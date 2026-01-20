50歳以上のためのマッチングサービス「ハハロル」SNS型投資・ロマンス詐欺対策の一環として北海道警察と連携した啓発活動を実施

超楽長寿株式会社

社会的孤独・孤立解消に関する事業を展開する超楽長寿株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役医師：物部 真一郎、以下、超楽長寿）は、50歳以上のための医師監修マッチングサービス「ハハロル」において、SNS型投資・ロマンス詐欺対策の一環として北海道警察と連携し、北海道在住のユーザーを対象に注意喚起を行う啓発活動を実施いたしました。

近年、SNSやコミュニケーションアプリ等をきっかけとした「SNS型投資詐欺」「SNS型ロマンス詐欺」の相談件数は全国的に増加傾向にあります。北海道警察では、公式ウェブサイトや公式SNSを通じて詐欺の最新手口を紹介し、道内での被害防止に向けた注意喚起を強化していますが、北海道警察が公表した速報値（2025年1月～12月末）によれば、道内で確認された被害総額は約23億6,800万円にのぼり、投資を装った詐欺と、恋愛感情を利用した詐欺がいずれも高額化しています。

こうした状況を踏まえ、北海道警察では利用者への直接的な注意喚起が有効であると判断し、ハハロルとの連携による啓発活動を実施しました。本取り組みでは、北海道在住のユーザーに向けて、詐欺被害を未然に防ぐためのポイントや相談先を案内する注意喚起メールの配信を含む情報提供を行っています。

シニア世代の利用者にとって、詐欺手口の認知や、やり取りの初期段階で違和感に気づくことは被害の防止に直結します。今回の啓発活動は、道内ユーザーの安全確保を図り、安心してサービスを利用できる環境づくりを目的としたものです。

■ハハロルで実施している安全対策

ハハロルでは、今回の啓発活動に加えて、以下のような継続的な対策を実施しています。

- AIによる常時監視と専門スタッフの確認を組み合わせた、24時間365日の安全管理体制- メッセージ送受信画面にて、アプリ外の連絡先交換を求める詐欺が国内で頻発している旨を注意喚起として毎回表示- 悪質・不正ユーザーは速やかに強制退会- 詐欺関連ニュースを配信し、ユーザーのリテラシー向上を支援

これらの取り組みにより、サービス内での安全性向上と、孤独・孤立に直面しやすいシニア世代が安心して人とつながれる環境の整備を進めています。

＜北海道警察 コメント＞

SNSを介した詐欺では、SNSやマッチングアプリ等でつながりを持った相手とのやり取りを重ね、徐々に信用を得たうえで金銭を送らせようとする手口が確認されています。道内では若年層だけでなく、50代以上の相談や被害が近年増えており、より一層注意が必要な状況です。

今回のハハロルとの連携による啓発が、道内での被害抑止に効果的に働くことを期待しています。

ハハロルは、社会的孤独・孤立の解消を目指すサービスとして、ユーザーの安全確保を前提に、安心して人とつながれる場を提供していきます。引き続き、外部パートナーとの協働を進めながら、シニア世代が安心して利用できるマッチングサービスの実現を目指してまいります。

■50歳のためのマッチングサービス「ハハロル」

「ハハロル」は、50歳以上のための医師監修マッチングサービスです。従来のマッチングサービスと違い、50歳以上の中高齢者の課題やニーズに合わせて設計されています。AIが利用者のプロフィールや趣味、価値観、ライフスタイルなど、多岐にわたる項目を分析。人生経験で出会う“価値観マッチング”やプロフィール設定などを補助してくれる“AIアドバイザー”など、50代ならではの設計で最適な相手を促し、自分と相性の良い恋人や友達を探すことが可能です。

URL：https://hhll.app/

■超楽長寿株式会社

超楽長寿株式会社は、医学とナッジ理論(行動経済学)、AIなどの最先端技術を活かし、日本の現在及び今後の高齢者がより長く、より楽しく生きていける社会づくりを目指すヘルスケアベンチャーです。

【概要】

・所在地 ： 東京都中野区新井1丁目24-4井上ビル

・代表者 ： 代表取締役医師 物部 真一郎

・設立日 ： 2023年2月

・事業内容：社会的孤立解消に関する事業

・URL ：https://hhll.jp/