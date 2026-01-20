【日本一の星空】長野県阿智村　阿智語り座 話芸三本立て～講談・落語・漫談～を開催

株式会社阿智昼神観光局

日本一の星空「長野県阿智村」の源氏物語・帚木プロジェクト委員会（会長：熊谷孝志）は、2026年2月15日（日）に、阿智村中央公民館ホールにて、異なる三つの話芸を一度に楽しめる、阿智語り座 話芸三本立て～講談・落語・漫談～を開催いたします。

長野県阿智村には源氏物語第二帖の巻名にもなっている「帚木」が実存します。源氏物語ゆかりの地である阿智村にて、「阿智語り座 話芸三本立て～講談・落語・漫談～」を開催いたします。

講談・落語・漫談、それぞれ異なる三つの話芸を一度に楽しめる「阿智語り座」。話芸に初めて触れる方から親しみのある方まで、世代を問わず気軽に楽しめる公演となります。この機会にぜひ長野県阿智村にお越しください。

開催概要

■開催日時

2026年2月15日（日） 10：00～12：00

■会場

阿智村中央公民館ホール

〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場468-1

※全席自由

■出演者

・神田蘭

・春風亭昇也

・ねづっち

■スケジュール

9：30～10：00 受付

10：00～10：50 講談 神田蘭

10：50～11：00 休憩

11：00～11：30 落語 春風亭昇也

11：30～12：00 漫談 ねづっち

■チケット

一般1,000円／高校生以下500円／幼児無料

◆販売期間

1月20日（火）～ ※予定枚数に達し次第販売・配布を終了。

◆販売箇所

・阿智昼神観光局

・古民家つぼや（※火～木曜日定休）

・東山道・園原ビジターセンターはゝき木館（※火曜日定休）

※予定枚数に達し次第販売・配布を終了いたします。お早めにお申し込みください。

※事前に完売した場合、当日販売・受付は行いません。

◆宿泊者向け

昼神温泉郷の宿泊施設をご利用の方は、対象施設にてチケットを手配いたします。

チケット付きプランでご予約いただくか、各施設までお電話にてお申込みください。

チケットはチェックインまたはアウト時にお渡しします。

◆対象施設

湯多利の里伊那華・お宿山翠・おとぎ亭光風・日長庵桂月・懐石と炉ばたの宿吉弥・阿智村保養センター鶴巻荘・四季の織 はなや・癒楽の宿清風苑・ユルイの宿恵山・湯元ホテル阿智川・阿智の里ひるがみ・石苔亭いしだ・昼神グランドホテル天心・ホテルひるがみの森・昼神の棲玄竹・飯伊森林組合昼神荘・保養センター尾張あさひ苑・料理旅館むらさわ

◆当日受付

阿智中央公民館にて9：30～チケット受付開始

※事前に完売した場合、当日販売・受付は行いません

※事前のお申し込みをおすすめします。

■主催

源氏物語・帚木プロジェクト

■後援

阿智村、(株)阿智昼神観光局

■お問い合わせ

阿智昼神観光局（9：00～17：30）

TEL:0265-43-3001

神田蘭

2018年5月真打昇進

古典ネタ以外に創作講談も多数、歌や踊りを取り入れたレビュー講談も大好評！

NHKテレビ「源氏物語の女君たち」やNHKラジオ「ラジオ深夜便」にレギュラー出演。

また、産経Podcastで『神田蘭の5分で恋する日本史列伝』やFMラジオ『恋する日本史』

の番組を持ち、書籍も「男と女の恋する日本史講談」を発売中。

春風亭昇也

平成25年(2013年)一月下席 二ツ目昇進

令和4年(2022年)五月上席 真打昇進

平成29年 読売杯争奪激突二ツ目バトル 優勝

平成30年 平成29年度彩の国落語大賞 受賞

club Renjaku No.1悪女決定戦後夜 優勝及び特別賞

令和元年 第30回北とぴあ若手落語家競演会 大賞受賞

令和3年 第20回さがみはら若手落語家選手権 準優勝

令和2年度花形演芸大賞 銀賞受賞

令和4年 第77回文化庁芸術祭賞 優秀賞受賞

令和5年 令和5年度花形演芸大賞 金賞受賞

令和6年 柏税務署広報大使就任

令和7年(2025年)3月 令和6年度花形演芸大賞 金賞受賞

ねづっち

NHK「第61回紅白歌合戦」「笑いがいちばん」「笑たまドッカーン」

日本テレビ「笑点特大号」「行列の出来る法律相談所」「ニノさん」

TBS「アッコにおまかせ」「東大王」「ラヴィット!!」

フジテレビ「爆笑レッドカーペット」「さんまのお笑い向上委員会」

テレビ朝日「アメトーーク」「徹子の部屋」

テレビ東京「新春お笑い名人寄席」「昼めし旅」

源氏物語と帚木

帚木の巻

源氏物語第二帖。 光源氏の若き日における空蝉との出会いと別れが語られる巻。

空蝉は紫式部の自画像に最も近いとされるヒロインで、物語は光源氏との身分違いの恋に悩んだ空蝉が、再度の逢瀬は拒否して閉じられる。なびきやすいようでいて、いざ近づくとすり抜けるように去って行く空蝉、光源氏は彼女をこの不思議な帚木になぞらえて、 恋路に惑う切ない胸中を訴えた。一方空蝉も光源氏の愛を受け入れられない自らの悲しい定めを、帚木と重ね合わせた。

源氏物語

日本古典文学の最高峰とされる。

1008年頃紫式部によって書かれた、54帖に及ぶ長編物語。理想的な貴公子である、主人公光源氏の生涯とその時代が、様々な女君達との運命的な恋の遍歴を通して描かれている。

源氏物語・帚木プロジェクト委員会

阿智村と、阿智村全村博物館協会は、2024年 NHK大河ドラマで源氏物語の作者、紫式部の人生を描く「光る君へ」製作決定を受け、源氏物語・帚木プロジェクト委員会を設立し、「園原の地」と「古代東山道」を多くの方に知って頂き、訪れていただく為のプロジェクトを実施いたします。

協力／一般社団法人全村博物館協会／株式会社阿智昼神観光局／阿智村

◆源氏物語・帚木プロジェクト委員会 WEBサイト

https://www.hirugamionsen.jp/hahakigi_project/

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2016年12月より「天空の楽園 Winter Night Tour」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/