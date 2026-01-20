¡ÚÅìµþÅÔ¥¨¥ê¥¢ÊÌ½»¤ß¿´ÃÏËþÂÅÙ¡ÛÃË½÷77¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ªÅìÂçÏÂ»Ô¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
ÅìµþÅÔ¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶èËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅìÂçÏÂ»Ô¤Ï¡¢À¾ÉðÇÒÅçÀþ¤äÂ¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ë¤¬ÄÌ¤ë½»ÂðÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£Â¿Ëà¸Ð¤ä¶¹»³µÖÎÍ¤Ê¤É¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂçÏÂ»Ô¤Ë¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¦²áµî¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ¤ÎÊØ¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢Êª²Á¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¦¸ä³Ú¤ÎÍøÊØÀ¡¢¼£°Â¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´À¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤µ¥Èー¥¿¥ë¤Î7¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4ÃÊ³¬¤ÇËþÂÅÙ¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ë´Ø¤·¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒMEMOCO(https://memoco.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§·§ÅÄµ®¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ª¤è¤Óµ»öÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥¹¥à¥Ê¥é(https://sumnara.jp/)¤È¹çÆ±¤Ç¡¢ÃË½÷77Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÅìÂçÏÂ»Ô¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÆâÍÆ¡§¡ÖÅìÂçÏÂ»Ô¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î29Æü(¿å)～2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë
Ä´ºº¿Í¿ô¡§77¿Í
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÃËÀ38¿Í¡¢½÷À39¿Í
²óÅú¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå
20Âå¡§Ìó10%
30Âå¡§Ìó36%
40Âå¡§Ìó30%
50Âå¡§Ìó23%
60Âå°Ê¾å¡§Ìó1%
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
²óÅú¼Ô¤ÎÀÊÌ
½÷À¡§Ìó51%
ÃËÀ¡§Ìó49%
¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó25%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó59%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó13%
- ÉÔËþ¡§Ìó3%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÀ¾ÉðÀþ¤È¥â¥Î¥ìー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢·ã¤·¤¤º®»¨¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÊýÌÌ¤Ë¤â½Ð¤ä¤¹¤¯ÊØÍø¡×
- ¡Ö¥Ð¥¹¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡×
- ¡ÖÀ¾Éð¿·½É¤Þ¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤±¤ë¡×
- ¡ÖÇÒÅç¥é¥¤¥Êー¤¬³«ÄÌ¤·¡¢ºÂÀÊ»ØÄê¤ÇÄÌ¶Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
- ¡ÖÎ©Àî¤Ø¤â¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡×
À¾ÉðÇÒÅçÀþ¤ÈÂ¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ë¤Î2Ï©Àþ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÇÅÔ¿´¤ØÄ¾ÄÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ºÂÀÊ»ØÄê¤ÎÇÒÅç¥é¥¤¥Êー¤ÇÄÌ¶Ð¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤òµó¤²¤ë²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö±Ø¤Þ¤Ç¤¬±ó¤¤¡×
- ¡ÖÅ´Æ»¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¡×
- ¡ÖÅÔ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄÌ¶Ð¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤¤¡×
- ¡Ö±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë½»¤à²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ÎËÜ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÂçÏÂ»Ô¤Ï»Ô°è¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢µï½»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î´¶¤¸Êý¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó21%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó64%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó10%
- ÉÔËþ¡§Ìó5%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ï¥¨¥³¥¹¤ä¥ä¥ª¥³ー¤ò»Ï¤á²¿·ï¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤âÂô»³¤¢¤ë¡×
- ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÂç·¿¥¹ー¥Ñー¤¬¶á¤¯ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¡×
- ¡ÖÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¥¹ー¥Ñー¤äÌô¶É¤¬¤¢¤ë¡×
- ¡Ö¿·ÀÄÇß³¹Æ»±è¤¤¤ÏÅÅµ¡Å¹¤ä¥Ë¥È¥ê¤â¤¢¤ë¡×
- ¡Ö±ØÁ°¤ËÀ¾Í§¤¬¤Ç¤¤¿¡×
Ê£¿ô¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤ÊÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î½¼¼Â¡¢¿·ÀÄÇß³¹Æ»±è¤¤¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢¼Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤¤Êª¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö¶á¤¯¤Ë¥¹ー¥Ñー¤¬¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¶á¤¯¤Ë¤ªÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
- ¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µï½»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó4%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó54%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó23%
