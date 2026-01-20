【肌に溶け込む、光のフィルター】DIDION初のハイライターパレットが新発売
MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社、ファッションネット株式会社（本社所在地：東京都港区）のコスメブランドDIDION（ディディオン）は、2026年1月20日(火)に2色入りハイライターとハイライターブラシを発売いたします。
ハイライターパレット「DIDION GLOW TONE DUO」が誕生。
日々のメイクや、なりたい印象に寄り添う全3種のハイライターデュオパレット。
カラーニュアンス × 質感のコントラストによって、「透明感」「血色感」「ツヤ感」を自在にコントロール*します。
乱反射しやすいパウダーの特性に着目し、光の表情にまでこだわった「Prism Treatment System」を採用。パウダーでありながら、まるでオイルのような滑らかでツヤのある仕上がりへ導きます。
単色使いはもちろん、2色をブレンドすることで表情に繊細な立体感を演出する、DIDION渾身の新作です。
DIDION GLOW TONE DUO \2,420 (税込)
■01 Nude Ray
ほのかな血色感とやわらかなツヤを同時に叶える*、温もりを感じるピンク系の2色。
ハイライトとしてはもちろん、チークとしても使える万能シェード。
■02 Silk Glow
肌に溶け込むように馴染む、2色の黄みトーンで構成されたベージュ系カラー。
白浮きしにくく、さまざまなシーンで自然な光沢感をプラスしたい方におすすめです。
■03 Celestial Stone
ミルキーなホワイトとアイシーブルーを組み合わせた、透明感を引き出す*クールな2色。
さらりと軽やかな質感ながら、まるで内側から潤うようなツヤ感を生み出す、唯一無二**の配色。
*メーキャップ効果による
**DIDION内において
DIDION ORIGINAL HIGHLIGHT BRUSH \1,980（税込）
ハイライトの仕上がりをさらに美しく引き立てる、オリジナルハイライトブラシも同時発売いたします。
繊細な光をふわりと肌に纏わせるため、適度なコシと柔らかさを両立した設計に。
扇形のフォルムが、頬骨・鼻筋・鎖骨などの広い面から細部までフィットし、光を置く位置を直感的にコントロールできます。
日常使いはもちろん、外出先でのメイク直しにも便利な一本です。
期間限定POP UPをイセタンミラーで開催
イセタン ミラー 17店舗にて、DIDIONの期間限定プロモーションを実施いたします。
新発売のハイライターや先行発売の新商品、ブランドのベストセラーアイテムなどを展開予定です。
また、合計\5,000 以上(税込)お買い上げいただいた方には、特典としてイセタンミラー店頭限定カラーのブランドオリジナルポーチを数量限定でプレゼントいたします。
是非、この機会に店頭へお越しください。
■会期：2026年1月21日(水)～3月3日(火)
■開催店舗：ルミネ新宿店、ルミネ大宮店、セレオ八王子店、ルミネ北千住店、吉祥寺パルコ店、ららぽーと TOKYO-BAY店、錦糸町テルミナ2店、アトレ大井町店、アトレ恵比寿店、ルミネ荻窪店、新丸の内ビルディング店、東京ミッドタウン日比谷店、テラスモール湘南店、グランエミオ所沢店、ルミネ池袋店、グランツリー武蔵小杉店、ミナモア広島店
"LISTEN TO YOUR COLOR"
あなたは誰にも真似できない美しさがある
誰もあなたのことをジャッジすることはできない
あなたが歩み、奏でてきた自分だけの色に誇りを持とう
自分自身に迷ったとき、新しい自分を探したいとき
DIDION（ディディオン）を手にとってあなたの色と響かせあおう
どんなあなたも世界に向けて奏でていこう
私たちは何色にでもなれる
■DIDION HP : https://didion-beauty.com/
■公式アカウント：Instagram @didion_beauty(https://www.instagram.com/didion_beauty/)
■会社概要
ファッションネット株式会社
会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）
代表取締役社長：梅田 幹博
本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階
事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業
URL：https://www.fashion-net.co.jp/
MNインターファッション株式会社
日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
代表取締役社長 ：吉本一心
本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど
URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2601_DIDION&utm_id=TIMES_2601_DIDION)
ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信を行っている。
「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時発信中です。
LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2601_DIDION&utm_id=TIMES_2601_DIDION)
Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/