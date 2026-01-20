【新刊情報】「ねこ」の代役は「とら」!? ゆるっとクスッと、脱力系イラストレーターがおくる、冬にぴったりの心があたたかくなる絵本『とらのセーター』（田中映理・さく・え）発売！

株式会社　岩崎書店


脱力系イラストレーター　田中映理さん、はじめての絵本

児童書や雑誌の挿絵、ポスターなどで、物語を感じさせるイラストを描いてきた、脱力系イラストレーター・田中映理さん。


本作は、田中映理さんにとってはじめての絵本です。


主人公は、ねこになろうとがんばる「とら」。


一生懸命で、どこか愛らしいその姿が、読む人の心をそっとあたためます。


「ねこ」の代役は「とら」？！　とらは、バレずに、ねこになれる？

もりに、とらがすんでいました。とらは、大きくて、こわそうなので、いつもひとりぼっちでした。


ある日のこと、消えたねこの代役を頼まれ、おばあちゃんのために、とらは、ねこのふりをすることになったのです！


「だたいま～」「にゃ、にゃお～～ん」


とらはねこちゃんのふりをして、いいました。


「あらーーーーーー　よく　かえってきてくれたねえ」


おばあちゃんのよろこぶ顔を見て、胸があたたかくなるとら。


役に立ちたいとらは、おばあちゃんを手伝い、セーターを編みはじめますが……。



おばあちゃんととらのやりとりにほっこり。


ユーモアとともに、せつない愛情が胸をうつ、冬にぴったりの心あたたまる絵本。







●書誌情報


書名：『とらのセーター』


著者名：田中映理・さく・え



出版社：株式会社岩崎書店


定価：1,500円（本体1,650円＋税）


判型：A4変　頁数：32ページ


対象年齢　3歳くらい～小学校低学年向き


配本日：2026年1月16日


発売日：2026年1月20日


ISBN：978-4-265-83255-2





岩崎書店HP商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10153868.html


中面・プロフィール動画：https://www.iwasakishoten.co.jp/news/n118269.html


YouTube 紹介ショート動画：https://www.youtube.com/shorts/6Cra07aqWFQ



●著者プロフィール


田中映理（たなか・えり）


北海道生まれ、千葉県育ち。雑誌や児童書の挿絵に携わる。これまで手がけた児童書の挿絵に『まいごのしにがみ』（理論社、作・いとうみく）がある。絵の中から登場人物たちのおしゃべりが聞こえてくるような、物語の一瞬を切り取った世界観を大切にしている。本書がはじめての絵本となる。