- ÉÔËþ¡§Ìó19%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÅÔÆâ¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â¤¤¡×
- ¡ÖÈæ³ÓÅª¡¢°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÊª¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×
- ¡ÖÊª²Á¤ÏÈæ³ÓÅª°Â¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡×
- ¡Ö¥¨¥³¥¹¡Ê¤¿¤¤¤é¤ä¡Ë¤Ï³ä¤È°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤ë¡×
- ¡Ö23¶è¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤È¤Æ¤âÊª²Á¤â°Â¤¯»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
ÅÔ¿´Éô¤ä23¶è¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÊª²Á¤Ï°Â¤¤¤È´¶¤¸¤ë²óÅú¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö²¿¤òÇã¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¹â²á¤®¤ë¡×
- ¡ÖÃÍÃÊ¤¬¹â²á¤®¤ë¡×
- ¡ÖÊª²Á¹â¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤ÇÃ¯¤âËþÂ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¸å¤Ë±Û¤·¤¿ºë¶Ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡×
- ¡Ö¥´¥ß½èÍý¾ì¤¬¤Ê¤¯¥´¥ßÂÞ¤¬¹â¤¤¡×
Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Îºë¶Ì¸©¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ä¹â¤È´¶¤¸¤ëÊý¤ä¡¢»ØÄê¥´¥ßÂÞ¤Î²Á³Ê¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤ÊÊª²Á¾å¾º¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¹àÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ä³Ú¤ÎÍøÊØÀ¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó17%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó57%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó22%
- ÉÔËþ¡§Ìó4%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ä±Ç²è´Û¤¬¤¢¤ë¡×
- ¡Ö±ØÁ°¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¥Üー¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥±ー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
- ¡ÖÉðÂ¢Â¼»³¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤äÎ©Àî¤Î¤é¤é¤Ýー¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¬¤¢¤ì¤Ðº¤¤é¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖTSUTAYA¡¢¥Üー¥ê¥ó¥°¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê³Ú¤·¤¤¡×
- ¡Ö¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¤¤Ê»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×
±ØÁ°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Üー¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥±ー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤ÎÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤äÎ©Àî»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âËþÂÅÙ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î¸ä³Ú»ÜÀß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¤¢¤Þ¤êÍ·¤Ö¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¤¢¤Þ¤ê±É¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¶á¾ì¤ÇºÑ¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯ËèÅÙÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
- ¡ÖÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÆâ¤Î¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â±ó¤¤¡×
»ÔÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¸ä³Ú»ÜÀß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶áÎÙ»ÔÄ®Â¼¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼£°Â¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó33%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó51%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó13%
- ÉÔËþ¡§Ìó3%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¬¤¢¤ë¡×
- ¡ÖÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤êÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡ÖÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ï¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¼£°Â¤¬¤¤¤¤¡×
- ¡Ö±ØÁ°¤Ë¸òÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë·Ù»¡½ð¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇËÉÈÈÌÌ¤â°Â¿´¡×
- ¡ÖÌëÃæ¤âÀÅ¤«¤Ç¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ä¸òÈÖ¤ÎÂ¸ºß¤¬°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»ÂðÃÏ¤¬Â¿¤¯ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹âÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ½»Ì±Æ±»Î¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤â¼£°Â°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
- ¡Ö¸þ¸¶ÃÏ¶è¤À¤Ã¤¿¤¬Ìë¤Ë¥Ð¥¤¥¯Áû²»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
- ¡ÖÊÑ¼Á¼Ô¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¡×
- ¡ÖÅö»þ¤Ï¥ä¥ó¥ー¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÌë´Ö¤ÎÁû²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¼£°Â¤ÏÎÉ¹¥¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´À¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó26%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó58%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó13%
