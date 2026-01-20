外国人とのコミュニケーションのコツが学べる！マンガ『おれの部下は外国人』無料公開

株式会社ガイア国際センター

外国人材の職業紹介や登録支援サービスを提供する株式会社ガイア国際センター(本社：愛知県豊橋市、代表取締役：楠田祐里)が設立しました一般社団法人ガイア国際交流教育研究所(所在地：愛知県豊橋市、代表理事：楠田祐里、以下「ガイア国際交流教育研究所」)は、このたび外国人を雇用する現場の方が知っておくべき知識を、マンガで分かりやすく解説した「おれの部下は外国人～外国人従業員のコミュニケーションガイド～」を制作し、ホームページ上で無料公開しましたことをお知らせします。

ガイア国際交流教育研究所は、外国人との共存の問題を解決するために2022年に設立し、企業や取次機関、就労外国人、地域の方々の生の声を集め、日本における外国人雇用の実態を研究しています。

「おれの部下は外国人～外国人従業員のコミュニケーションガイド～」(https://online.fliphtml5.com/gaiainternationalcenter/kwgl/#p=1)は以下から読むことができます。

「おれの部下は外国人」はこちらをクリック :https://online.fliphtml5.com/gaiainternationalcenter/kwgl/#p=1

【ストーリー】

初めての外国人雇用に戸惑う飲食店のオーナー店長と、日本に来て間もないインドネシア出身のニザールくんが繰り広げるストーリーで、実際の職場で起きたエピソードを参考に描いています。

【制作の背景】

近年、日本の労働市場では人手不足を背景に、外国人雇用への期待が高まっています。しかし現場では、せっかく採用した外国人従業員が職場になじめず、早期に離職してしまうという課題もあります。その要因として、言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさに加え、受け入れ側も関わり方に戸惑い、意欲のある外国人従業員の戦力化がうまくできないことがあります。

ガイア国際交流教育研究所は、10年以上にわたる研究の中で見えてきた成功例や課題になりやすいポイントをもとに、外国人従業員と日本人指導者が前向きに働けるヒントを、「おれの部下は外国人～外国人従業員のコミュニケーションガイド～」にまとめ、多くの方にわかりやすく伝えられるようにマンガにして公開しました。本作を通じて、異文化交流の不安が少しでも和らぎ、外国人従業員と楽しく働けるようになってほしい、という願いを込めて制作しました。

本マンガへのアンケートで寄せられましたコメントや回答を一部紹介します。

【読者のコメント】

・冒頭や上司の回想シーンに、「ダメなパターン」が描かれているので、どこが問題なのかが分かりやすく、学びやすかったです。また、日本に在留している外国の方には、さまざまなビザの種類があることを学びました。きちんと入国許可を得て家族のために来ている人と、犯罪をしてしまう人をひとくくりにして認識してしまうことは、誤解が生じる原因になってしまうのかなと思いました。外国の方と共存していきたいなと思いましたし、今後もっと外国の方と交流していきたいです。【20代 女性】

・バイト先に外国人留学生が多くいますが、やさしい日本語を使えていない場面があったと、このマンガを読んで思いました。少し表現を簡単にするだけで伝わり方も変わり、外国の方も安心して働けるのだと分かりました。また、マンガだけでなくコラムでは、やさしい日本語や信頼関係を築くためのアクションリストが紹介されており、より詳しく説明されていてとても分かりやすかったです。これから外国の方と関わる際に、実践していきたいです。【20代 女性】

【外国人を戦力化するために取り組みたいこと」

「やさしい日本語を使う」「外国人を名前で呼ぶ」「相手の国のことを知る」といった回答が多く寄せられています。

ガイア国際センターは、今後も就労外国人の育成や企業への紹介を通して、日本全体に勤勉革命を起こしていくことを目指してまいります。

<一般社団法人ガイア国際交流教育研究所について＞

一般社団法人ガイア国際交流教育研究所は、外国人との幸せな共存を探求し、研究成果の発表や自治体・教育機関との連携イベントを通じて、実践的な国際交流の推進に取り組んでいます。

名称：一般社団法人ガイア国際交流教育研究所（Gaia International Education Exchange Institute）

代表者：理事長 楠田祐里（株式会社ガイア国際センター 代表取締役）

所在地：愛知県豊橋市小向町下野11

連絡先:0532-21-8281

設立：2022年8月10日

事業：外国人による地域ボランティア活動サポート、外国人との国際交流会企画運営、海外日本語学校への日本語教育指導等

URL：https://gaia-gie.jp/

＜株式会社ガイア国際センターについて>

ガイア国際センターは外国人専門の人材紹介会社として、アジア５カ国で日本語教育を行い、勤勉な外国人を育成しています。全国30都道府県の外食業・飲食料品製造業・介護業・製造業・建設業・自動車整備・宿泊業・農業・畜産業など90社以上の企業に、2,100名以上の外国人を紹介しています。（2025年12月現在）

会社名：株式会社ガイア国際センター（Gaia International Center Co.）

代表者：代表取締役 楠田祐里

所在地：〒441-8003 愛知県豊橋市小向町下野11

連絡先：TEL：0532-21-8088 FAX：0532-21-8077

設 立 ：2006年10月10日

事 業 ：有料職業紹介・登録支援機関・通訳翻訳

URL: https://gaia-2006.com/