【新門司港発】３０歳以下限定！卒業旅行にも帰省にも使える「東京九州フェリーU３０プラン」発売！

株式会社ＳＨＫライン


九州から関東へ、卒業旅行や帰省にも便利な秋の船旅を発売いたしました。


30歳以下限定！1名様の片道船と特典がついたお得な商品です。




船旅でゆっくり関東へ行き、自由に関東に遊びに行きませんか。


♦東京九州フェリー

利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」


船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。


一部日程は、新日本海フェリー「すずらん」にて運航予定です。



東京九州フェリー（イメージ）


船室・ツーリストA（イメージ）

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）


お一人様1ベッド


下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保


※追加代金で等級変更も可能です。





船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。





船内・レストラン/有料　（イメージ）


船内・大浴場/露天風呂（イメージ）

船内・プラネタリウム（イメージ）

♦旅行商品について

商品名
　東京九州フェリーU30プラン【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金


　2026年2月2日乗船～4月24日乗船まで
　おひとり様 14,000円(税込)
旅行代金に含まれるもの
　東京九州フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）
　船内で利用できるマルチクーポン 2,000円分


　横須賀で使えるタクシーチケット 1,000円分


　船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付
添乗員は同行しません。


乗用車やバイクの追加はできません。


横須賀港発商品もございます。
最少催行人員 1名様
お申込み期日　


　ヴィーナストラベルホームページより


　WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
　
同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://tqf.co.jp/