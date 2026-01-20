《柏の葉エリア初！》地域の魅力発信ギフトセット「柏の葉の」第一弾を予約販売開始しました [限定100個]

地域の皆様からの声にお応えして…柏の葉の魅力を“美味しい”に込めて。「柏の葉の」ギフトを作りました！

株式会社ＣＲＯＳＳＡＳＩＡ

地域初となる柏の葉の魅力発信ギフト「柏の葉の」第一弾の予約販売を開始いたします。本商品は、地域住民の皆様はもちろん、企業様の手土産やスマートシティ見学にいらした方などへのお土産としてもご利用いただける、柏の葉発の美味しい魅力満載ギフトボックスです。

「柏の葉の」気になる中身は？

詳細を見る :https://fuacha.com/pages/kashiwa-no-ha-no

「柏の葉の」の第一弾はご予約をいただいてから箱詰めをする受注生産方式。特に焼き菓子については賞味期限が短いため、都度製造して詰め合わせます。今後も、季節に応じて商品をアップデートしていく予定ですので、常に新鮮な内容でご提供いたします。お土産だけでなく、お中元やお歳暮などの季節の贈り物や、御祝いのお返しにもおすすめです！

SOLITO MAGO COFFEE LABO

コーヒー バッグ（人気4パックセット）

柏の葉にある小さなコーヒー焙煎所。オーナーは焙煎大会受賞歴を持つ焙煎士。浅煎り・中煎り・深入り、風味違いのコーヒーバッグ人気の４種を詰め合わせます。ぜひ飲み比べてみてください 。

パティスリー・フィーユ

厳選焼き菓子（季節により変更あり）

都内有名ホテルのパティシエを経て、柏の葉で開業。伝統あるフランス菓子やケーキを多種展開しています。オーナーがオススメの焼き菓子を、都度厳選してお届けしますので、お楽しみに！

千葉大学・柏の葉キャンパス

季節のジャム １瓶（180g）

千葉大学環境健康フィールド科学センターの農学実習から生まれたフルーツのジャム。夏柑マーマレード・紅玉・文旦マーマレード・ムツ・紅玉・キウイ＆リンゴミックス・アップルシナモンなど様々な種類から厳選したものをお届けします。

fuacha 花茶と果茶専門店

ジャスミン花茶 1箱（8g）

柏公設卸売市場に本店を持つ花茶と果茶の専門店。美しいビジュアルが特に女性の間で大人気で、どなたにも楽しんでいただけるノンカフェインの花茶。花茶専門店の本物の「ジャスミン花茶」をぜひ体験してみてください。

「柏の葉の」第1弾 概要

商品名：「柏の葉の」

価格：3,980円（税込）

※オンライン注文・配送受け取りの場合は別途送料500円

内容：コーヒー、お菓子、ジャム、お茶の4品目セット

今回販売数：限定100個

予約受付期間：1月31日まで

お届け予定：2月中旬頃

予約方法

オンライン注文：専用Webサイトにて受付

ご予約はこちらから :https://fuacha.com/pages/kashiwa-no-ha-no受け取り方法- 配送：ご指定の場所に配送（１個につき送料500円いただきます）- 対面：2/21（土）KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）（送料不要）

※2に受け取りに来られなかった場合は【着払い】で発送いたします

商品展示場所

以下4カ所の展示コーナーにて、「柏の葉の」の商品内容を見ていただくことができます。

・SOLITO MAGO COFFEE LABO(https://maps.app.goo.gl/MwHzJQMuS2xumMFh6)

・fuacha 花茶と果茶専門店(https://maps.app.goo.gl/19TVDdMgUw1M9QnEA)

・KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）(https://maps.app.goo.gl/pHCrj9q2rniqfdna8)

・UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）(https://maps.app.goo.gl/MDe55JL4tCPCjSA29)

挑戦・共創の街、柏の葉。私たちが愛する柏の葉の魅力を「美味しい」に込めて

柏の葉はつくばエクスプレス沿線の開発に伴い、人口が増え、街の姿は日々変わっています。近年、珈琲、お菓子、お酒、お茶、など食品の店舗も増えてきています。でも住民の間では、「柏の葉土産がない！」「柏の葉土産がほしい」という声を多く聞きます。

また、スマートシティである柏の葉は、多くの国内外の方が見学に来られる街です。街の全体を紹介するスマートシティツアーでも、「柏の葉の魅力が伝わるお土産があるといいな」と構想があったそうです。そこでこの度、三井不動産（株）のご協力のもと、柏の葉の「美味しい」を一つのギフトセットに集め、販売することになりました。ラインナップを随時増やして充実していきます。いつか定着する「柏の葉の」お土産、今回はその第一弾をお届けします 。皆様のご予約をお待ちしております。

【運営・販売】

運営： 「柏の葉の」実行委員会

販売・実務： fuacha花茶と果茶専門店

千葉県柏市若柴 69-1柏市公設卸売市場 関連食品棟 B17

（オンラインショップ） https://www.fuacha.com/

協賛：三井不動産株式会社

詳細・ご予約はこちらから :https://fuacha.com/pages/kashiwa-no-ha-no