1/29(ÌÚ)¤Ï¡Ö¤¤ーÆù¤ÎÆü¡×¡ª¡Ú¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡Û¹õÌÓÏÂµí¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥áµÏ²°


¥°¥ë¥áµÏ²°¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥áµÏ²°¥ì¥¹¥È¥é¥ó(Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èËÌ²Ã²ì²°»°ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ÀµÉÒ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î29Æü¤Ë¼Â»Ü¤·Âç¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÅöÆü¤Ï¡¢µÏ²°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ø¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¡ØµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù)¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢µíÆù¤ÎÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¡¢ËþÂ­´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤´¤Á¤½¤¦»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1·î29Æü¤Ï¤¼¤Ò¡ÖµÏ²°¡×¤Ç¡¢¡ÈÆù¤ÎÆü¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ìÔÂô¤Ê°ìÇÕ¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ø1·î29ÆüÆù¤ÎÆü¡Ù¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×

¢£ ¼Â»ÜÆü
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)



¢£ ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É
¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡Ë
¢¨¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï²¼µ­¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£ ¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
ÅöÆü¡¢Å¹Æâ¤Ç¡Ø¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¡ØµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù)¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢µíÆù¤ÎÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー



¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó


¹õÌÓÏÂµí¤òÆÃÀ½¥¿¥ì¤Ç´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¡£


¸ý¤Ë±¿¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¹­¤¬¤ëÆù¤Î»Ý¤ß¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¡£


¡É¹õÌÓÏÂµí¡É¤Î¥³¥¯¤È´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¤³¤ó¤À¡É½Ð½Á¡É


¤½¤·¤Æ¡ÉµÏ²°¼«Ëý¤Î¤¦¤É¤ó¡É


»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Ã±ÉÊ:1,360±ß(ÀÇ¹þ)


Äê¿©(¤«¤ä¤¯¤´ÈÓÉÕ¤­):1,600±ß(ÀÇ¹þ)





¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤¬¡ÖµíÆù¤¦¤É¤ó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ(ÅÔÆ»ÉÜ¸©½ç)

Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ


¡ÖµíÆù¤¦¤É¤ó¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ


¢¡µÏ²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¦¤É¤óÂç¹ñ¹áÀî¸©¤Î¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ç¥³¥·¤Î¶¯¤¤¤¦¤É¤ó¤òËèÆüÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÀ½ÌÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤µ¤ì¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½Ð½Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾É÷¤Î²«¶â¤Ëµ±¤¯ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÇöÌ£¤Î½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤¬»ý¤Ä»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡ÖµÏ²°¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤Ï±ÊÇ¯Ì£¤òÊÑ¤¨¤º¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/


¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/Udon_Kineya



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥áµÏ²°


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ:Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èËÌ²Ã²ì²°3-4-7


ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹:ÌºËÜ ½¼»Î


»ö¶ÈÆâÍÆ:°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤ò¼ç¤¿¤ë¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë


ÀßÎ©:1967Ç¯3·î18Æü


HP¡§¥°¥ë¥áµÏ²°(https://gourmet-kineya.co.jp/)