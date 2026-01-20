【無料配布】「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」中間取りまとめの要点を解説
委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」を提供する株式会社アトミテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 康貴）は、経済産業省が検討を進めている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」について、その背景や制度の概要、企業に求められる事項を委託先・取引先管理の視点から整理したホワイトペーパーを公開しました。
■「委託先・取引先管理の視点から解説！ サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の概要
委託先・取引先を含めたセキュリティ対策が重要性を増す中、現在、経済産業省を中心に「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の検討・準備が進められています。
本ホワイトペーパーでは、こうした検討が進められている新たな評価制度について、経済産業省が公表している「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」をもとに、制度の概要と押さえておきたいポイントを、委託先・取引先管理の視点から整理・解説しました。
この資料でわかること
- 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」とは何か
- 企業のセキュリティ対策を評価・可視化する仕組みについて
- 制度の「標準レベル」として求められる要求水準とその範囲
- 要求事項の一つである委託先・取引先管理を効率化する方法
■VendorTrustLinkとは
VendorTrustLink（ベンダートラストリンク）は、委託先・取引先に関するリスク管理業務を一元化し、負荷の大きいプロセスを自動化・効率化するクラウドサービスです。
チェックシートの自動送信・回収・採点、委託情報の管理、AIによる評価補助、証跡の保管までをまとめて管理でき、担当者の手作業や属人化を抑えながら、継続的な委託先管理の運用を支援します。
サプライチェーン全体でセキュリティ対策の確認・説明が求められる局面が増える中、VendorTrustLinkは、サプライチェーンリスクの可視化を支援します。
委託先の管理やリスクの把握にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
■委託先リスク管理に役立つ各種資料
アトミテックでは、委託先・取引先のリスク管理に役立つ各種お役立ち資料を無料で公開しています。
- 委託先リスク管理ガイド
委託先リスク管理の基本的な考え方や実務の進め方をまとめた指針資料。
- 委託先リスク管理の実態調査〔2025年度版〕
リスク管理担当者300名を対象に実施した調査レポート。現場の課題・運用実態がわかります。
自社の委託先管理体制の現状評価や改善ポイントの発見に役立つ内容です。ぜひ参考としてご活用ください。
会社概要
会社名 ：株式会社アトミテック
代表取締役会長：松本 浩司
代表取締役社長：中西 康貴
設立 ：2004年07月01日
東京本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 3階
URL ：https://atomitech.jp/(https://atomitech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release2505)
