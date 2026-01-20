インターネットへの愛と情熱を伝える『インターネットイニシアティブ（IIJ）の新広告』

株式会社オリコム

株式会社オリコム（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：中島明美、資本金1億6,500万円）は、株式会社インターネットイニシアティブ（以下：IIJ）の新クリエイティブを企画・制作しました。

2025年のクリエイティブは、若者をターゲットに『インターネットって大事ですか？』というキャッチコピーを考案しました。社会インフラであるインターネットが、若者にとって「あって当たり前」の存在になっているため、改めて問いかけることで興味の入り口を作りました。そのうえで、重要なインターネットを支え続けている企業であるIIJを訴求する広告としました。

2026年の新クリエイティブでは、IIJの社会的な存在意義に加え『社会インフラであるインターネットを支えることに対するIIJの想い』と『インターネットの可能性（ソリューション）を訴求し、ITイメージも高めていく』方針で企画しました。



『社会インフラであるインターネットを支えることに対するIIJの想い』を伝えるために生まれたコピーが【（I）インターネットに、（I）愛と、（J）情熱を。】です。

IIJは日本で最初に商用インターネットをはじめた会社です。現在はインターネットに関連する事業を幅広く展開。今後も事業領域を拡大していきます。今も変わらず持ち続ける「開拓者としてのチャレンジスピリット」と「より良い社会の実現を支えていく想い」を“インターネットイニシアティブ”の略称“IIJ”に重ね合わせました。



『インターネットの可能性（ソリューション）を訴求し、ITイメージも高めていく』ために、「スマート農業」と「オンライン学習」に着目しました。農業と教育の現場を舞台に、2025年の広告に出演したタレントたちが“IIJのソリューションが社会を支えている”ことを実感するストーリーとしました。

クリエイティブ制作を進めるにあたり

伝えたいメッセージが誤解なく伝わるクリエイティブを開発するために、オリコム独自のツール『DEI Quick Checker(TM)』（https://www.oricom.co.jp/project/lab/dei/）を用いながらグラフィック・動画制作を行いました。

若者にとって、一見インターネットとは結び付きにくい農業、教育をテーマにするうえで、「(1) IIJの伝えたいことがしっかりと伝わるか」「(2) DEI（多様性・公平性・包括性）の視点で生活者とのすれ違いがないか」を数値で可視化・検証。2つの視点でクリエイティブの検討を重ねることで、ブランドへの信頼を損なうことなくメッセージが伝わる広告表現を目指していきました。

クリエイティブ概要

特設サイト ：https://www.iij.ad.jp/pr/





▼Web CM

「スマート農業篇」（15秒） https://youtu.be/MKlUE76pG48

「オンライン学習篇」（15秒） https://youtu.be/ZC2H2vSoouE



▼JR東日本 ドア横（6面セット）

掲載日時 ： 2026年1月19日（月）～ 2026年1月25日（日）

DEIコミュニケーションラボとは

【企業とブランドの良い関係をつくる。】

ジェンダーや多様性などDE&Iの領域を中心にブランド価値を高める具体的なアクションを起こす、プロデューサー・ストラテジスト・クリエイティブディレクターなどから構成される横断型組織です。

https://www.oricom.co.jp/project/lab/

DEI Quick Checker(TM)とは

私たちがジェンダーバイアス測定基準『GEM(R)』を日本で推進してきた知見・経験を基に、株式会社NTTデータの人間の脳活動予測モデルである『NeuroAI(R)』(※1)を活用し、より包括的な視点であるDEIに測定範囲を拡げた独自モデルを構築しました。広告主の皆様の広告表現が多様性に配慮できているかをスピーディに測定することを可能にするソリューションです。

https://www.oricom.co.jp/project/lab/dei/

※1『NeuroAI(R)』は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

※『DEI Quick Checker(TM)』は特許を出願中です。

