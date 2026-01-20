【新門司港発】３０歳以下限定！卒業旅行にも帰省にも使える「東京九州フェリーU３０プラン」発売！

株式会社ＳＨＫライン

九州から関東へ、卒業旅行や帰省にも便利な秋の船旅を発売いたしました。

30歳以下限定！1名様の片道船と特典がついたお得な商品です。

船旅でゆっくり関東へ行き、自由に関東に遊びに行きませんか。

♦東京九州フェリー

利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」

船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。

一部日程は、新日本海フェリー「すずらん」にて運航予定です。

東京九州フェリー（イメージ）船室・ツーリストA（イメージ）

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド

下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

♦旅行商品について

船内・レストラン/有料 （イメージ）船内・大浴場/露天風呂（イメージ）船内・プラネタリウム（イメージ）

商品名

東京九州フェリーU30プラン【WEB予約限定】

設定日/ご旅行代金

2026年2月2日乗船～4月24日乗船まで

おひとり様 14,000円(税込)

旅行代金に含まれるもの

東京九州フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）

船内で利用できるマルチクーポン 2,000円分

横須賀で使えるタクシーチケット 1,000円分

船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付

添乗員は同行しません。

乗用車やバイクの追加はできません。

横須賀港発商品もございます。

最少催行人員 1名様

お申込み期日

ヴィーナストラベルホームページより

WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。



同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://tqf.co.jp/