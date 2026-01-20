無料ウェビナーを開催します「CDP2025総括とCDP2026質問書の展望（気候変動質問編）」

株式会社エンビプロ・ホールディングス

エンビプログループの株式会社ブライトイノベーション(https://brightinnovation.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻巣 和紀、以下「当社」）は、CDP評価の維持・向上を目指している企業の責任者様・ご担当者様、またはCDP気候変動質問書に回答される企業の責任者様・ご担当者様向けに、気候変動質問におけるCDP2025総括とCDP2026質問書の展望について無料ウェビナーを開催します。

CDP2025総括とCDP2026質問書の展望（気候変動質問編） | ブライトイノベーション(https://brightinnovation.jp/seminar/3922/)

認定ソリューションプロバイダー

当社はCDPから環境サービスの専門家として、CDP2025のClimate Change（気候変動）認定ソリューションプロバイダーとして認定されており、Climate Change、Water Security、Forestsにおいて幅広い業種のCDPの初回回答およびスコア向上支援実績を多数有しています。これまでAリスト企業をはじめ様々なスコアの企業へコンサルティングサービスを提供し、スコア向上またはAスコア維持を実現いただいています。

ウェビナー概要

CDP認定ソリューションプロバイダー（シルバー）

CDPは、気候変動対応に関する最も著名かつ投資家等の注目度が高い企業評価制度の1つです。主要国の時価総額上位企業に対して毎年質問書を送付し、その回答内容を評価し、スコアを公表する仕組みとなっており、その評価結果は企業価値を測る重要指標の1つとなりつつあります。

本ウェビナーでは、CDP気候変動質問におけるCDP2025総括とCDP2026質問書の展望について、高評価獲得のポイントをコンサルタントがわかりやすく解説します。



CDPにまつわる動きとして、2025年12月、CDP2025のスコアが各社に通知されました。CDP2025回答企業は、スコア結果を踏まえつつ、CDP2025回答の課題を分析するとともに、2026年度に向けた準備を徐々に進めていく時期ではないでしょうか。CDP2025気候変動質問書の内容や評価結果を振り返り、2026年の気候変動質問書の展望や高評価を獲得するためのポイントを、最新情報をもとに説明します。

ウェビナー情報詳細・お申込み

講師紹介

株式会社ブライトイノベーション

コンサルタント 長谷中 洋輔

メーカー勤務を経た後に、環境コンサルティング会社にて官公庁の気候変動関連の調査業務等に従事。現在は主にCDP評価向上支援、TCFD・TNFD開示支援業務、EPD申請支援業務等を担当。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブライトイノベーション

マーケティング室

TEL：03-6280-3936

WEB：https://brightinnovation.jp/contact/