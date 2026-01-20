【肌に溶け込む、光のフィルター】DIDION初のハイライターパレットが新発売

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社、ファッションネット株式会社（本社所在地：東京都港区）のコスメブランドDIDION（ディディオン）は、2026年1月20日(火)に2色入りハイライターとハイライターブラシを発売いたします。

ハイライターパレット「DIDION GLOW TONE DUO」が誕生。

日々のメイクや、なりたい印象に寄り添う全3種のハイライターデュオパレット。

カラーニュアンス × 質感のコントラストによって、「透明感」「血色感」「ツヤ感」を自在にコントロール*します。

乱反射しやすいパウダーの特性に着目し、光の表情にまでこだわった「Prism Treatment System」を採用。パウダーでありながら、まるでオイルのような滑らかでツヤのある仕上がりへ導きます。

単色使いはもちろん、2色をブレンドすることで表情に繊細な立体感を演出する、DIDION渾身の新作です。

DIDION GLOW TONE DUO \2,420 (税込)

■01 Nude Ray

ほのかな血色感とやわらかなツヤを同時に叶える*、温もりを感じるピンク系の2色。

ハイライトとしてはもちろん、チークとしても使える万能シェード。

■02 Silk Glow

肌に溶け込むように馴染む、2色の黄みトーンで構成されたベージュ系カラー。

白浮きしにくく、さまざまなシーンで自然な光沢感をプラスしたい方におすすめです。

■03 Celestial Stone

ミルキーなホワイトとアイシーブルーを組み合わせた、透明感を引き出す*クールな2色。

さらりと軽やかな質感ながら、まるで内側から潤うようなツヤ感を生み出す、唯一無二**の配色。

*メーキャップ効果による

**DIDION内において

DIDION ORIGINAL HIGHLIGHT BRUSH \1,980（税込）

ハイライトの仕上がりをさらに美しく引き立てる、オリジナルハイライトブラシも同時発売いたします。

繊細な光をふわりと肌に纏わせるため、適度なコシと柔らかさを両立した設計に。

扇形のフォルムが、頬骨・鼻筋・鎖骨などの広い面から細部までフィットし、光を置く位置を直感的にコントロールできます。

日常使いはもちろん、外出先でのメイク直しにも便利な一本です。

期間限定POP UPをイセタンミラーで開催

イセタン ミラー 17店舗にて、DIDIONの期間限定プロモーションを実施いたします。

新発売のハイライターや先行発売の新商品、ブランドのベストセラーアイテムなどを展開予定です。

また、合計\5,000 以上(税込)お買い上げいただいた方には、特典としてイセタンミラー店頭限定カラーのブランドオリジナルポーチを数量限定でプレゼントいたします。

是非、この機会に店頭へお越しください。

■会期：2026年1月21日(水)～3月3日(火)

■開催店舗：ルミネ新宿店、ルミネ大宮店、セレオ八王子店、ルミネ北千住店、吉祥寺パルコ店、ららぽーと TOKYO-BAY店、錦糸町テルミナ2店、アトレ大井町店、アトレ恵比寿店、ルミネ荻窪店、新丸の内ビルディング店、東京ミッドタウン日比谷店、テラスモール湘南店、グランエミオ所沢店、ルミネ池袋店、グランツリー武蔵小杉店、ミナモア広島店

"LISTEN TO YOUR COLOR"

あなたは誰にも真似できない美しさがある

誰もあなたのことをジャッジすることはできない

あなたが歩み、奏でてきた自分だけの色に誇りを持とう

自分自身に迷ったとき、新しい自分を探したいとき

DIDION（ディディオン）を手にとってあなたの色と響かせあおう

どんなあなたも世界に向けて奏でていこう

私たちは何色にでもなれる

■DIDION HP : https://didion-beauty.com/

■公式アカウント：Instagram @didion_beauty(https://www.instagram.com/didion_beauty/)

■会社概要

ファッションネット株式会社

会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）

代表取締役社長：梅田 幹博

本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階

事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業

URL：https://www.fashion-net.co.jp/

MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2601_DIDION&utm_id=TIMES_2601_DIDION)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信を行っている。

「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時発信中です。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2601_DIDION&utm_id=TIMES_2601_DIDION)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/