【無料オンラインセミナー開催】＜2026年に間に合う人的資本経営＞情報開示KPIづくりに終始しない！採用・育成・評価で示す循環型HR施策“初”公開セミナー

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、コーポレートコーチ株式会社、株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタルと共同で、無料オンラインセミナー

『＜2026年に間に合う人的資本経営＞情報開示KPIづくりに終始しない！採用・育成・評価で示す循環型HR施策“初”公開セミナー』を、2026年2月10日（火）12:00より開催いたします。

■ セミナー開催の背景

近年、人的資本経営への対応として、KPIの整理や情報開示に取り組む企業が増えています。

一方で現場では、

- 採用難が深刻化している- 育成が属人化し、再現性がない- 評価制度が形骸化し、報酬や成長につながっていない

といった課題が複雑に絡み合い、

人的資本の価値が「数字の報告」で止まってしまっているケースも少なくありません。

本来、人的資本経営は

「採用・育成・評価」を分断せず、循環させることで初めて経営成果につながるものです。

本セミナーでは、採用・育成・評価を一体で捉え、

人的資本KPIを「改善し続ける仕組み」として機能させるための

実践的な考え方と具体的なヒントを、3社の専門的視点からお伝えします。

■ 本セミナーでお伝えすること

- 採用・育成・評価を「点」ではなく「循環する線」として再設計する視点- 人的資本KPIを現場施策と結びつける考え方- 生産性向上・企業価値向上につながる人的資本経営の全体像

2026年に間に合う、実践起点の人的資本経営。その具体像を、本セミナーで初公開します。

■ こんな方におすすめ

【登壇者プロフィール】

- 人的資本KPIの開示は進めたが、実行施策に落とし込めていない経営者・人事責任者の方- 「採れない → 育たない → 辞める → 評価できない → 賃上げできない」という負の連鎖を断ち切りたい方- 採用・育成・評価を個別改善ではなく、循環する仕組みとして再設計したい方- 人的資本経営をKPI開示で終わらせず、経営成果につなげたい方

高橋 恭介（株式会社給与アップ研究所／株式会社SNSコーチ 代表取締役）

東洋大学経営学部卒業後、興銀リース株式会社を経て、プリモ・ジャパン株式会社で副社長として人事制度・経営管理を担当。

同社を500人規模に拡大後、2008年に株式会社あしたのチームを設立。全国4,000社以上の人事評価制度改革を支援し、2021年に株式会社給与アップ研究所を創業。

DXと評価制度を融合した“給与を上げる経営支援”を推進。

森川 駿 （コーポレートコーチ株式会社 代表取締役）

大手旅行会社を経て、ビジネスコーチ株式会社にて人事制度構築・コーチング支援に従事。

2025年1月より現職。現場で培ったマネジメント経験とコーチング理論を融合し、企業の人的資本経営・組織変革を支援。

竹内 不二 （株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル 代表取締役社長）

新卒で株式会社リクルートHRマーケティングに入社後、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社で人事領域全般のソリューションに従事。

2014年から株式会社テガラミルにてツナググループの大型RPO案件のプロジェクトマネージャーを担いつつ、自身のキャリアをハイブリッドさせた採用領域でのコンサルティングサービスの提供を開始。

その後、グループ再編を経てツナググループに本格ジョイン。2024年から株式会社ツナググループ・ホールディングス傘下に、新卒領域を主軸とした新卒・中途領域の事業を分社化、代表取締役社長に就任。採用コンサルティングとアウトソーシング両面でクライアントに伴走支援。

■ 本セミナーについて

人的資本経営を「KPI開示」で終わらせず、採用・育成・評価を循環させ、経営成果につなげるための第一歩として、ぜひ本セミナーをご活用ください。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号 アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：65,500,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・人事評価内製化プログラム『ジョブオペ(R)︎』

・営業まるごとDX！「ジョブオペ(R)︎ BPO」

・経営者限定交流会『ズバセル(R)️』運営