静岡県御殿場市のSolana Smart INN富士御殿場で「LUUP」の電動キックボードと電動アシスト自転車がご利用可能に

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、自治体・企業・団体が主体となり「LUUP」を地域に導入・運営いただけるサービス「LUUP for Community」の一環として、2026年1月20日（火）10時より、ソラナリゾート株式会社 （本社：東京都千代田区、代表取締役：佐竹彩、以下「ソラナリゾート」）が運営する静岡県御殿場市のホテル「Solana Smart INN富士御殿場」にて、電動キックボードや電動アシスト自転車などのシェアリングサービス「LUUP」を提供し、同ホテルでの試験運用に協力することをお知らせします。なお、ソラナリゾートの運営するホテルへの導入は、「Solana Smart INN成田空港」「Solana Smart INN富士山中湖」「Solana Smart INN富士河口湖」（※）に続き、４施設目となります。

背景

Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年より電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開しています。電動・小型・一人乗りの電動マイクロモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。

Solana Smart INN富士御殿場は、1月26日（月）にグランドオープンする予定の一棟貸し切りのホテルです。ホテル周辺の地域をLUUPで気軽に巡ることで、より自由で心地よい滞在時間をお楽しみいただけると考えております。本取り組みを通じて、地域の移動をスムーズにし、施設利用者の満足度向上を目指します。

※…山梨県南都留郡山中湖村のSolana Smart INN富士山中湖で「LUUP」の電動キックボードと電動アシスト自転車がご利用可能に（https://luup.sc/news/2025-08-19-yamanakako/）

山梨県富士吉田市新西原のSolana Smart INN富士河口湖で「LUUP」の電動キックボードと電動アシスト自転車がご利用可能に（https://luup.sc/news/2025-12-22-kawaguchiko/）

ソラナリゾート株式会社 代表取締役 佐竹彩氏のコメント

「ソラナリゾート株式会社は、「関わるすべての人が笑顔でいられること」を理念に掲げ、家族や愛犬と宿泊できるトレーラーハウスを活用したリゾートホテルおよび、観光やビジネスの拠点としてご利用いただけるコンパクトホテルを全国で展開しております。

このたび、ソラナシリーズ 14 施設目となるトレーラーハウス型コンパクトホテル「Solana Smart INN 富士御殿場」を開業いたしました。本施設では、お客様ならびに地域の皆さまに、より自由で快適な滞在環境をご提供するため、電動キックボードおよび電動アシスト自転車のシェアリングサービス「LUUP」を導入いたします。

これまで、Solana Smart INN シリーズの成田空港・富士山中湖・富士河口湖の計 3施設にて LUUP を導入しており、「移動が楽になった」「移動そのものが楽しい」といったお声を多数いただくなど、利便性と体験価値の両面において高い評価を得ております。

自然と観光資源に恵まれた御殿場エリアにおいても、LUUP を活用することで、駅周辺や飲食店、観光スポットへの移動がより身近になり、滞在中の行動範囲が広がることで、地域の魅力をより深く体感していただけると考えております。トレーラーハウスならではの独立性・快適性に、LUUP による「移動そのものを楽しむ体験」を掛け合わせることで、観光で訪れるお客様はもちろん、ビジネス利用の方、さらには地域・自治体の皆さまにとっても価値ある宿泊拠点を目指してまいります。

今後もソラナリゾートは、地域や自治体との連携を大切にしながら、観光振興や回遊性向上に貢献し、「泊まる」だけでなく「地域とつながる」宿泊体験の創出に取り組んでまいります。」

「LUUP」サービス概要

・内容

マイクロモビリティのシェアリングサービス

・詳細

スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車し、ポートからポートへの移動ができます。

・提供期間

2026年1月20日（火）10:00～2026年4月10日（金）

※提供期間は延長する場合がございます。

・ご利用料金

ライド基本料金 50円（税込）+ 時間料金 1分あたり15円（税込）

・車両台数：

-電動キックボード：3台

-電動アシスト自転車：2台

・ポート数：1ポート

- Solana Smart INN富士御殿場（静岡県御殿場市東田中1907-1）

・ご利用可能時間

24時間

・電動キックボードのご利用について

アプリから１.年齢確認書類の提出と２.交通ルールテストの連続満点合格が電動シートボードならびに電動キックボードのご利用条件となります。電動アシスト自転車のみのご利用の場合、これらの対応は不要です。

・保険

電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

「LUUP for Community」とは

自治体・企業・団体が主体となって、日本全国どこでも「LUUP」を導入・運営いただけるサービスです。各地域の短距離移動課題に寄り添い、それらを解決するための手段としてご活用いただくことで、事業やまちの価値向上に貢献します。地域の施設や観光スポット、ホテル等を中心としたまちやコミュニティ内にて「LUUP」を導入・運営いただき、移動課題が解決されることで、各施設には集客や送客を、ユーザーにはより多くの選択肢や自由な移動体験を提供することが可能になります。

Luupは車両や各種必要となる機能を提供し、導入先の皆さまには導入費用をお支払いいただいた上で、充電などの簡単なオペレーションを現地で担っていただきます。東京23区や大阪市など、LUUPの展開エリアであれば通常通りポート設置のご案内となりますが、そのようなエリアから離れている場合は基本的にお申し込みいただくことが可能です。

詳細およびお申し込みについては、特設サイト（https://lp.luup.sc/LfC/Luup_for_Community）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST７階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。