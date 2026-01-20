1/29(ÌÚ)¤Ï¡Ö¤¤ーÆù¤ÎÆü¡×¡ª¡Ú¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡Û¹õÌÓÏÂµí¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡ª
¥°¥ë¥áµÏ²°¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥áµÏ²°¥ì¥¹¥È¥é¥ó(Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èËÌ²Ã²ì²°»°ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ÀµÉÒ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î29Æü¤Ë¼Â»Ü¤·Âç¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢µÏ²°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ø¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¡ØµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù)¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢µíÆù¤ÎÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¡¢ËþÂ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤´¤Á¤½¤¦»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1·î29Æü¤Ï¤¼¤Ò¡ÖµÏ²°¡×¤Ç¡¢¡ÈÆù¤ÎÆü¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ìÔÂô¤Ê°ìÇÕ¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø1·î29ÆüÆù¤ÎÆü¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢£ ¼Â»ÜÆü
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)
¢£ ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É
¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡Ë
¢¨¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
ÅöÆü¡¢Å¹Æâ¤Ç¡Ø¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¡ØµíÆù¤¦¤É¤ó¡Ù)¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢µíÆù¤ÎÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー
¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó
¹õÌÓÏÂµí¤òÆÃÀ½¥¿¥ì¤Ç´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¡£
¸ý¤Ë±¿¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëÆù¤Î»Ý¤ß¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¡£
¡É¹õÌÓÏÂµí¡É¤Î¥³¥¯¤È´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¤³¤ó¤À¡É½Ð½Á¡É
¤½¤·¤Æ¡ÉµÏ²°¼«Ëý¤Î¤¦¤É¤ó¡É
»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã±ÉÊ:1,360±ß(ÀÇ¹þ)
Äê¿©(¤«¤ä¤¯¤´ÈÓÉÕ¤):1,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤¬¡ÖµíÆù¤¦¤É¤ó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ(ÅÔÆ»ÉÜ¸©½ç)
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤ÎµíÆù¤¦¤É¤ó¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡ÖµíÆù¤¦¤É¤ó¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¢¡µÏ²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¦¤É¤óÂç¹ñ¹áÀî¸©¤Î¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ç¥³¥·¤Î¶¯¤¤¤¦¤É¤ó¤òËèÆüÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÀ½ÌÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤µ¤ì¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½Ð½Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾É÷¤Î²«¶â¤Ëµ±¤¯ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÇöÌ£¤Î½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤¬»ý¤Ä»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡ÖµÏ²°¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤Ï±ÊÇ¯Ì£¤òÊÑ¤¨¤º¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/Udon_Kineya
