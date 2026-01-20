必要なデータを、必要な分だけ。データプラットフォーム「YOROZU DATA」2026年1月正式ローンチ

株式会社Review

株式会社Review（リビュー/大阪市中央区/代表取締役:藤本茂夫）は、「人」と「IT」のチカラを組み合わせ、全国の飲食店・理美容店・医療施設・介護施設・薬局など、実在する店舗・法人データを独自に収集・整備し、提供するデータプロバイダーです。

日々データを更新することで、圧倒的な網羅性とリアルタイム性を保持し、他社にはない“人の手を通した情報の強さ”を武器に、マーケティング・営業戦略・店舗開発など、データを軸としたあらゆるビジネスの意思決定を支援しています。

ただし、こうした高品質なデータであっても、

高額であったり、大量のデータを前提とした活用ノウハウや体制が求められるなど、導入のハードルが高いと感じられる場面がありました。

そこでReviewは、これまでテスト提供を行ってきたデータプラットフォーム「Data Market Square（DMS）」を改め、必要なデータを、必要な分だけ、誰もがオンラインで直接購入できる仕組みとして、データプラットフォーム「YOROZU DATA（ヨロズデータ）」 を2026年1月に正式ローンチいたします。

■ 必要なデータを、1件単位で。オンラインで完結する新しいデータ活用

YOROZU DATAでは、Reviewがこれまで強みとしてきた

リアルタイム性・正確性・網羅性の高いデータを、1件単位で購入可能な形で提供します。

オンライン上で自分が欲しいデータを検索し、選択、その場で即購入・利用できるため、これまでデータ活用にハードルを感じていた方でもスムーズに活用を始めることができます。

データは、マーケティングや営業活動、店舗開発、エリア分析、事業企画やリサーチなど、さまざまなビジネスシーンで活用が可能です。

■ データ活用を「特別なもの」にしないために

近年、生成AIの普及を背景に、データに基づく意思決定の重要性は、多くの場面で語られるようになりました。

一方で現場では、

- 少量だけ試したいが、購入単位が大きい- 契約や見積もり、営業担当との商談に時間がかかる- 高額なサービスが多く、導入に踏み切れない- 大量のデータを活用するためのノウハウや体制が整っていない

といった理由から、データ活用そのものを諦めてしまうケースも少なくありません。

Reviewは、こうしたデータ活用における“高いハードル”そのものをなくしたいという想いから、

サブスクリプション型でもなく、高額なパッケージ販売でもない、

必要なときに、必要な分だけ使えるデータの提供形態を追求してきました。

YOROZU DATAは、その考え方を形にしたデータプラットフォームです。

「YOROZU DATA」に込めた想い

「YOROZU（万）」には、あらゆるもの、多様な価値、さまざまな選択肢といった意味があります。

ReviewがYOROZU DATAに込めたのは、データを一部の企業や専門家だけのものにせず、

誰もが必要なデータを、自分で選び、意思決定に活かせる世界をつくりたいという想いです。

業種や規模、立場に関係なく、必要なときに、必要な分だけ、データを意思決定に活かせる環境を整えること。

そうした積み重ねが、

「ビジネスをラクに、生活を楽に」というReviewのVisionにつながると考えています。

YOROZU DATAは、そのVisionを実現するための取り組みの一つです。

■ まず一歩を踏み出すために ― 登録は無料・約30秒で完了

データに興味はあるものの、

「何から始めればいいかわからない」「登録や契約が面倒そうで後回しにしてしまう」と感じている方も少なくありません。

YOROZU DATAでは、「まず試してみる」 という行動のハードルをできるだけ下げたいと考えました。

- 登録は無料、約30秒で完了- 営業担当を介さず、オンラインで完結- データは1件18円～、必要な分だけ購入可能- 店舗・法人の両方の切り口から検索でき、目的に応じた活用が可能※本リリース掲載画像では、店舗情報保護の観点から店舗名を加工しています。実際のサービス画面では、該当情報を確認することが可能です。

Reviewが人の手で収集・整備してきたデータをもとに、

- いつ開業した店舗なのかが分かる「開業日」- どの法人・オーナーが運営しているかが分かる情報

といった、 実際のビジネス判断につながる視点でデータを確認することができます。

これにより、マーケティングや営業活動だけでなく、開業・出店動向の把握、エリア分析、事業リサーチなど、さまざまなビジネスシーンで活用できる設計としています。

■ DMSでの検証を経て、正式ローンチへ

YOROZU DATAは、これまでテスト提供を行ってきた

データプラットフォーム「Data Market Square（DMS）」で得られた利用者の声やフィードバックをもとに、サービス内容・提供形態を磨き上げてきました。

今回の正式ローンチでは、より多くの方が安心して、継続的にデータを活用できるよう、サービス名称を刷新するとともに、提供体制を整えています。

データを“見る”だけでなく、“使うことが当たり前”になる社会へ。

YOROZU DATAは、これまでのテスト提供でいただいた多くの声やフィードバックをもとに、

より多くの方が、より自然にデータを活用できる環境として正式にスタートしました。

今後も、多様な切り口でのデータ提供や活用サポート、ユーザーの声に寄り添ったアップデートを重ねながら、データ活用の可能性を広げていきます。

これからも私たちは、現場に寄り添い続けることで、

「ビジネスをラクに、生活を楽に」する社会の実現を目指してまいります。

YOROZU DATAについて

https://yorozu-data.re-view.jp/

「ビジネスをラクに、生活を楽に」

Reviewはこれからも、あらゆる可能性に果敢にチャレンジし続け、Reviewのデータサービスを通して沢山の企業の新たなビジネスチャンスを創り、地域経済の活性化に貢献していきたいと考えております。

「できないを可能にする」という理念を掲げ、全国にいる約6,500名の登録パートナーの力を借りながら、独自のAI技術、データの力を活用して新しい未来の形を創造していきます。この取り組みを通じて、ビジネスの効率化と生活の向上を図るための実践的なソリューションを提供し続けてまいります。

【株式会社Reviewについて】

＜商号＞ 株式会社Review（リビュー）

＜代表者＞ 代表取締役CEO 藤本 茂夫

＜所在地＞ 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-4-7おおきに御堂筋瓦町ビル8F

＜設立＞ 2016年3月

＜資本金＞ 112,620,000円（準備金 100,620,000円）

＜事業内容＞ データDXサービス「macci」の運営・企画・開発

IT×人によるオリジナルクレンジング技術の提供

＜受賞＞ オール大阪企業家支援プロジェクト StartUP 第11回ビジネスプランコンテスト 特別大賞

＜HP＞ https://re-view.jp/

