金光藤蔭高等学校とのコラボスイーツが期間限定で登場！ロゴスカフェ「バレンタイン＆ホワイトデー コラボマドレーヌ」1月20日より全国6店舗で販売

株式会社ロゴスコーポレーション

アウトドアブランド「LOGOS」を展開する株式会社ロゴスコーポレーション（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹）が運営するロゴスカフェは、金光藤蔭高等学校・調理コースと連携して、生徒が考案したスイーツ「バレンタイン＆ホワイトデー コラボマドレーヌ」を商品化し、2026年1月20日（火）から3月15日（日）までの期間、全国6店舗にて期間限定で販売いたします。

本コラボレーションは、金光藤蔭高等学校・調理コースで学ぶ生徒が、バレンタインおよびホワイトデーをテーマに、自由な発想で考案したレシピの中からスイーツを商品化した企画です。ロゴスコーポレーション本社にて試作会や商品写真の撮影を生徒とともに行い、コラボレーション商品の販売が実現しました。ロゴスカフェとしても、スイーツのコラボレーションは今回が初の試みとなります。

本コラボレーションでは、生徒のアイデアをもとに、『紫いも＆抹茶マドレーヌ』と『ベリー＆ホワイトチョコマドレーヌ』の2種類を商品化しました。

『紫いも＆抹茶マドレーヌ』は、金光藤蔭高等学校のメインカラーである紫色を紫いもで、LOGOSのブランドカラーである緑色を抹茶で表現しました。

『ベリー＆ホワイトチョコマドレーヌ』は、生地にベリーソースを練り込み、甘酸っぱい味わいに仕上げ、ホワイトチョコレートでデコレーションしています。

いずれも、ピンク色のトッピングがアクセントとなり、バレンタインやホワイトデーにぴったりの華やかなスイーツです。

バレンタインデーをテーマにした『紫いも＆抹茶マドレーヌ』は1月20日（火）～2月14日（土）、ホワイトデーをテーマにした『ベリー＆ホワイトチョコマドレーヌ』は2月15日（日）～3月15日（日）の期間、全国6店舗のロゴスカフェにて販売いたします。さらに、コラボスイーツをご購入いただいた方には、限定オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

また、商品ポスターや店内POPについては、同校アートアニメーションミュージックコースの生徒がデザインを担当いたしました。高校生ならではの感性を活かした、ポップでキュートなビジュアルに仕上がっています。

金光藤蔭高等学校とコラボレーションした、特別な期間限定スイーツを、ぜひご家族そろってお楽しみください。

ロゴスカフェ「バレンタイン＆ホワイトデー コラボマドレーヌ」

■提供期間

・バレンタイン『紫いも＆抹茶マドレーヌ』：1月20日（火）～2月14日（土）

・ホワイトデー『ベリー＆ホワイトチョコマドレーヌ』：2月15日（日）～3月15日（日）

※無くなり次第終了となります。

■提供店舗

＜全国6店舗＞

・ロゴスショップ＆カフェ 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド店（神奈川県横浜市）

・ロゴスカフェ＆ヒロバ ららぽーと門真店（大阪府門真市）

・ロゴスBBQスタジアム＆カフェ ATC店（大阪府大阪市）

・ロゴスショップ＆カフェ ロゴスランド店（京都府城陽市）

・ロゴスショップ＆カフェ ロゴスパーク高知須崎店（高知県須崎市）

・ロゴスショップ＆カフェららぽーと安城店（愛知県安城市）

【 店舗情報 】https://www.logos.ne.jp/shop

■提供メニュー

コラボマドレーヌ1個とプレーンマドレーヌ2個をセットにした、3個セットで販売いたします。

※画像はイメージです

紫いも＆抹茶マドレーヌ

\400（テイクアウト\390）※プレーンマドレーヌ2個付き

金光藤蔭高等学校のメインカラーである紫色を紫いもで、LOGOSのブランドカラーである緑色を抹茶で表現。紫いものやさしい風味に、抹茶チョコレートを合わせた、ちょっぴり和風テイストなマドレーヌ。

※画像はイメージです

ベリー＆ホワイトチョコマドレーヌ

\400（テイクアウト\390）※プレーンマドレーヌ2個付き

生地にミックスベリーソースを練り込んだ甘酸っぱさを感じるフルーティーなマドレーヌに、ホワイトチョコをデコレーションし、ラズベリーをトッピング。ベリーの爽やかな酸味と、ホワイトチョコレートのやさしい甘さが広がる、見た目も華やかなマドレーヌ。

■購入者特典

コラボスイーツをご購入いただいた方に、限定オリジナルステッカーをプレゼント！

ステッカーは全2種類。どちらが当たるかは、受け取ってからのお楽しみ♪

※なくなり次第終了予定です。

※ステッカーデザインをお選びいただくことはできません。

▼ ロゴスコーポレーション本社での試作会の様子

金光藤蔭高等学校について

この春、創立100周年を迎える「金光藤蔭高等学校」は大阪市生野区にある私立高校です。夢を見つけ、自分の未来のためにチャレンジしていくことを大切にしている「金光藤蔭高等学校」は普通科でありながら、特化した4つのコースで生徒たちの成長を手助けしています。その中でも、今回コラボスイーツにチャレンジしたのは、調理・製菓に特化した「調理コース」の生徒たち。普段は辻学園調理・製菓専門学校の先生たちから直接教わりながら、実践的に調理や製菓の技術を高めています。今回はこれまで学んできたことを活かし、先生たちの手を借りずに自分たちで試行錯誤して頑張りました。

ロゴスカフェについて

ロゴスカフェでは、LOGOSのアイテムを体験しながらキャンプ気分を味わえるほか、オリジナル・ブレンドコーヒーをはじめとするドリンク類やメイプルソフト、手作りの揚げたてチュロスやホットサンドなどのスイーツと軽食をお楽しみいただけます。キッズ専用の提供窓口やキッチンの様子が見えるのぞき窓、フォトスポットなど、遊び心が満載の空間です。

店舗情報はこちら :https://www.logos.ne.jp/shop

