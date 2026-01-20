NPO法人おりがみ、FITチャリティ・ラン2025に参加

NPO法人おりがみ

NPO法人おりがみ（代表理事：都築則彦、事務所：千葉県習志野市津田沼7-11-10）は、2025年12月7日（日）、東京・明治神宮外苑にて開催されたFITチャリティ・ラン2025に参加しました。

FITチャリティ・ランは、金融・投資業界を中心とした企業の皆さまが主体となり、

「走ること」を通じて社会課題に取り組む非営利団体を応援するチャリティイベントです。

今年は20周年という節目の年でもあり、当日も多くの参加者・支援企業が集う一日となりました。

CEOセッション・当日の交流について

当日は、寄付先候補団体としてご縁をいただいた団体が集まり、

協賛企業のCEO・役員の皆さまと直接対話する「CEOセッション」が実施されました。

NPO法人おりがみからは、理事長の都築則彦が参加し、

「ボランティアをクリエイティブに。」という理念や、

障害のある方と学生がともに旅をする「パラ旅応援団」をはじめとした取り組みについて、短い時間ながらご紹介いたしました。

社会課題に向き合う企業の皆さまから率直なご意見や共感の声をいただき、

私たちにとっても大変学びの多い、貴重な時間となりました。

ラン・ウォークを通じた発信

イベント当日は、

・5kmラン

・1kmウォーク

・会場内でのクイズラリー

などを通じて、支援団体それぞれが活動を発信する機会も設けられました。

私たちも、団体名の入ったTシャツを着用して5kmランや1kmウォークに参加したほか、クイズラリーの運営にも携わり、

多くの参加者や企業の方々と直接言葉を交わす機会となりました。

また、1kmウォークやクイズラリーにはおりがみのイベントではおなじみの、千葉にゆかりのあるキャラクターも登場し、会場を和ませながら、参加者同士の交流を後押しする場面も見られました。

「走る・歩く」というシンプルな行為を通して、

団体の想いや活動背景が自然に共有されていく、FITチャリティ・ランならではの空気を感じました。

ご縁を、これからにつなげて

今回のFITチャリティ・ランへの参加は、

寄附という枠組みにとどまらず、

企業・若者・福祉の現場が出会い、次の関係性を考える入口でもあったと感じています。

このご縁を大切にしながら、

おりがみとしても、引き続き「応援」や「共創」を軸に、

社会にひらかれたボランティア・福祉のあり方を模索していきます。

改めまして、

FITチャリティ・ラン関係者の皆さま、

ご一緒させていただいた支援団体・協賛企業の皆さまに、心より御礼申し上げます。

FITチャリティ・ラン イベントの詳細は、FITチャリティ・ランのHP、プレスリリースからご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000145081.html

本件に関するお問い合わせ

NPO法人おりがみ（https://origami-vol.or.jp/）

理事・福祉事業担当 都築（paratabi〔アットマーク〕origami-vol.or.jp）

パラ旅公式サイト：https://paratabi.origami-vol.or.jp