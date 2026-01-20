【新刊情報】「ねこ」の代役は「とら」!? ゆるっとクスッと、脱力系イラストレーターがおくる、冬にぴったりの心があたたかくなる絵本『とらのセーター』（田中映理・さく・え）発売！
脱力系イラストレーター 田中映理さん、はじめての絵本
児童書や雑誌の挿絵、ポスターなどで、物語を感じさせるイラストを描いてきた、脱力系イラストレーター・田中映理さん。
本作は、田中映理さんにとってはじめての絵本です。
主人公は、ねこになろうとがんばる「とら」。
一生懸命で、どこか愛らしいその姿が、読む人の心をそっとあたためます。
「ねこ」の代役は「とら」？！ とらは、バレずに、ねこになれる？
もりに、とらがすんでいました。とらは、大きくて、こわそうなので、いつもひとりぼっちでした。
ある日のこと、消えたねこの代役を頼まれ、おばあちゃんのために、とらは、ねこのふりをすることになったのです！
「だたいま～」「にゃ、にゃお～～ん」
とらはねこちゃんのふりをして、いいました。
「あらーーーーーー よく かえってきてくれたねえ」
おばあちゃんのよろこぶ顔を見て、胸があたたかくなるとら。
役に立ちたいとらは、おばあちゃんを手伝い、セーターを編みはじめますが……。
おばあちゃんととらのやりとりにほっこり。
ユーモアとともに、せつない愛情が胸をうつ、冬にぴったりの心あたたまる絵本。
●書誌情報
書名：『とらのセーター』
著者名：田中映理・さく・え
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,500円（本体1,650円＋税）
判型：A4変 頁数：32ページ
対象年齢 3歳くらい～小学校低学年向き
配本日：2026年1月16日
発売日：2026年1月20日
ISBN：978-4-265-83255-2
岩崎書店HP商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10153868.html
中面・プロフィール動画：https://www.iwasakishoten.co.jp/news/n118269.html
YouTube 紹介ショート動画：https://www.youtube.com/shorts/6Cra07aqWFQ
●著者プロフィール
田中映理（たなか・えり）
北海道生まれ、千葉県育ち。雑誌や児童書の挿絵に携わる。これまで手がけた児童書の挿絵に『まいごのしにがみ』（理論社、作・いとうみく）がある。絵の中から登場人物たちのおしゃべりが聞こえてくるような、物語の一瞬を切り取った世界観を大切にしている。本書がはじめての絵本となる。