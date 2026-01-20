医療みらい創生機構、設立10周年カンファレンス「FUTURE IMPACT 2026」2/6開催（渋谷・オンライン）
一般社団法人 医療みらい創生機構は、設立10周年を記念し、公開カンファレンス「FUTURE IMPACT 2026 - 10th Anniversary Conference」を2026年2月6日（金）にSHIBUYA QWSスクランブルホール（渋谷）にて開催します（会場＋オンラインのハイブリッド）。当日は代表理事・北原茂実（医療法人社団KNI理事長）の基調講演に続き、「地方創生」「海外展開」「HACHIOUJI WELLBEING MODELの未来ビジョン（Total Life Support）」の3セッションを実施し、八王子発の総合生活産業モデルの深化と輸出をテーマに、登壇者・参加者とともに次の10年の共創を具体化します。会場参加者にはネットワーキングを目的としたアフターパーティも用意しています。
本イベントのポイント- 設立10周年の節目イベント／テーマは「原点から、次の10年へ。」
- 北原グループ代表・北原茂実（医療みらい創生機構代表理事／医療法人社団KNI理事長）の基調講演
- 3セッション（地方創生／海外展開／HACHIOUJI WELLBEING MODEL〈Total Life Support〉）を実施
- 会場参加者向けネットワーキング（アフターパーティ）を同時開催
開催概要- イベント名：FUTURE IMPACT 2026 - 10th Anniversary Conference
- 日時：2026年2月6日（金）13:00-19:00（受付・企業展示 12:15～）
- 会場：SHIBUYA QWS（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア〈東棟〉15F）
- 形式：会場＋オンライン（ハイブリッド）
- 参加費（税込）：会場参加（アフターパーティ込）会員10,000円／非会員15,000円、オンライン3,000円（会員・非会員共通）
- 申込：https://x.gd/54JxY
- 主催：一般社団法人 医療みらい創生機構
プログラム（予定）
12:15 受付開始／企業展示オープン
13:00 オープニング
13:10 基調講演：北原 茂実（一般社団法人 医療みらい創生機構 代表理事／医療法人社団KNI 理事長）
14:20 FUTURE CO-LAB SESSION 2026 オープニング
14:30 SESSION 1「地方創生」 一次産業×まちづくり ～地域モデルの実装～
15:15 SESSION 2「海外展開」 海外展開×総合生活産業の輸出
16:10 SESSION 3「HACHIOUJI WELLBEING MODELの未来ビジョン」Total Life Supportがひらく超高齢社会のウェルビーイング
17:15 アフターパーティ（ネットワーキング／ブース交流）
19:00 クロージング
※内容・登壇者は変更となる場合があります。
登壇者（敬称略／予定）
基調講演：北原 茂実（一般社団法人 医療みらい創生機構 代表理事／医療法人社団KNI 理事長）
SESSION 1（地方創生）：
五月女 圭一（株式会社ゲイト 代表取締役）／永野 健太（株式会社ジーバー 代表取締役社長・CEO）／伊東 秀晃（北原グループ／いろどりの丘 施設長）／佐藤 恵美（北原グループ／いろどりの丘）
SESSION 2（海外展開）：
グエン・ブー・コイ（We Care 247 Joint Stock Company 共同創業者・CEO）／ラヒモフ・アジズ（株式会社輝光グローバル 代表取締役）／山崎 誠（北原グループ／株式会社KMSI 取締役）／平井 優介（北原グループ／株式会社KMSI 海外事業部 ベトナム事業マネージャー）
SESSION 3（未来ビジョン）：
滝内 冬夫（kanata株式会社 代表取締役）／長本 啓太（三井住友信託銀行 八王子支店 支店長）／奥田 明（北原グループ／株式会社KMSI トータルライフサポート事業部 部長）／亀田 佳一（北原グループ／株式会社KMSI 取締役）
北原 茂実 氏
一般社団法人医療みらい創生機構 代表理事
医療法人社団KNI 理事長
1953年神奈川県生まれ。東京大学医学部卒業。1995年に北原脳神経外科病院（現・北原国際病院）を開設。医療みらい創生機構代表理事に就任。病院経営のかたわらAI・ICTを活用した病院づくりや海外医療展開を推進。著者に『病院がトヨタを超える日』ほか。
五月女 圭一（株式会社ゲイト 代表取締役）
永野 健太（株式会社ジーバー 代表取締役社長・CEO）
グエン・ブー・コイ（We Care 247 Joint Stock Company 共同創業者・CEO）
ラヒモフ・アジズ（株式会社輝光グローバル 代表取締役）
滝内 冬夫（kanata株式会社 代表取締役）
長本 啓太(三井住友信託銀行八王子支店)
各セッションの見どころ
SESSION 1｜地方創生×一次産業×まちづくり：宮城で動き出す新プロジェクトを初公開。一次産業と暮らしをつなぎ、コミュニティを再編集する「総合生活産業」モデルに挑む。
SESSION 2｜海外展開：ベトナム・中央アジアの最新事例――日本発「医療まるごと輸出」のリアルと、次の勝ち筋を描く。
SESSION 3｜HACHIOUJI WELLBEING MODEL：Total Life Support×金融×DXで、超高齢社会の課題を“地域の仕組み”で解く。八王子モデルの拡張計画と共創テーマを提示。
取材のご案内
当日は報道関係者の取材・撮影が可能です。希望される方は前日（2月5日）17:00までに下記窓口へご連絡ください。導線・受付方法をご案内します。
団体概要
一般社団法人 医療みらい創生機構は、「新しい医療＝総合生活産業」というビジョンのもと、医療・介護のみならず地域づくり、産業連携、人材育成、事業開発を通じて超高齢社会の課題解決と価値創造をめざす一般社団法人です。北原グループを中核に、国内外の多様なパートナーと実装型プロジェクトを推進しています（八王子モデル／Total Life Support、医療輸出 等）。
主催・お問い合わせ（報道関係者窓口）
一般社団法人 医療みらい創生機構 事務局（広報：油井・永井）
TEL：042-645-1356 Mail：JHBF2015@gmail.com