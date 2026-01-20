【日本初】ラクラクコンペから最短10秒・無料でスピーチを作るAI「ゴルフコンペ スピーチ作ろっく」1/20誕生。笑いと感動のスピーチを簡単自動生成

株式会社パワーメディア

株式会社パワーメディア（本社：東京都千代田区、代表取締役：古市忠司）は、提供中のゴルフコンペ幹事支援サービス「ラクラクコンペ」の追加機能として、生成AIを活用し、フォーマルからプライベートまでシーンや天候に合わせた最適な挨拶文を自動生成する新サービス「ゴルフコンペ スピーチ作ろっく」を2026年1月20日にリリースいたします。

サービスURL

https://rakuraku-compe.jp/blog/speech/

開発の背景：緊張する「コンペのスピーチ」を笑顔に変えたい

ゴルフコンペの幹事様や優勝者にとって、最大の悩みの一つが「挨拶・スピーチ」です。

「何を話せばいいか分からず、憂鬱になる」「いつも同じ内容でマンネリ化してしまう」「接待ゴルフなので失礼のない言葉を選びたいが自信がない」といった声が寄せられていました。

「ゴルフコンペ スピーチ作ろっく」は、こうした心理的な負担を解消するために開発されました。AI技術を活用することで、その日の天候やスコア、参加者の顔ぶれに合わせた「あなただけの心温まるスピーチ」をラジオボタンを選択するだけの直感操作で作成します。

「ゴルフコンペ スピーチ作ろっく」の3つの特徴

1. シーンや状況に合わせた「超・具体的」なスピーチ生成

朝礼の挨拶、表彰式での優勝コメント、締めの挨拶など、ゴルフコンペ特有のシーンに対応。さらに「今日の天気（快晴・小雨など）」や「今日の順位（1位・最下位など）」、「ユーモア度」を選択することで、現場の空気感にマッチしたスピーチを生成します。

2. 相手に合わせた文体・マナー対応（フォーマルからプライベートまで）

接待などのビジネスコンペ向けの「フォーマル」、親睦会向けの「ノーマル」、気心知れた仲間内での「プライベート」など、文体を選択可能。敬語に不安がある方や、若手ビジネスマンの方でも安心してご利用いただけます。

また、スピーチ時間や役割に合わせた文章量の調整、NGにしたいワードの設定も可能です。

3. 「ラクラクコンペ」ならではの圧倒的利便性（会員登録・アプリ不要）

面倒な会員登録や専用アプリのインストールは一切不要です。

生成されたスピーチは、

・要旨の自動作成

自然体で自分の言葉で話すためのアシストとして「要旨」のみを同時に作成

・簡単コピー

生成されたスピーチをボタン一つでコピー、メモ帳やLINEに貼付、修正も可能

などが簡単にできるようになっています。

使い方は簡単。4つのステップで完了

1. シーンを選択： 朝礼、表彰式、締め、などから選択。

2. 状況をチェック： 天気、年齢層、本日の順位、ゴルフの調子をタップ。

3. スタイルを調整： 文体の硬さ、文字数、ユーモアの有無、NGワードを設定。

4. 生成： 「スピーチを生成」ボタンを押すと、AIが最適な原稿を出力します。

ゴルフコンペ幹事支援サービス「ラクラクコンペ」について

「ラクラクコンペ」は、案内状作成から出欠管理、組み合わせ表の自動作成までをスマートフォンひとつで完結できる、完全無料のWebサービスです。「幹事の負担を極限まで減らす」をコンセプトに、ITに不慣れな世代でも直感的に操作できる設計が支持され、利用者を拡大しています。

URL：

https://rakuraku-compe.jp/

※日本初表記について自社調べ（2026年1月時点） 日本国内における「ゴルフコンペのスピーチ作成に特化したAI生成サービス」として

株式会社パワーメディアについて

当社は、テクノロジーの力で日常の「不便」を「便利」に変えるソリューションを提供しています。ゴルフ好きの社員の実体験から生まれた「ラクラクコンペ」を通じ、スポーツを通じたコミュニケーションの活性化に貢献してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社パワーメディア

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 11F WeWork内

代表者：代表取締役 古市忠司

設立：2001年07月

事業内容：ウェブサービスの企画・運営、ITコンサルティング

URL：https://www.powermedia.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ご利用、お問い合わせはパソコン、スマートフォン、タブレットでラクラクコンペ サービスサイトからお願いいたします。

https://rakuraku-compe.jp/