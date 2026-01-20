【農機具王】子どもたちの想像力が“立体”に！「未来のトラクターぬりえコンテスト」優秀賞作品を3D化

株式会社リンク

このたび、先日開催された「未来のトラクターぬりえコンテスト」において優秀賞に選ばれた作品を、3Dモデルとして立体化しました。子どもが描いた一枚のぬりえをもとに制作された本モデルは、原画の色使いや自由な発想をそのまま再現し、“想像の中の未来の農業”を現実のかたちとして表現しています。

ぬりえコンテストの詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000208.000108095.html

本コンテストは、農業や農機具をより身近に感じてもらうこと、そして次世代を担う子どもたちに「農業の未来」を考えるきっかけを提供することを目的に実施されました。多数の応募作品の中から選ばれた優秀賞作品は、独創的なフォルムや色使い、機能への着想が高く評価されました。今回の3D化では、原画の持つ世界観や線の勢い、色彩のイメージをできる限り忠実に再現。平面のぬりえ作品が立体になることで、子どもたちの想像力がよりリアルに伝わる仕上がりとなっています。3D化した作品は優秀賞の作者にプレゼントいたします。

農業は「難しい」「遠い存在」と思われがちですが、子どもたちの視点を通すことで、ワクワクする未来産業としての一面が浮かび上がります。本取り組みが、農業やものづくり、そして地域産業への関心を高める一助となれば幸いです。

