです。

実は、子どもの頃からカメラが好きでした。

ただ、それを特別に公言したことはありませんでした。

そんな中、ある日突然、LUMIXさんから「写真展をやってみませんか」とお声がけをいただきました。

なぜ私に写真展を？と思い伺ってみると、直近の写真集『かの日、』をご覧になっていたそうです。

『かの日、』は、私にとって特別な一冊でした。

一年という長い時間をかけ、衣装もほとんど自前で、私的な時間や気配を、カメラマンさんに静かに撮り溜めていただいた写真集です。写真を見てくださった方が、「こんな日が、いつかあったかもしれない」と感じてもらえたら、という思いでつくりました。

その中に、私がカメラを持っている写真があります。

写真集の小道具のひとつとして写っているそのカメラは、実は私自身が長く使っているカメラでした。

LUMIXさんは、私がカメラ好きだということは知らなかったそうです。

ただその写真を見て、「もしかして、飯豊まりえ、カメラが好きなのでは？」と、半ば賭けの様な気持ちで声をかけてくださったとのことでした。

ご明察です。

私、カメラが好きなんです。

そんなご縁から、今回の写真展につながりました。

写真を撮った期間は、ちょうど舞台公演に参加していた時期とも重なっています。

人との出会いと、これまで積み重ねてきた時間の中で生まれた私の視点を、写真展という形で発表できること。心から嬉しく思っています。

ありがたや。

飯豊まりえさんによるインスタライブ配信が決定

1月31日（土）20:00より飯豊まりえさんのInstagramアカウントからインスタライブ配信を実施します。

写真展の見どころなどをたっぷりと語っていただきます。

配信日時 | 2026年1月31日（土）20:00

配信アカウント | https://www.instagram.com/marie_iitoyo/

※配信日時は変更となる可能性があります。

飯豊さん使用カメラ LUMIX S9

小さくても本格的に撮れる

コンパクトなフルサイズ一眼

●LUMIX Sシリーズ初のフラットデザイン

高い描写性能と小型軽量ボディを両立

●「LUMIX Lab」アプリでスマートフォンと

快適連携

●写真・動画の表現を広げる進化した

リアルタイムLUT

●お好みの色にカスタマイズできる

エクステリア張り替えサービス（有償）



LUMIX S9商品サイト

https://panasonic.jp/dc/feature/S9.html

フルサイズ一眼カメラ LUMIX DC-S9N-K

1998年1月5日生まれ、千葉県出身。俳優・モデル。近年の主な出演作に、「岸辺露伴は動かない」シリーズ(20-25/NHK・映画)、「何曜日に生まれたの」(23/EX）主演、「オクトー ～感情捜査官 心野朱梨～」シリーズ(22・24/NTV)主演、「シバのおきて～われら犬バカ編集部～」(25/NHK)、「マイクロバスと安定」(25/竹生企画)などがある。ファッションモデルとして女性誌で幅広く活躍しており、現在『Oggi』専属モデルとTOD’sフレンズを務めている。多彩な表現力で魅せる演技と透明感あふれる存在感が幅広い層から支持されている。Instagram：https://www.instagram.com/marie_iitoyo/