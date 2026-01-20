ヨーロッパNo.1ワイナリーの称号を獲得！ 「ワイン・スター・アワード 2025」において、 ファウスティーノが「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました！

株式会社都光

株式会社都光(東京都台東区)が日本国内正規代理店を務める、スペイン・リオハの名門ワイナリー『ファウスティーノ』が、「ワイン・スター・アワード 2025」において、「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー(European Winery of the Year)」に輝きました。

「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」は、世界的な影響力を持つ米ワイン専門誌『ワイン・エンスージアスト(Wine Enthusiast)』が毎年主催する「ワイン・スター・アワード」において、ヨーロッパで最も優れたワイナリーに贈られる名誉ある賞です。今回、ファウスティーノが「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」に選出された背景には、160年以上にわたる家族経営の伝統や、何世代にもわたる高品質なワイン造り、そして業界をリードするサステナビリティ(持続可能性)への取り組みが挙げられます。

◆160年以上の歴史を誇るリオハを代表するワイナリー『ファウスティーノ』

ファウスティーノは、160年以上の歴史を誇るリオハ・アラベサにある家族経営のワイナリーです。リオハ最大のブドウ畑所有者であり、約650haの畑を所有しています。現在140ヶ国以上に輸出されており、多くの著名なワイン専門誌やコンクールで高い評価を受けています。

・「世界で最も称賛されるワインブランド 2025」でTOP15に選出

「ドリンクス・インターナショナル」にて、「世界で最も称賛されるワインブランド」として15位に選出されました。

・リオハ産赤ワイン売上No.1

ファウスティーノのエントリーレンジ「ファウスティーノ VII(セブン) テンプラニーリョ」は、リオハ産ヤングレッドワイン(クリアンサ未満)カテゴリーにおいて、売上金額・数量共に第1位を誇ります。(出典：Nielsen 2023年1-9月スペイン国内売上実績)

◆世界シェアNo.1※のリオハ グラン・レセルバ

ファウスティーノのワインは世界140ヶ国以上に輸出されており、フラッグシップの「ファウスティーノ I(ファースト) グラン・レセルバ」は、リオハ グラン・レセルバカテゴリーにおいて世界で最も売れているワインであり、そのシェアは約40％を誇ります。イギリスの権威あるワイン評価誌「デカンター」では 「ワイン・オブ・ザ・イヤー 2013」において「世界一のワイン」に選出され(2001ヴィンテージ)、同誌にて94点の高得点も獲得しています(2014ヴィンテージ)。

1958ヴィンテージの「ファウスティーノ I(ファースト) グラン・レセルバ」が1964年に発売されてから60年以上の歴史があります。長きにわたりスペイン・リオハを代表するブランドとして、世界中で愛され続けています。

※参照：ファウスティーノ 公式HP(https://www.bodegasfaustino.com/en/the-winery)

◆業界をリードするサステナビリティの取り組み

・ISO 14001(環境マネジメント認証)：エネルギー消費や廃棄物の管理、水資源の使用など、環境負荷を低減する管理体制を構築しています。

・ISO 9001(品質マネジメント認証)：品質管理体制の下で、安定したワインの品質と継続的な改善が行われています。

・WfCP認証(Wineries for Climate Protection)：エネルギー効率やCO2排出削減、廃棄物管理に関する取り組みが評価されています。気候変動への対応を意識したサステナブルなワイン生産が実施されています。

・オーガニック認証：「スペイン有機農産物認証」または「EU オーガニック認証」を取得する畑を所有しています。

【商品情報】

商品名：ファウスティーノ I(ファースト) グラン・レセルバ

品種：テンプラニーリョ86％、グラシアノ9％、マスエロ5％

容量：750ml

希望小売価格：5,400円+税

ファウスティーノのフラッグシップワイン。アメリカンオーク樽とフレンチオーク樽で熟成。明るいガーネットの縁を持つルビー色。熟した果実とバニラの香りに、シナモン、ブロンド・タバコ、ココアのニュアンスが溶け込んでいます。複雑でエレガントな果実の香りと樽熟成のニュアンスが特徴で、シルキーな余韻が長く続きます。

リオハ グラン・レセルバの赤ワインの規定では、オーク樽と瓶内での合計熟成期間が60ヶ月以上(最低24ヶ月のオーク樽熟成＋最低24ヶ月の瓶内熟成)と定められていますが、「ファウスティーノ I(ファースト) グラン・レセルバ」は既定を大幅に超える9～10年の熟成を経てから出荷(最低26ヶ月のオーク樽熟成＋7～8年の瓶内熟成)。この長期熟成により、ワインはより複雑で深みのある味わいを持つようになります。

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp