【2月12日】“若手だけに頼らない、多様な人材を活かす新しい採用戦略” 参加企業・団体募集中！

セミナー概要

福岡県北九州市（北九州市役所）近年、若手人材の確保が一層困難となる中、多様な人材の活用に焦点を当て新しい採用戦略をご紹介します。

＼「人」が会社の未来をつくる！人的資本経営セミナー／

企業の持続的成長に不可欠な「人材の戦略的活用」をテーマに、定着・育成・多様な人材の活用など、実践的なノウハウを提供。

今回ご紹介する人手不足解消のカギは「多様な人材の活用」です。

「若手中心の採用活動だけでは限界を感じている」

「これまで十分に活用できていなかった人材層に目を向けたい」

といった声を、企業の皆さまから多くお聞きしております。

労働人口減少や更なる人手不足の深刻化に備えるため、今から取り組むことのできる人材活用の考え方と、あわせて活用できる助成金制度について、“今だからこそ必見の人事戦略”をご紹介します。

労働人口の減少に伴い注目される「主婦」「シニア」、多様な経験を持つ「ミドル（就職氷河期）世代」の３つの層に特化し、採用・定着の具体例を紹介します。

多様な働き方の事例や仕事探しの実情に加え、採用のメリット・デメリットや定着のポイントまで徹底解説。

あわせて、多様な人材の採用に役立つ「特定求職者雇用開発助成金」について申請のコツを踏まえご紹介します。

そのような思いをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、ぜひご参加ください。

今回はオンライン開催のためお気軽にご参加ください！今年度も残りあと2回となりました。

第9回のテーマは

「若手だけに頼らない、多様な人材を活かす新しい採用戦略」です！