- ÉÔËþ¡§Ìó3%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂÐºö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡ÖÂç¤¤ÊºÒ³²¤Ï¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö·úÊª¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤äÃÓ¤äÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö½»ÂðÃÏ¤Ê¤Î¤ÇÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖÈ÷Ãß¤ä¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤¬¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¿§¡¹³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡ÖÂç¤¤Ê¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊºÒ³²Èï³²¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ë¤è¤ëÈ÷Ãß¤äÈòÆñ¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÆâÎ¦Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤â°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÎ©ÀîÃÇÁØ¤¬¶á¤¤¡×
- ¡Ö±«¤¬Â¿¤¤¡×
- ¡Ö±ØÁ°¤¬¤è¤¯Âç±«¤¬¹ß¤ë¤È´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡Ö±«¤¬¹ß¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÎÆ»Ï©¤Ç¹¿¿å¤¬µ¯¤¤ë¡×
Î©ÀîÃÇÁØÂÓ¤ÎÂ¸ºß¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±«»þ¤ËÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¡¢¿»¿åÂÐºö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»¤ß¤ä¤¹¤µ¥Èー¥¿¥ë¤ÎËþÂÅÙ
½ÐÅµ¡§¥¹¥à¥Ê¥é
- ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó23%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó64%
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó10%
- ÉÔËþ¡§Ìó3%
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
- ¡ÖÊØÍø¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡×
- ¡ÖÅÔ¿´¤Þ¤Ç1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¹Ô¤±¡¢¤½¤Î³ä¤Ë¤Û¤É¤è¤¯ÅÄ¼Ë¤ÇÃù¿åÃÓ¤â¤¢¤êÎÉ¤¤¡×
- ¡ÖÈæ³ÓÅª²ÈÂ²»ý¤Á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¤ªÅ¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡Ö»Ò°é¤Æ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»Ô³°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤Ç¤âÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
- ¡Ö¾¦¶È»ÜÀß¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤ËÉÔÊØ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ÈÄÂ¤â°Â¤¯¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¡×
- ¡Ö¼«Á³¤¬Â¿¤¯¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡×
- ¡Ö½»ÂðÃÏ¤âÂ¿¤¯¡¢´×ÀÅ¤Ê³¹¡×
ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¼«Á³´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¹âÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²ÈÄÂ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤¤³¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»ÂðÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ¡ÖÅÔÆâ¤Ø¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖÍøÊØÀ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤¯¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ä³Ú»ÜÀß¤â¾¯¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤¯ÉÔÊØ¡×
- ¡Ö¥´¥ß¾ÆµÑ¾ì¤¬¤Ê¤¯¥´¥ßÂÞ¤¬¹â¤¤¡×
- ¡ÖÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬³ä¤È·ã¤·¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
ÅÔ¿´¤Ø¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÅÀ¤òÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ä³Ú»ÜÀß¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢¥´¥ßÂÞ¤Î²Á³Ê¤Ê¤É¤¬ÉÔËþÅÀ¤È¤·¤Æµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
ÅìÂçÏÂ»Ô¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Áí¹çËþÂÅÙ¤ÏÌó87%¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÂçÏÂ»Ô¤Î¶¯¤ß
- À¾ÉðÇÒÅçÀþ¤ÈÂ¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ë¤Î2Ï©Àþ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½
- ¥¹ー¥Ñー¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬½¼¼Â¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÊØÍø
- ¼£°Â¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê½»Âð´Ä¶
- Â¿Ëà¸Ð¤ä¶¹»³µÖÎÍ¤Ê¤É¼«Á³´Ä¶¤¬Ë¤«
- »Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶
- ÅÔ¿´Éô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤
ÅìÂçÏÂ»Ô¤Î²ÝÂê
- ±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¥Ð¥¹¤ÎËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤
- Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤
- ±Ç²è´Û¤Ê¤É¸ä³Ú»ÜÀß¤Ï¶áÎÙ»ÔÄ®Â¼¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
- °ìÉôÃÏ°è¤ÇÂç±«»þ¤Î´§¿å¤¬È¯À¸
ÅìÂçÏÂ»Ô¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¼«Á³´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿½»ÂðÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤äÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¤ä¸ä³Ú»ÜÀß¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìÂçÏÂ»Ô¤Ø¤ÎÅ¾µï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤Êª¤ä¶áÎÙ»ÔÄ®Â¼¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£