【新刊情報】「ねこ」の代役は「とら」!? ゆるっとクスッと、脱力系イラストレーターがおくる、冬にぴったりの心があたたかくなる絵本『とらのセーター』（田中映理・さく・え）発売！

株式会社 岩崎書店脱力系イラストレーター 田中映理さん、はじめての絵本

児童書や雑誌の挿絵、ポスターなどで、物語を感じさせるイラストを描いてきた、脱力系イラストレーター・田中映理さん。

本作は、田中映理さんにとってはじめての絵本です。

主人公は、ねこになろうとがんばる「とら」。

一生懸命で、どこか愛らしいその姿が、読む人の心をそっとあたためます。

「ねこ」の代役は「とら」？！ とらは、バレずに、ねこになれる？

もりに、とらがすんでいました。とらは、大きくて、こわそうなので、いつもひとりぼっちでした。

ある日のこと、消えたねこの代役を頼まれ、おばあちゃんのために、とらは、ねこのふりをすることになったのです！

「だたいま～」「にゃ、にゃお～～ん」

とらはねこちゃんのふりをして、いいました。

「あらーーーーーー よく かえってきてくれたねえ」

おばあちゃんのよろこぶ顔を見て、胸があたたかくなるとら。

役に立ちたいとらは、おばあちゃんを手伝い、セーターを編みはじめますが……。

おばあちゃんととらのやりとりにほっこり。

ユーモアとともに、せつない愛情が胸をうつ、冬にぴったりの心あたたまる絵本。

●書誌情報

書名：『とらのセーター』

著者名：田中映理・さく・え

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,500円（本体1,650円＋税）

判型：A4変 頁数：32ページ

対象年齢 3歳くらい～小学校低学年向き

配本日：2026年1月16日

発売日：2026年1月20日

ISBN：978-4-265-83255-2

岩崎書店HP商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10153868.html

中面・プロフィール動画：https://www.iwasakishoten.co.jp/news/n118269.html

YouTube 紹介ショート動画：https://www.youtube.com/shorts/6Cra07aqWFQ

●著者プロフィール

田中映理（たなか・えり）

北海道生まれ、千葉県育ち。雑誌や児童書の挿絵に携わる。これまで手がけた児童書の挿絵に『まいごのしにがみ』（理論社、作・いとうみく）がある。絵の中から登場人物たちのおしゃべりが聞こえてくるような、物語の一瞬を切り取った世界観を大切にしている。本書がはじめての絵本となる。