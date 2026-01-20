【新刊書籍のご案内】優れた広告675点を収録『コピー年鑑2025』発売

株式会社宣伝会議

マーケティング・広告・広報の専門誌を発行する株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、書籍『コピー年鑑2025』（編集：東京コピーライターズクラブ）を、全国の有力書店とオンライン書店で1月20日に発売いたします。

編集：東京コピーライターズクラブ

ISBN：‎978-4-88335-626-3

定価：22,000円（税込）

発売：2026年１月20日

編集委員長 古川雅之

編集委員 直川隆久、小堀友樹、廣瀬泰三、正樂地咲

アートディレクター 茗荷恭平、石井野絵

詳細・購入はこちらから https://amzn.to/3ZhLbg9

本書は、2025年度の「TCC賞」（主催：東京コピーライターズクラブ＝TCC）の全入賞作品と優秀作品を収録した年鑑です。

TCC賞は1962(昭和37)年にスタート。現役の最前線にいるコピーライター、CMプランナーが広告コピーに着目して選ぶ、他に類をみない広告賞です。 本年度は4400本を超えるエントリーの中から、グランプリ1作品群・TCC賞 13作品群・最高新人賞1名・新人賞18名・審査委員長賞2作品を選出し、675作品がこの『コピー年鑑2025』に収録されました。

本書では受賞者が自ら作品を解説するとともに、最終審査委員によるグランプリからファイナリストまでの選評を掲載。受賞作品の制作の背景や、なぜこのコピー・この企画が選ばれたのか、その理由を知ることができます。



そして、本年度の年鑑は企画が満載！

デザインは見ての通り、2025年に社会問題となり、その年を象徴する「米」です。見た目だけではなく、この年鑑を手に取ると、一粒一粒の触感も楽しめます。

本年鑑の編集・デザインを手がけたのは、クリエイティブディレクター 古川雅之氏をはじめとする電通（Creative Kansai）のメンバー。アートディレクションを、茗荷恭平氏と石井野絵氏が務めました。



2025年は、2020年（過去）～2030年（未来）のちょうど真ん中の年。そこで未来のコピーやコピーライターがどうなっているのかを予言する袋綴じの特別企画「2030予言者たち」も掲載しています。その中には数々の予言とともに、音声で聴くことができる、あのコピーライターへのインタビューも。AIの登場と共に、コピーやコピーライターの在り方が注目される昨今、ここに集められた予言は、読者の皆さんのこれからの生き方、仕事の進め方のヒントになるかもしれません。

そして、この袋綴じ企画だけではなく、数々の話題作をつくり出してきた編集委員たちによる本年鑑には、さまざまな仕掛けが施されています。



本年鑑は2025年の広告を振り返るアーカイブとしてのみならず、これからのコミュニケーションを考える上で役立つと共に、読み物としても存分に楽しめる1冊です。

＊東京コピーライターズクラブとは

東京を中心に日本全国で活躍するコピーライターやＣＭプランナーの団体です。 前年度に実際に使用された広告の中から、 優秀作品を選出。 その制作者を「TCC賞」受賞者として発表し、 受賞作品のほか優秀作品を掲載した「コピー年鑑」を発行。 ことばを専門とするスタンスから、 日本の広告界のコミュニケーション技術の向上を牽引しています。 1958年、 前身である「コピー十日会」結成。 1962年「東京コピーライターズクラブ」に名称変更。

会長 谷山雅計／副会長 磯島拓矢・細川美和子

＊TCC賞とは

TCC（東京コピーライターズクラブ）が選ぶ、優れた広告の制作者に贈られる賞。1962（昭和37）年からスタートし、2025年に63回目を迎えた。審査は一般部門‧新人部門に分かれ、TCC会員ならびに一般からの公募。実際に使用・掲載された各種広告（グラフィック、CM、WEB、ネーミングおよびPOP等）を対象としている。新人部門は会員以外を応募対象とする。会員による選挙で選ばれた審査委員が各賞の選考を行う。

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。