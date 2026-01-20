たった5分でふとんがぽかぽか！2方向に分かれた吹き出し口で広範囲に送風できる「ふとんジェット　ダブルブロー」を発売

株式会社ドウシシャ

ふとんジェット　ダブルブロー

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下　ドウシシャ)は、ふとん乾燥機兼ふとんウォーマーの「ふとんジェット」から、吹き出し口が2方向に分かれたセパレートノズルを採用した「ふとんジェット　ダブルブロー」を、2026年2月よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて発売します。


URL：https://e-doshisha.com/lineup/futon_dryer_hkb-081.html



【開発の経緯】


　2024年9月下旬より販売を開始した「ふとんジェット」は、片手で使えるコンパクトなふとん乾燥機です。ふとん乾燥機としてだけではなく、ふとんウォーマーとしても活用できます。


　今回発売する「ふとんジェット　ダブルブロー」は、2方向に分かれたセパレートノズルが特長です。従来品と比較して、広範囲にジェット温風を送り込むことができます。これにより、あたためや乾燥にかかる時間も従来品から大幅に短縮できました。悪天候が続いた時や花粉や黄砂などが気になる季節など、外干しできない時でもぽかぽかのふとんで眠ることができます。



【特長】


◆ふとんに差し込むだけのふとん乾燥機


　本製品は、ふとんに差し込むだけで使えるふとん乾燥機です。一般的なふとん乾燥機のようにホースにマットを装着したり、マットを広げたりといった煩わしい準備が不要です。


　2段ベッドやロフトベッドのように高さがある場所のふとんを下ろしたり、サイズが大きく重たいふとんを動かしたりする必要もなく、差し込むだけなのでふとん干しの手間を大きく削減できます。また、日中忙しく中々天気の良い日に外干しができないという方も、手軽にあたため・乾燥ができ、良質な入眠環境を整えます。







◆２方向に分かれたセパレートノズルとスペーサーで効率的に送風


　2方向に分かれたセパレートノズルと突起のついたスペーサー（おひさまスペーサーII）が、掛布団と敷布団の間に隙間を作ることで、効率的にジェット温風を送り込みます。セパレートノズルにより一度に広範囲に送風ができるので、あたためや乾燥にかかる時間も従来品に比較して半分に短縮できました。






◆たった5分でぽかぽか！1年中気持ちいい、4つのモードを搭載


　ふとんを5分で温めてくれる「HOT（あたため）モード」、湿気を飛ばし乾燥させる「DRY（乾燥）モード」、外干しができなくても安心の「ダニ対策モード」※、夏場にも使える「送風モード」の4つのモードを搭載し、使用シーンに合わせて切り替えることができます。ダニ対策は一般財団法人日本環境衛生センターで効果が実証されています。


※［試験機関］一般財団法人日本環境衛生センター


　［試験方法］布団内６カ所にダニ入り小袋を配置し、ダニ対策モードで使用したときのダニの生存数を顕微鏡で観察する。






◆手軽に使えるサイズ感でふとん干しの手間が削減


　片手で使えるコンパクト設計なので、持ち運びや収納が簡単です。



◆セパレートノズルで靴乾燥も可能


　セパレートノズルなので、スペーサー（おひさまスペーサーII）を外して靴に差し込むだけで、靴乾燥ができます。ゲリラ豪雨で濡れた靴やお子さまの上履き等、HOTモード（あたためモード）を使えば靴を速乾できます。







◆お手入れ簡単


　お手入れの際は吸気カバーを外し、フィルターを掃除することができます。



【商品概要】


名称 ：ふとんジェット　ダブルブロー


型番　　　　　　：HKB-081/BKH-081


カラー　　　　　：ホワイト


電源　　　　　　：AC100V　50/60Hz


定格消費電力　　：900W


コース　　　　　：HOT（あたため）モード


DRY（乾燥）モード


ダニ対策モード/送風モード


対応ふとん種類　：羽毛/羊毛/綿/ポリエステル


安全装置　　　　：温度ヒューズ/サーモスタット


電源コード（約）：1.8m


サイズ（約）　　： （本体）幅87×奥行367×高さ54mm


　　　　　　　　　 （スペーサー）幅64×奥行20×高さ90mm


　　　　　　　　 　（スペーサー取り付け時）幅128×奥行367×高さ90ｍｍ


質量（約）　　　：860ｇ（スペーサー含む）


ふとん対応サイズ：シングル、セミダブル、ダブル


希望小売価格 ：19,580円（税込）







【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481　（平日　9：00～17：00）



※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。