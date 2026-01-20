株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL： https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、VNTG, Inc.（本社：米国ニューヨーク州、URL： https://www.vantage.sh/ ）が提供するFinOps※プラットフォーム「Vantage（ https://www.ashisuto.co.jp/vantage/ ）」を2026年1月20日付で提供開始します。※FinOps：「Finance（財務）」と、Development（開発）とOperations（運用）から成る「DevOps（デブオプス）」を組み合わせた造語。財務担当とエンジニアの協働でクラウド利用における費用を継続的に改善しながら、ビジネス価値を創出するための概念

マルチクラウド化とSaaSの普及に加え、部門や個人が独自に導入するシャドーITも増加しています。クラウドは高い柔軟性と拡張性がある反面、従量課金など変動要素が多くプロバイダーごとに価格体系も異なるため、管理が複雑になりがちです。さらに、利用・管理に関わる関係者も増え、クラウドやSaaSにかかる費用の全体把握が難しくなっています。

Vantageは、企業や組織内に分散するクラウドおよびSaaSのコスト情報を一元的に取り込み、単一画面で全体像や部門別・サービス別の費用内訳を可視化します。さらに、機械学習によるコスト異常の自動検知機能により、予期せぬ高額請求のリスクを低減することも可能です。Vantageを活用することで、経営層から現場のエンジニアまでが共通の指標でコスト状況を把握でき、組織全体の無駄な支出の削減を促し、FinOpsの考え方に基づくクラウドコスト最適化を継続的に支援します。

アシストは、VantageのPoC支援のほか、管理者や利用者向けの教育支援メニューも整えています。国内初の販売代理店として、日本市場におけるFinOpsの価値訴求と企業のIT運用に貢献していきます。以下、VNTG, Inc.からのコメントです。

VNTG, Inc.共同創業者 兼 CEO Ben Schaechter 氏からのコメント日本における最初の公式パートナーとして、アシストと提携できることを大変嬉しく思います。同社のエンタープライズ企業支援における長年の実績と深い専門知識は、「クラウドコスト管理を世界中のチームにとって身近で、かつ実行可能なものにする」というVNTG, Inc.のミッションとの親和性が非常に高いと考えています。アシストと緊密に連携し、より多くの日本企業の皆様がクラウド活用において、より高いコストの透明性と効率性、最適なコントロールを実現できるようご支援できることを心より楽しみにしています。

「Vantage」の概要

●特長

1.インテグレーションが容易

・主要クラウド（アマゾン ウェブ サービス、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud Infrastructure）に加え、Snowflake、Datadog、GitHub、OpenAIなど、20以上のクラウドやSaaSと標準連携・REST APIやHashiCorp Terraformにより外部ツールと連携し、通知はSlack、Microsoft Teamsに対応

2.正確なコスト配賦とガバナンスを両立

・クラウド基盤における共有のコストを按分し、正しいコスト配賦の実現を補助・タグの表記ゆれや欠落を補完する「仮想タグ（Virtual Tagging）」により、部門・プロジェクト・環境別のコスト責任を明確化・アノテーションと課題管理機能でコスト変動の理由と対応を記録・追跡

3.全社コストを一元的に可視化

・直感的なコストレポートとダッシュボードで、日別トレンドやリソース別の内訳を可視化

4.クラウド費用の予実管理と最適化を支援

・機械学習により、傾向・季節性を考慮した将来発生するコストを予測・AIによる定常パターンの把握と自動検知・通知により、コスト急増などの異常を早期に把握・アイドル状態や過剰スペックのリソースを検出し、削減機会を特定

●詳細URL

https://www.ashisuto.co.jp/vantage/

●提供形態

SaaSにて提供

●提供価格

要問い合わせ（Vantageに取り込む月間クラウドコスト※の総額に基づいて設定）※クラウド基盤のコスト、従量課金のSaaSのコストなど

「Vantage」に関するお問い合わせ

株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 システム基盤技術統括部 担当：岡野URL： https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/vantage.html

プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、長谷川TEL：03-5276-5850URL： https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/

※Oracle(R)、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。※プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。